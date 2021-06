Hokejisté USA, Německa a Kanady jsou v semifinále MS v hokeji

Riga - Hokejisté Spojených států amerických a Německa postoupili do semifinále mistrovství světa v Rize.Američané porazili Slovensko 6:1. Němci zdolali Švýcary 3:2 po samostatných nájezdech. Kanada porazila favorizované Rusko.

Američané jsou po třech letech v semifinále hokejového MS, porazili Slováky 6:1

Američané vykročili za jistotou účasti v zápasech o medaile hned během úvodní třetiny, kterou vyhráli 3:0. Všechny tři góly vstřelili mezi 14. a 20. minutou. Dvakrát se prosadili mezi střelce útočníci Colin Blackwell a Conor Garland. Po dvou nahrávkách posbírali obránce Christian Wolanin a útočníci Kevin Labanc, Eric Robinson a Trevor Moore.

Slováci, kteří hráli play off teprve podruhé od stříbra z MS 2012 v Helsinkách a Stockholmu, se prosadili až po polovině zápasu, kdy snížil na 1:3 Peter Cehlárik, jenž byl s 10 body (4+6) ze sedmi odehraných duelů nejproduktivnějším hráčem základních skupin. Stejně jako v roce 2013 však bylo nakonec čtvrtfinále jejich konečnou.

"Měli jsme hodně špatný začátek. Měli jsme v plánu nastoupit s důrazem a dostat soupeře pod tlak, ale vůbec to nezafungovalo. Oni nám pak dali rychle po sobě pár gólů a proti tak dobrému týmu je pak těžké se do zápasu vracet," přiznal útočník poražených Marek Hrivík.

Zámořský favorit vlétl do zápasu ve velkém stylu. Hned v úvodních sekundách přišla rychlá akce, na jejímž konci byl Labanc, při zakončení do odkryté branky však trefil jen zvenčí levou tyčku za zády gólmana Húsky. Už na konci třetí minuty měl výběr USA k dispozici 106 sekund přesilovky pět na tři, ale soupeř se dokázal ubránit. V těžkých chvílích vytáhl fantastický zákrok Húska, když proti němu zakončoval zblízka osamocený Moore.

Ve 14. minutě ale našlápl kapitán Boyle a z kruhu pro vhazování otevřel skóre dokonale přesnou ranou na vzdálenější tyčku, od níž se puk odrazil do sítě. V 16. minutě předvedli Američané parádní kontr, kdy Robinson vyvezl kotouč, Labanc jeho přihrávku přesměroval na Blackwella a ten nedal z prostoru mezi kruhy Húskovi šanci. Petersen pak vychytal Kelemena a půl minuty před přestávkou přidal třetí gól Američanů Garland.

S více než slibným náskokem v zádech pak američtí hokejisté výrazně ubrali ze svých ofenzivních manévrů a spíše čekali, kdy jim Slováci nabídnou prostor při snaze o zvrat. Roman a Moore stavem nepohnuli, ve 33. minutě však Cehlárik překvapil Petersena pokusem na bližší tyčku a snížil. Jenže místo kontaktního gólu po Rosandičově šanci přišla parádní kombinace Američanů, na jejímž konci byl Blackwell a dal svůj druhý dnešní gól.

Ve třetím dějství už zámořský tým nedopustil ani náznak jakékoliv komplikace. Bezpečně si pohlídal vedení, rozdíl ve skóre naopak ještě navýšili Chmelevski a Garland, pro něhož šlo rovněž o druhý zásah v utkání.

Američané tak mohli po sedmé výhře za sebou v lotyšské metropoli oslavit po třech letech postup mezi nejlepší kvarteto šampionátu. V roce 2018 dosáhli v Dánsku na bronz, když v utkání o třetí místo přehráli Kanadu. Za osm zápasů letošního turnaje inkasovali pouhých devět branek.

"Je to všechno o sebeobětování," prohlásil brankář Cal Petersen. "Kluci zblokují spoustu střel, a to bez ohledu na výsledek. Přes naše pohodlné vedení bylo vidět, jak kluci neváhají a stejně nastaví tělo puku do cesty. A o tom to je. Právě tak se vyhrávají zápasy. Dokazuje to charakter, který v kabině máme a jenž nám pomohl takhle daleko," uvedl Petersen, na jehož kontě bylo 27 úspěšných zákroků.

USA - Slovensko 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. B. Boyle, 16. Blackwell (Labanc, Robinson), 20. Garland (T. Moore, Z. Jones), 37. Blackwell (Robinson, Labanc), 46. Chmelevski (Wolanin), 59. Garland (Wolanin, T. Moore) - 33. Cehlárik (Lantoši). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Tscherrig - Obwegeser (oba Švýc.), Merten (Něm.). Vyloučení: 3:3. Bez využití.

