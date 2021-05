Hokejisté USA porazili Němce 2:0, Kazachstán podlehl Norsku

Riga - Hokejisté Spojených států amerických porazili v utkání skupiny B mistrovství světa v Rize 2:0 Německo. Američané díky lepšímu skóre přeskočili dosud vedoucí Finy a mají jistotu čtvrtfinále. Němcům zůstala přes porážku postupová naděje. Hokejisté Kazachstánu naopak prohráli s Norskem 1:3 a nevyužili šanci zajistit si premiérovou účast ve čtvrtfinále. Tu jim může zachránit už jen úterní porážka Kanady v běžné hrací době s Finskem. Švédsko podlehlo po nájezdech Rusku a nepostoupí do vyřazovací části, kterou mají díky tomuto výsledku jistou čeští hokejisté.

Hokejisté USA porazili Němce 2:0 a mají postupovou jistotu

"Byl to rychlý zápas a Německu patří velké uznání," prohlásil Robertson. "My jsme sice upustili od své hry v útočném pásmu, ale oni hráli vážně hodně rychle. Předvedli opravdu dobrý výkon, ale nám naštěstí zafungovala přesilovka a měli jsme v brance skvěle chytajícího Cala. Takže splněno," dodal Robertson s pochvalou pro Petersena, jenž potřeboval na nulu 33 zákroků.

Německý výběr měl v úvodním dějství střeleckou převahu (11:6), ale na skóre se to nijak neprojevilo, neboť Petersen i jeho protějšek Brückmann byli bezchybní. Blackwell při dorážce v sedmé minutě zblízka těsně minul. Stejně dopadl před přestávkou Thompson, na druhé straně Petersen vychytal Pföderla.

Ve druhé části byla hra ještě o něco opatrnější a zámořský celek vyslal na německou branku pouhé tři přesné pokusy. Němci jich nastřádali šest. Do vedení je mohl poslat po polovině utkání Reichel, Petersena ale neprostřelil. V končící 39. minutě se naopak dostal v přesilovce k dorážce Robertson a nezaváhal.

Němci stupňovali svůj tlak v touze po důležitém bodovém zisku, ale Wagner neuspěl, Pföderl zblízka velmi těsně minul. Thompson mohl ze sóla přidat pojistku, Brückmann byl proti. V závěru sáhli Němci ke hře bez gólmana, během níž napálil tyčku Kahun. Definitivně pak rozhodl do prázdné branky Blackwell. Němci tak prohráli v lotyšské metropoli těsný zápas bez bodového zisku potřetí za sebou.

"Myslím, že náš tým odehrál velmi dobrý zápas a soupeře jsme hodně prověřili. Bohužel se nám ale nepodařilo dostat puk za záda jejich brankáře. Po stránce předvedené hry si však myslím, že jsme zahráli vážně dobře. Stejnou kvalitu, energii a optimismus budeme potřebovat i zítra," uvedl obránce a kapitán poražených Moritz Müller, jehož tým čeká v úterý bitva s domácím Lotyšskem.

Hokejisté Kazachstánu podlehli Norsku 1:3 a čtvrtfinále MS si nezajistili

Kazaši si přiblížili svůj sen o účasti v play off přesně po 16 minutách hry. Viktor Svedberg vysunul do protiútoku Dmitrije Ševčenka, který z pozice mezi kruhy překonal Henrika Haukelanda a otevřel skóre.

Jenže to bylo z jejich strany vše. Neprosadili se ve druhé třetině ani při vyloučení Martina Röymarka. Při pobytu Ivana Stěpaněnka naopak ve 28. minutě vyrovnal Thomas Valkvae Olsen po přihrávce Mathiase Trettenese. Vrátit vedení Kazachstánu mohli Roman Starčenko a Anton Sagadějev, ale Haukeland svůj tým podržel.

Po 68 sekundách třetí třetiny se radovali Norové. Trettenes po sólu přes celé hřiště nabídl puk před odkrytou branku Stepanu Espelandovi, který snadno skóroval. Zvýšit mohl Mathis Olimb. Ve 49. minutě mohl vyrovnat Nikita Michajlis, ale v úniku na Haukelanda nevyzrál.

