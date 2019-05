Hokejisté už tři hodiny po příjezdu do Bratislavy trénovali

Bratislava - Čeští hokejisté si po příjezdu do dějiště mistrovství světa v Bratislavě zatrénovali. Výběr kouče Miloše Říhy pobyl na ledě tréninkové haly Zimního stadionu Ondreje Nepely v kompletním složení zhruba hodinu a čtvrt. Pamětníkům minulého šampionátu na Slovensku ihned naskočily vzpomínky na turnaj v roce 2011.

Národní tým vyjel podle plánu na plochu tři hodiny poté, co dorazil vlakem do slovenské metropole. "Byl to zase takový trénink na rozcvičení. Jako pokaždé, když jsme měli nějakou pauzu. Než přijde v pátek ostrý start, zopakujeme si věci, co se týká obrany i založení útoku, přesilovky a oslabení," řekl novinářům Říha.

Jedním z pamětníků šampionátu před osmi lety je útočník Michael Frolík. "Už je to pár let, takže člověk něco třeba i zapomněl, ale je to tady podobné jako tehdy. Dost věcí se hned vybavilo. Vím, že kabinu jsme měli jinou. Jsem rád, že jsme tady dřív a můžeme si všechno vyzkoušet," uvedl Frolík.