Sestavy:

USA: Petersen - Wolanin, M. Roy, Z. Jones, Tennyson, Mackey, Hellickson, Ch. Wideman - Robertson, T. Moore, Garland - Donato, Drury, T. Thompson - Beniers, Blackwell, Labanc - Robinson, B. Boyle, Rooney - Chmelevski. Trenér: Jack Capuano.

Slovensko: Húska - Gernát, Kňažko, Rosandič, Nemec, Jánošík, Grman, Bučko, Ďaloga - Cehlárik, Hrivík, Lantoši - Studenič, Krištof, Slafkovský - Pospíšil, M. Roman, Kelemen - Buc, M. Sukeľ, Liška. Trenér: Craig Ramsay.

Němci zdolali Švýcary 3:2 po nájezdech a jsou po 11 letech v semifinále MS

Němci se do bojů o medaile dostali naposledy na domácím šampionátu v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem, kde nakonec skončili čtvrtí. Tři roky po zisku stříbra z olympijských her v Pchjongčchangu tak mají možnost bojovat o další cenný kov.

Švýcarům nestačilo ani dvoubrankové vedení, které zařídili obránce Ramon Untersander a útočník Fabian Herzog. Ztrátu smazali forvard Tom Kühnhackl a obránce Leon Gawanke, který se trefil 44 před koncem třetí třetiny při power play. V páté sérii rozstřelu dovršil obrat Marcel Noebels slavnou kličkou po vzoru Petera Forsberga.

"Německý hokej se stále zlepšuje, ale stále posloucháme, že nepatříme mezi favority. Švýcaři říkali, že jsme nejslabší soupeř, ale my jsme jim dokázali, že se mýlí," řekl německý útočník Dominik Kahun, rodák z Plané u Mariánských Lázní.

Do první velké šance se dostal v 6. minutě po individuální akci Grégory Hofmann a vystřelil nebezpečně z pozice mezi kruhy. Němci byli střelecky aktivnější, snažili se Genoniho prostřelil především přes clonu, ale gólman mistrovského Zugu odolával.

V 16. minutě se ujali vedení Švýcaři. Santeri Alatalo našel na pravém kruhu dalšího obránce Ramona Untersandera, který překonal Mathiase Niederbergera střelou na bližší tyč.

Ve druhé třetině nejdříve Švýcaři nevyužili 98 sekund trvající přesilovou hru při trestech Matthiase Plachty a Kühnhackla, ale ve 34. minutě už zvýšili náskok. Tristan Scherwey našel z pravé strany bekhendem mezi kruhy Herzoga, na jehož střelu Niederberger lapačkou nedosáhl.

V čase 37:23 poprvé inkasoval také Genoni. Při tlaku Němců ještě vyrazil střelu Marca Nowaka, z první dorážky neuspěl ani Tobias Rieder, ale Kühnhackl už doklepl puk do odkryté branky. Potom ale zůstával při další převaze týmu finského kouče Toniho Söderholma neprůstřelný.

Němci měli ve třetí třetině převahu, za Švýcary zahrozil ve 49. minutě ojediněle Hofmann, který Niederbergera nadvakrát nepřekonal a nedotáhl se v čele tabulky střelců na Brita Liama Kirka, který nastřílel během základní skupiny sedm branek.

Genoniho nepřekonali ani Lean Bergmann či Kühnhackl, pojistit náskok výběru Patricka Fischera nedokázal v 58. minutě sám před brankou Darion Simion. Švýcaři na třetí postup do semifinále za posledních 22 šampionátů ale nakonec nedosáhli.

"Ve třetí třetině jsme nehráli naši hru. Hráli jsme dobře defenzivně, ale jen jsme vyhazovali puky, chodili střídat a nic jsme si nevytvořili. Měli jsme dodržovat náš systém až do konce," prohlásil kapitán Švýcarů Raphael Diaz.

Šanci navázat na úspěchy v podobě stříbra z let 2013 a 2018 jim nejdříve sebral vyrovnáním po přihrávce Dominika Kahuna střelou z levého kruhu Gawanke. V nastavení neproměnili největší šance Hofmann a na německé straně Lukas Reichel, který se ale nakonec radoval díky Noebelsově parádnímu zakončení páté série nájezdů. Před ním se prosadili jen Kahun a za Švýcary pouze Timo Meier.

"Myslím, že jsme byli od začátku lepším týmem. Stále jsme věřili, že vyhrajeme. Jsem na nás pyšný a můžeme se těšit na semifinále," uvedl německý obránce Moritz Seider.