Tři minutě před koncem ujel v oslabení Mats Rosseli Olsen, ale pojistku zařídil až minutu přes koncem z pravého kruhu střelou přes stínícího Rosseliho Olsena útočník Mathis Olimb.

Čeští hokejisté mají po výhře Ruska nad Švédskem jisté čtvrtfinále MS

Čeští hokejisté mají už před závěrečným úterním zápasem na mistrovství světa v Rize proti Slovensku jistotu čtvrtfinále. Získali ji díky vítězství Ruska 3:2 po samostatných nájezdech nad Švédskem, o níž rozhodl útočník Vladimir Tarasenko hrající poprvé na turnaji.

Zatímco Rusko si výhrou zajistilo čtvrtfinále, Seveřané hrající poslední duel v základní části šampionátu budou v play off poprvé od zavedení současného modelu v roce 1992 chybět. Do čtvrtfinále ze skupiny A postoupily Rusko, Česko, Slovensko a Švýcarsko.

Sborná nasadila do svého šestého zápasu na turnaji další dvě posily z NHL, obránce Orlova z Washingtonu a útočníka Tarasenka ze St. Louis.

V úvodu byl duel plný důrazných osobních soubojů, v 9. minutě se Švédové dostali do vedení, když využili hned první přesilovou hru. Faul Zuba potrestal pohotově dorážející Frödén, který zakončoval do prázdné branky.

Hned vzápětí mohl z brejku vyrovnat Slepyšev, švédský brankář Reideborn byl ale připraven. Gólman Kazaně si v první třetině připsal ještě řadu dalších výborných zákroků, v další příležitosti jej nepřekonal Slepyšev a neujal se ani pokus Tarasenka. Střela Gavrikova se poté odrazila od brankové konstrukce.

Ve druhé části měli více gólových šancí Švédové, hned dvakrát se do dobré pozice prosadil Friberg, ruského brankáře Samonova ale překonat nedokázal.

Ve třetí třetině mohli Seveřané přidat pojišťující gól ve dvou přesilových hrách, vytvořili si výraznou střeleckou převahu, ale druhý gól nevstřelili. A v 53. minutě je Rusové šokovali, Nejprve aktivní Slepyšev vyrovnal a o 12 sekund později přidal Barabanov druhý gól.

Švédové se z těžkého úderu ale rychle oklepali a Olofsson dokázal v 56. minutě vyrovnat. Hráči Tří korunek potřebovali k uchování šance na postup do play off vyhrát, proto se i nadále tlačili do útoku. V normální hrací době ale rozhodnout nedokázali.

Vítěze neurčilo ani prodloužení a tak ke slovu přišly samostatné nájezdy. Na švédské straně uspěli Adrian Kempe a Pudas, na ruské Morozov, Burdasov a na konci páté série Tarasenko.

Mistrovství světa v hokeji v Rize:

Skupina A (Olympic Sports Centre):

ČR - Dánsko 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 46. D. Kubalík (Chytil, J. Vrána), rozhodující sam. nájezd Chytil - 4. Nicklas Jensen (M. Lauridsen, Olesen). Proměněné nájezdy: R. Hanzl, J. Vrána, Jan Kovář, Chytil - Bau Hansen, Nicklas Jensen, True. Neproměněné nájezdy: Meyer, N. Andersen (oba Dán.). Rozhodčí: Gofman, Romasko - Lazarev, Šalagin (všichni Rus.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Hrubec (od 5. nájezdu Will) - Hronek, D. Musil, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek - Lenc, Jan Kovář, D. Kubalík - J. Vrána, Chytil, Sekáč - Zadina, M. Špaček, M. Stránský - Flek, R. Hanzl, Smejkal - T. Zohorna. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.

