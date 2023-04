Hokejisté v první zápasové prověrce v přípravě na MS vyzvou Němce

Kassel (Německo) - První zápasový test v dlouhé přípravě na mistrovství světa čeká ve čtvrtek české hokejisty. Reprezentační tým pod vedením trenéra Kariho Jalonena se představí v německém Kasselu v utkání Euro Hockey Challenge od 19:30 proti domácímu Německu. Druhý zápas proti stejnému soupeři je na programu v sobotu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Souboje s Německem završí úvodní tréninkový kemp reprezentace v Plzni. S Němci se čeští hokejisté utkali v přípravě přesně před rokem. Nejprve je v Chomutově porazili jasně 6:2, odvetu však prohráli 0:2 a šlo o první porážku pod Jalonenovým vedením. Důležitější byl ale následně souboj ve čtvrtfinále mistrovství světa - v Helsinkách zvítězili Češi 4:1. Tehdy vedl soupeře ještě Toni Söderholm, jenž v listopadu překvapivě rezignoval. Nahradil ho Harold Kreis.

"Příprava v Plzni byla pro kluky ostrá, ale zvládli to perfektně. Jsou tam prvky, na kterých pracujeme dlouhodobě. A věříme, že se to promítne i v zápasech. Němci mají nového trenéra, tak uvidíme, jak to bude vypadat. My se budeme zase soustředit hlavně sami na sebe. Chceme ve hře vidět, na čem celou dobu pracujeme," řekl dnes v nahrávce pro média asistent trenéra Libor Zábranský starší.

Náročnou prověrku očekává útočník Filip Chlapík. "Určitě to nebude nic lehkého. V dnešní době je hokej tak vyrovnaný, že nemůžete žádný zápas úplně vypustit. Nikdo nečeká, že tam přijedeme a budeme dominovat celé zápasy. Bude to těžký a bojovný zápas. Němci mají hodně kvalitní hráče. Pro hodně hráčů to bude zápas po dlouhé době a já se moc těším," řekl Chlapík.

Pro hráče už také začne ostrý boj o MS v Rize a Tampere, kde budou Češi obhajovat bronz. "Je super, jak jsou tady kluci nastavení. Všichni do jednoho o to chtějí zabojovat, na tréninkách se každý soustředí a snažíme se plnit vše, co po nás trenéři chtějí," řekl útočník Jiří Smejkal.

"Zároveň jsou ale všichni dobře naladění. Cítím z týmu pozitivní energii a myslím, že všichni už se na zápas těší. Celá příprava bude zase dlouhá, těch tréninků není málo a podle mého názoru je tohle pozitivní nastavení strašně důležité," doplnil Smejkal, jenž se loni na zisku bronzových medailí podílel.

"Kluci to mají ve svých rukách. Je samozřejmě těžké říkat, co můžou ty zápasy napovědět, ale každý zápas je pro nás hodně důležitý. A hlavně je důležitý pro kluky, aby se mohli ukázat," podotkl asistent Zábranský.

Sestavu trenéři oznámí jako obvykle až v den utkání. Už dnes Zábranský prozradil, že čtvrteční zápas by měl odchytat plzeňský Dominik Pavlát, kterého čeká reprezentační premiéra. "Určitě půjde do hry 13 útočníků a osm beků," dodal Zábranský.

Další zápasy po návratu z Německa jsou na programu ve čtvrtek 20. dubna a o den později v Ostravě na stadionu Poruby proti Slovensku. Ve čtvrtek 27. dubna se Jalonenův výběr vydá do Vídně a o dva dny později přivítá Rakousko v Brně. Tam se od 4. do 7. května odehraje i generálka na šampionát v podobě Českých her za účasti domácího týmu, Finska, Švédska a Švýcarska.

vov jip ura