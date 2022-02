Hokejisté USA porazili na olympiádě Kanadu, Německo zdolalo Čínu

"Začátek se nám povedl. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli, pak jsme ale z naší hry ustoupili. Hráli jsme nepřesně a spoustu věcí jsme chtěli vyřešit na krásu. Tím jsme dali Číně šanci, aby se přiblížila. Nemůžete to udělat proti žádnému týmu. Mohlo to dopadnout špatně a mohli jsme být potrestaní za to, že jsme hráli až příliš uvolněně. Přesně to si z dnešního zápasu odneseme," citoval web Mezinárodní hokejové federace německého kapitána Moritze Müllera.

Německo v prvním duelu olympijského turnaje podlehlo Kanadě 1:5 a Čína utrpěla od Američanů debakl 0:8. Souboj dosud neúspěšných celků pískal jako jeden z čárových rozhodčích Čech Jiří Ondráček.

V polovině úvodní třetiny dal gól Pietta, jenže Číňané si úspěšně vzali trenérskou výzvu a branka neplatila. Moritz Müller totiž předtím nedovoleně najel do brankáře Smithe, který následně nemohl zasáhnout.

Favorit toho dlouho nelitoval, jelikož už v první třetině položil základy k výhře. Ve 14. a 17. minutě skórovali dva obránci. Nejprve se prosadil Brandt, který za Smithe dorazil vlastní střelu, a po něm Holzer.

V 25. minutě Němci zvýšili. Moritz Müller nahodil puk od modré čáry a Kahun ho šikovně tečoval do Smithova protipohybu. Zdálo se, že výběr trenéra Söderholma bez problémů dokráčí ke třem bodům, jenže Číňané se nevzdali.

Pětačtyřicet sekund před koncem druhé třetiny překonal Niederbergera z dorážky Spencer Foo. "Nemůžu za to sklidit všechnu chválu, celý tým se na gólu podílel. Vedla k němu dlouhá cesta. Pro mě je to obrovská pocta. Rozhodně si to budu dlouho pamatovat," uvedl autor premiérového olympijského gólu Číny.

Na rozdíl jediné branky se domácí tým dotáhl v čase 49:00 poté, co Wong vypálil z první v přesilové hře. Druhou nahrávku v utkání si připsal zadák Sproul. Číňané v závěru zkusili hru bez brankáře, vyrovnat se jim ale nepodařilo.

Němci zakončí v neděli skupinu s USA, které bodovaly naplno v obou zápasech. Čína se utká s obhájcem bronzu Kanadou. "Jsme outsidery turnaje, ale snažíme se předvést maximum. Samozřejmě bychom rádi dnes vyhráli, ale podle mě je dobré i to, že jsme světu ukázali, že můžeme na této úrovni hrát. Jsem opravdu pyšný na své spoluhráče a na to, co dovedou. Snad si to přeneseme i do utkání s Kanadou," konstatoval čínský útočník Jing Žu-ti.