Švýcarsko - Německo 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Untersander (Alatalo, Kurashev), 34. Herzog (Scherwey, Bertschy) – 38. Kühnhackl (Rieder, Nowak), 60. Gawanke (Kahun, Noebels), rozhodující sam. nájezd Noebels. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Romansko – Lazarev, Šalagin (všichni Rus.). Vyloučení: 0:2, navíc Plachta (Něm.) 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Švýcarsko: Genoni - Moser, Untersander, Diaz, Mirco Müller, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo - Ambühl, Hischier, Kurashev - Simion, Corvi, Hofmann - Meier, Vermin, Andrighetto - Herzog, Bertschy, Scherwey. Trenér: Patrick Fischer.

Německo: Niederberger - Moritz Müller, Seider, J. Müller, Wagner, Holzer, Nowak, Gawanke - L. Reichel, Noebels, Pföderl - Plachta, Kahun, Eisenschmid - Kühnhackl, Loibl, Rieder - Kastner, Bergmann, Peterka - Krämmer. Trenér: Toni Söderholm.

Hokejisté Kanady porazili ve čtvrtfinále MS favorizované Rusko

Utkání historicky nejúspěšnějších zemí na šampionátech rozhodl v 63. minutě útočník Andrew Mangiapane. Kanada se v semifinále utká s USA. Kanaďané na turnaji prohráli první tři zápasy v základní skupině, nakonec ale postoupili ze čtvrtého místa a v play off vyřadili nejlepší tým druhé skupiny. Sborná dnes na turnaji prohrála teprve podruhé.

V brance sborné se poprvé na turnaji představil Bobrovskij, posila z Floridy však v první třetině výraznější šanci řešit nemusela. Úvod patřil Rusům, Voronkov však ve 4, minutě Kuempera nepřekonal.

Kanaďané poté srovnali se soupeřem krok, výraznější příležitost si vypracoval jen v 15. minutě Henrique, ze slibné pozice ale přestřelil. Na konci první třetiny měli Rusové výhodu přesilové hry, Kuemper ale vše vyřešil.

Na začátku druhé části si početní výhodu zahráli i zámořští hráči, ani oni se proti bránící čtveřici neprosadili. V polovině základní hrací doby nebezpečně střílel Burdasov, Kuemper ale jeho pokus vyrazil. Bezbrankový stav se změnil až ve 35. minutě, kdy Kameněv vysunul do šance Orlova. Obránce Washingtonu sice sám nezakončil, ale přihrál ještě Timkinovi, který zajistil Rusku vedení.

Ve 45. minutě byl ale vyloučen Tarasenko a Kanada přesilovku využila. Po Brownově přihrávce překonal Bobrovského kapitán Henrique. Další gól ale již ve třetí části nepadl, i když Kanada měla ještě jednu výhodu přesilové hry, souboj dvou velmocí se tak musel prodlužovat.

Hrdinou zápasu se nakonec stal po akci Stechera útočník Mangiapane, který se k týmu připojil až v průběhu turnaje a skóroval již popáté v pátém utkání. "Když se 'Mag' připojil k týmu, posunuli jsme naši kreativitu na vyšší úroveň. On i Brown jsou stejně naladěni a já se je snažím doplňovat. Jsou to špičkoví hráči," ocenil útočníka Calgary kapitán Adam Henrique a ocenil i práci obránce Troye Stechera na rozhodující brance. "Poté, co se zranil Colin Miller, byl jedním z klíčových hráčů, o které jsme se opírali. Je skvělé vidět, co dokáže," podotkl Henrique

"Před zápasem jsme si řekli, že musíme hrát rychle a agresivně. Snažili jsme se, někdy se nám dařilo, jindy ne. Soupeř se ale soustředil na obranu a my jsme se přes ni nedokázali prakticky vůbec prosadit. A prodloužení jsme prostě dostali gól," řekl ruský trenér Valerij Bragin. "Jsem stejně zklamaný jako všichni ostatní hráči. Těžko se mi hledají slova. Všichni jsme chtěli vyhrát, ztratit zápas v prodloužení je smutné," doplnil jej brankář Sergej Bobrovskij, který si připsal 22 zákroků.

Rusko - Kanada 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Timkin (Orlov, Kameněv) - 46. Henrique (Brown, Comtois), 63. Mangiapane (Stecher). Rozhodčí: Björk, Nord (oba Švéd.) - Hynek, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1.

Sestavy:

Rusko: Bobrovskij - Zadorov, Něstěrov, Provorov, Gavrikov, Orlov, Zub - Grigorenko, Voronkov, Slepyšev - Burdasov, Karnauchov, Tolčinskij - Tarasenko, Morozov, Barabanov - Švec-Rogovoj, Kameněv, Timkin. Trenér: Valerij Bragin.

Kanada: Kuemper - Stecher, Power, Walker, Ferraro, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider - Brown, Henrique, Mangiapane - Bunting, Vilardi, Comtois - Paul, Danforth, Pirri - Foudy, Anderson-Dolan, Hagel - Perfetti. Trenér: Gerard Gallant.