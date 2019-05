Hokejisté uzavřou program ve skupině MS zápasem proti Švýcarsku

Bratislava - Čeští hokejisté zakončí v úterý na mistrovství světa program v základní skupině zápasem proti Švýcarsku a ve hře bude šance setrvat na čtvrtfinále v dosavadním působišti v Bratislavě bez nutnosti cesty do 400 kilometrů vzdálených Košic. Případná výhra nad obhájci stříbra pravděpodobnost výrazně zvýší, zejména pokud na ni výběr kouče Miloše Říhy dosáhne už v základní hrací době, ale nemusí ještě dávat úplnou jistotu. Zápas začne ve 12:15.

V nejlepší výchozí pozici vyjedou v úterý na led Rusové, kteří jako jediní neztratili dosud ani bod. Čtvrtfinále v Bratislavě už si velmi pravděpodobně nenechají vzít. Pokud Češi porazí Švýcary v základní době, budou mít 18 bodů a budou jen čekat, zda Švédové neporazí sbornou přesně tříbrankovým rozdílem se skóre 6:3 a vyšším. Pak by museli do Košic s ohledem na minitabulku. Důležité - i pro dlouhou řadu dalších možností - ale bude, jak se výběr Tre kronor vypořádá dnes s Lotyši (od 16:15).

Češi půjdou na Švýcary po sérii tří utkání, v nichž nezaváhali a vyhráli je s celkovým skóre 22:3. Zejména poslední dvě vystoupení s Italy a Rakušany se shodným skóre 8:0 měla daleko k tomu, aby naplno prověřila české mužstvo. Se Švýcary nelze očekávat podobné střelecké manévry a bezstarostnou cestu za body.

"Nemyslím, že by tady byl nějaký lehký soupeř. Každopádně Švýcaři tady hrají výborný hokej. Viděli jsme asi čtyři jejich zápasy naživo, takže o nich máme dobrý přehled. Nečeká nás nic snadného, ale máme silné mužstvo, kluci mají chuť a nemáme se čeho bát. Musíme k tomu přistoupit jako k ostatním zápasům, pak máme šanci ten zápas zvládnout," řekl asistent trenéra Robert Reichel.

Švýcary vnímá jako bruslivý tým s řadou šikovných hráčů. "Jsou také rychlí. Mají výborné beky, jsou hodně pohybliví. Gólmani jim chytají dobře. Mají mix všeho. A také to mají postavené na čtyřech pětkách, i když tam jsou někteří hráči více vytěžovaní. To je u nás podobné," porovnal Reichel.

"Asi nebyla náhoda, že byli loni ve finále. Ale mě to nepřekvapuje, že hrají zase dobře. Mají generaci takových hráčů, kteří jsou klíčoví i v NHL. Josi, Webber, Hischier, Fiala... Ambühl taky výborně bruslí. Mají v týmu všechno. Bude to těžký zápas a dobrý test pro nás," doplnil Reichel.

Připustil, že boj o setrvání v Bratislavě vnímá. "Určitě je to jeden z cílů, který chceme, protože cesta (do Košic) je dlouhá. My hlavně chceme ten zápas zvládnout, to je pro nás klíčové. Chceme hrát náš hokej, co tady hrajeme. A věřím, že jsme toho schopní," řekl Reichel.

Kanonýr Dominik Kubalík touží uspět, a to bez ohledu na okolnosti. "Vůbec to neřeším, že je ve hře Bratislava, nebo Košice. Soustředím se jen na to, abychom odehráli dobrý zápas," řekl Kubalík.

"Švýcaři jsou hrozně disciplinovaní. Před zápasem se Švédy měli snad jen dva obdržené góly za čtyři zápasy. Myslím, že budou hrát velice dobře dozadu, a my se na to musíme zaměřit. Půjde o bruslivého soupeře, který nedá nic zadarmo. Na nadarmo skončili minulý rok druzí, takže myslím, že to bude velký zápas," těšil se Kubalík.

Soupeř nastoupí ke třetímu těžkému zápasu ve čtyřech dnech po duelech se Švédy a Rusy. "Mají dva těžké zápasy v nohách. Může to být výhoda, ale také nemusí. Uvidíme zítra. Budeme se snažit na ně vlítnout, protože budeme doufat, že by mohli být trošku unavení, ale je to zápas mistrovství světa, takže budou určitě také připravení," odtušil Kubalík.

Dnes se ke švýcarskému týmu připojil útočník Nino Niederreiter z Caroliny. Šestadvacetiletý dvojnásobný vicemistr světa z let 2013 a 2018 se představí již na šestém MS.

Trenér Patrick Fischer měl dosud k dispozici pět posil z NHL: obránce Romana Josiho s Yannickem Weberem z Nashvillu a útočníky Nica Hischiera z New Jersey, Kevina Fialu z Minnesoty a Svena Andrighetta z Colorada.

Naposledy se oba celky střetly loni na MS ve skupině v Kodani a Češi zvítězili 5:4 po samostatných nájezdech. Vítězný gól dal Michal Řepík, který skóroval i v základní době. V současném týmu jsou i zbývající tři tehdejší střelci Dominik Kubalík, Michal Moravčík a Dmitrij Jaškin.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna.