Hokejisté uspěli v přípravě i ve třetím utkání, v Německu vyhráli 4:1

Norimberk - Čeští hokejisté vyhráli i třetí zápas v přípravě před mistrovstvím světa v Lotyšsku, když v utkání Euro Hockey Challenge porazili v Norimberku domácí Německo 4:1. Dva góly dal Lukáš Radil, po jednom přidali další útočníci Matěj Blümel a Ondřej Beránek. Němci se prosadili před koncem druhé třetiny za stavu 0:2. Oba týmy se na stejném místě utkají znovu v sobotu. Úvodní buly bude vhozeno už ve 13:30.

Brankář Jan Růžička a útočníci Pavel Kousal a Ondřej Najman prožili debut v národním týmu. Útočník a kapitán současného výběru Tomáš Zohorna naproti tomu završil stovku odehraných zápasů v reprezentaci. Utkání však ze zdravotních důvodů nedohrál.

První dvacetiminutovka příliš vzruchu nenabídla. Český tým byl sice střelecky aktivnější a pálil sedmkrát mezi tyčky, zatímco debutant Růžička měl pouze čtyři zákroky, ale gólové příležitosti scházely. Nejblíže ke změně skóre byl obránce Šulák, jehož pokus v končící přesilovce v 17. minutě skončil na horní tyčce.

I druhá početní výhoda hostů přinesla zajímavé situace. Nejprve ujeli v oslabení do přečíslení dvou na jednoho Eder a zakončující Tiffels, proti němuž se však stihl Růžička pohotově přesunout. Jen dvě sekundy před koncem Pfaffengutova trestu Černoch nabil Blümelovi, který se ocitl na chvilku osamocený a ve velké šanci nezaváhal.

Načal tím asi nejlepší pasáž v podání českého mužstva za celé utkání. Beránek zazvonil na brankovou konstrukci, vzápětí si do dobré pozice k zakončení najel Kousal, Treutle ho však vychytal. Zmatku před Růžičkou pak nevyužil Schmölz.

Ve 33. minutě Tomášek vybojoval puk v útočném pásmu, našel najíždějícího Radila, který z pozice těsně za kruhy zamířil přesně. Němce vrátil do hry Sezemsky, jenž ve 38. minutě využil početní výhody při prohřešku Beránka.

Po polovině třetího dějství měl dokonce vyrovnání na holi Fischbuch, jenže při své dorážce minul. Sedm minut před koncem opět rozezvučel brankovou konstrukci za zády Treutleho ostrou ranou Sklenička. Už 107 sekund před vypršením základní doby to Němci zkusili bez gólmana, čehož však velmi rychle využil Radil a dal svůj druhý dnešní gól. Výsledek pak završil rovněž do prázdné branky Beránek.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Z naší strany to nebylo moc pohledné utkání, ani co se týče systému a jeho dodržování a co se týče osobních soubojů. Byli jsme horším týmem, rozhodla kvalita hráčů na naší straně. Hráči, kteří dostali v závěru šanci dohrát zápas, tak rozhodli o výsledku dvěma góly do prázdné branky. Jinak to utkání nebylo příliš povedené. Musím ocenit, že i v takto upatlaném utkání jsme našli cestu, jak to vyhrát."

Jan Růžička (brankář ČR po debutu v reprezentaci): "Nebudu zastírat, že by tam nějaká nervozita před zápasem nebyla, ale spíš to bylo takové očekávání. Přece jen jde o mezinárodní úroveň. Chvilku jsem se sžíval s tím tempem a rychlostí, ale postupem času jsem se do toho dostal. Každým zákrokem jsem se cítil líp a líp. A ten zápas jsem si pak neskutečně užil."

Lukáš Radil (útočník ČR, autor dvou gólů): "Němci hráli výborně, bruslili strašně moc, byli hodně silní na puku a přetlačili jsme je asi jen v brankářích. My jsme měli lepšího brankáře, který nás hodně podržel, díky čemuž jsme utrpěli vítězství, jak se říká. Jinak to byl ale spíš urputný boj a bylo těžké se tam dostávat, Němci měli šance, kdy to mohli překlopit na svou stranu."

Ondřej Beránek (útočník ČR, autor gólu): "Zápas se nevyvíjel dobře celou dobu. Začátek první třetiny od nás nebyl dobrý, Němci na nás vlítli a měli nějaké šance. Naštěstí nedali, Růža (Jan Růžička) to v bráně dobře zavřel. My jsme pak dali dva góly, ale byl to těžký zápas, protože Němci hráli výborně. Nebylo to ono, nemohli jsme se dostat to pohybu, který jsme měli na tréninkách. Naštěstí jsme to týmově ukopali a to je hlavní."

Německo - ČR 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 38. Sezemsky (Eder, Fischbuch) - 28. Blümel (Černoch, H. Zohorna), 33. Radil (Tomášek), 59. Radil, 60. O. Beránek (P. Kousal). Rozhodčí: Klein, Schadewaldt - Höfer, Laguzov (všichni Něm.). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Německo: Treutle - Holzer, Brandt, Sezemsky, Müller, Nowak, Ugbekile, Mebus, Rogl - Fischbuch, Schütz, Tiffels - Peterka, T. Eder, Schmölz - Dumont, Braun, Uvira - Pfaffengut, Eder, Ehl. Trenéři: Toni Söderholm, Ville Peltonen a Alexander Dück.

ČR: J. Růžička - D. Sklenička, Šustr, Šulák, Mozík, Galvas, Jordán, Němeček - H. Zohorna, T. Zohorna, Blümel - Tomášek, R. Hanzl, Radil - Červený, Š. Stránský, Flek - P. Kousal, O. Najman, O. Beránek - Černoch. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.