Dánsko: Dahm (od 4. nájezdu Sogaard) - M. Lauridsen, Lassen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Nicholas Jensen - Nicklas Jensen, True, Meyer - Storm, Jesper Jensen, Hardt - From, Jakobsen, Bau Hansen - Olesen, Madsen, Poulsen - od 21. navíc N. Andersen. Trenéři: Heinz Ehlers, Andreas Lilja a Jens Nielsen.

Rusko - Švédsko 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)

Branka a nahrávky: 53. Slepyšev (Orlov), 53. Barabanov (Tarasenko, Něstěrov), rozhodující nájezd Tarasenko - 9. Frödén (Lindberg, A. Kempe), 56. Olofsson (Sellgren, Lundeström). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Bruggeman - Oliver (oba USA), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Rusko: Samonov - Zadorov, Něstěrov, Provorov, Gavrikov, Orlov, Zub - Grigorenko, Voronkov, Slepyšev - Barabanov, Karnauchov, Tolčinskij - Tarasenko, Morozov, Burdasov - Timkin, Kameněv, Švec-Rogovoj - Galimov. Trenér: Valerij Bragin.

Švédsko: Reideborn - Tömmernes, Nygren, Dahlbeck, Sellgren, Pilut, Pudas - Friberg, Wingerli, Frödén - Rakell, A. Kempe, Sörensen - Olofsson, Lundeström, Hallander - Lindholm, Lindberg, Rasmussen. Trenér: Johan Garpenlöv.

Tabulka:

1. Rusko 6 4 1 0 1 22:10 14 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. ČR 6 2 2 0 2 20:15 10 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4 8. V. Británie 6 1 0 1 4 10:25 4

Skupina B (Arena Riga):

USA - Německo 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 39. Robertson (Donato, Garland), 60. Blackwell (Robinson). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Frandsen - Kroyer (oba Dán.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

USA: Petersen - Wolanin, M. Roy, Z. Jones, Tennyson, Ch. Wideman, Mackey, Hellickson - Abdelkader, Blackwell, Labanc - Robertson, T. Moore, Garland - Donato, Drury, T. Thompson - Robinson, Rooney, Chmelevski - B. Boyle. Trenér: Jack Capuano.

Německo: Brückmann - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Nowak, Wagner, Gawanke, Bittner - Rieder, Krämmer, Kühnhackl - Noebels, Pföderl, L. Reichel - Eisenschmid, Kahun, Plachta - Peterka, Loibl, Kastner. Trenér: Toni Söderholm.

Norsko - Kazachstán 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Valkvae Olsen (Trettenes, Holös), 42. Espeland (Trettenes, Rosseli Olsen), 59. M. Olimb (K. A. Olimb) - 16. Ševčenko (Svedberg). Rozhodčí: Fraňo, Šír – Hynek (všichni ČR), Synek (SR). Vyloučení: 3:1, navíc Röymark (Nor.) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Norsko: Haukeland - Lilleberg, Holös, Lesund, Espeland, Kaasastul, Krogdahl, Bull - M. Olimb, K. A. Olimb, Rosseli Olsen - Olden, Trettenes, T. Lindström - Pettersen, Haga, Valkvae Olsen - Röymark, Salsten, Kristiansen. Trenér: Petter Thoresen.

Kazachstán: Bojarkin - Dietz, Makljukov, Svedberg, Blacker, Šalapov, Stěpaněnko - Ševčenko, Sagadějev, Akolzin - N. Michajlis, Valk, Starčenko - Šin, Šestakov, Rymarev - Panjukov, Asetov, Gurkov - Lichotnikov, Petuchov. Trenér: Jurij Michajlis.

Tabulka:

1. USA 6 5 0 0 1 17:6 15 2. Finsko 6 4 1 1 0 16:8 15 3. Kazachstán 7 2 2 0 3 22:18 10 4. Německo 6 3 0 0 3 20:13 9 5. Kanada 6 3 0 0 3 17:15 9 6. Lotyšsko 6 2 0 3 1 14:14 9 7. Norsko 7 2 1 0 4 17:21 8 8. Itálie 6 0 0 0 6 9:37 0