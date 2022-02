Hokejisté USA porazili na olympiádě Kanadu 4:2 a jsou blízko čtvrtfinále

Peking - Hokejisté USA porazili na olympijských hrách v Pekingu v zámořském derby obhájce bronzu Kanadu 4:2. Naplno bodovali i ve druhém utkání a jsou blízko přímému postupu do čtvrtfinále. Na triumfu Američanů se podílelo kvarteto střelců, kapitán Andy Miele vedle gólu zaznamenal i asistenci.

"Hráli jsme velmi jednoduše. Prostě jsme stříleli, to byl náš recept. Chtěli jsme se přizpůsobit jejich tempu a fyzické hře. Myslím si, že se nám to povedlo, a proto jsme vyhráli," řekl pro web Mezinárodní hokejové federace americký útočník Matt Knies.

Na výhře se 35 zákroky podílel brankář Strauss Mann, který v rozhovoru zmínil senzační domácí triumf Američanů na olympiádě 1980 v Lake Placid. Výběr hráčů z univerzit tehdy ve finále k překvapení všech zdolal zdánlivě nepřemožitelný SSSR 4:3.

"Jste připraveni na další zázrak na ledě? Vyrostl jsem na tom stejně jako všichni ostatní. Máme spoustu kluků z univerzity. Nevím, jestli je to stejné. Máme ale šanci. Musíme se zlepšovat v každém zápase, soustředit se na daný okamžik a nemyslet moc dopředu," podotkl Mann.

Kanaďané, kteří ve čtvrtek zdolali stříbrné medailisty z Pchjongčchangu Němce 5:1, šli do vedení v čase 1:24 po Robinsonově střele od mantinelu, jež překvapila Manna. Američané přispěchali s odpovědí za 70 vteřin. Útočník Miele vyřešil přečíslení dvou na jednoho bekhendovým zakončením pod horní tyčku. V závěru první třetiny dokonal obrat Meyers po přihrávce Farrella, který v úvodním duelu s Čínou zaznamenal při výhře 8:0 pět bodů.

Kanada se málem prosadila i na začátku druhé části, jenže McTavish trefil břevno. Hráči ze země javorového listu toho brzy litovali, jelikož vzápětí inkasovali potřetí. Gólman Pasquale vyjel k zadnímu hrazení, jenže kvůli Smithovu lehkému klepnutí do hokejky puk nezachytil a Smith ho rychle přihrál před branku na zakončujícího Brissona.

Kanadský obránce Noreau poté nastřelil tyčku. Zblízka se neprosadil ani Eric Staal. Devítinásobní olympijští šampioni paradoxně skórovali až v oslabení, když na konci přečíslení dvou na jednoho stál Knight, který překonal Manna. V závěru prostřední třetiny Noreauovu střelu v přesilovce usměrnil jeho spoluhráč O'Dell tečí do břevna.

"Byl bych rád, kdyby některý z těch puků na konci druhé třetiny při naší přesilovce skončil v síti a do třetí části bychom šli za vyrovnaného stavu. Dneska to ale nemělo vyjít. Teď je důležitá naše zítřejší odpověď," prohlásil kapitán Kanady Staal, olympijský vítěz z roku 2010 z Vancouveru.

V 47. minutě USA opět odskočily na rozdíl dvou branek. Miele přihrávkou pod sebe nabil na ránu z první Agostinovi, jenž prostřelil Pasqualeho. Kanaďané nedokázali snížit ani při 31 sekund trvající přesilovce pět na tři. Poté celková jednička posledního draftu NHL bek Power napálil horní tyčku.

USA se v neděli v závěrečném duelu skupiny představí proti Německu. Kanada, kterou po peripetiích se zraněním ze soustředění ve Švýcarsku přece jen před dnešním zápasem převzal kouč Claude Julien, se utká s Čínou. "Šlo to rychle. Když se to stalo, nevypadalo to dobře, ale díky dobré lékařské péči jsem se rychle zotavil," konstatoval Julien, který na soustředění uklouznul na ledě a zlomil si několik žeber.

Hokejový turnaj mužů v Pekingu:

Skupina A:

Kanada - USA 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. M. Robinson (Ho-Sang, E. Staal), 35. C. Knight (Winnik) - 3. Miele (O'Neill, Kampfer), 19. Meyers (Farrell, Sanderson), 23. Brisson (N. Shore), 47. Agostino (Miele). Rozhodčí: Ansons (Lotyš.), Björk (Švéd.) - Hynek (ČR), McCrank (Kan). Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 948.

Kanada: Pasquale - Power, M. Robinson, Wotherspoon, Noreau, Barberio, Demers, A. Grant - McTavish, E. Staal, Ho-Sang - C. Knight, Weal, Tambellini - Street, O'Dell, Johnson - Winnik, Cracknell, Desharnais - McBain. Trenér: Claude Julien.

USA: Mann - Kampfer, Ness, Warsofsky, Faber, Sanderson, Cooper, Perbix - O'Neill, Miele, Agostino - Abruzzese, Beniers, Knies - Farrell, Meyers, Cates - McLaughlin, N. Smith, Brisson - N. Shore. Trenér: David Quinn.

Tabulka:

1. USA 2 2 0 0 0 12:2 6 2. Kanada 2 1 0 0 1 7:5 3 3. Německo 1 0 0 0 1 1:5 0 4. Čína 1 0 0 0 1 0:8 0