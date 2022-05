Hokejisté USA na úvod MS porazili Lotyšsko, Slováci přehráli Francii

Helsinky/Tampere - Slovenští hokejisté vstoupili do mistrovství světa v Helsinkách výhrou nad Francií 4:2. Bronzoví medailisté z únorových olympijských her ztratili v duelu týmů skupiny A dvoubrankový náskok, ale plný bodový zisk jim zařídil v 39. minutě Samuel Takáč. Hokejisté USA zdolali Lotyšsko 4:1. Američané rozhodli duel skupiny B v Tampere již v první třetině, ve které si vypracovali tříbrankový náskok.

Takáč rozhodl o výhře Slováků nad Francii, dvakrát skóroval Regenda

Slovenští hokejisté vstoupili do mistrovství světa v Helsinkách výhrou nad Francií 4:2. Bronzoví medailisté z únorových olympijských her ztratili dvoubrankový náskok, ale plný bodový zisk jim zařídil v 39. minutě Samuel Takáč. Osm sekund před koncem zpečetil výsledek v power play do prázdné branky svým druhým gólem v utkání Pavol Regenda.

Francouzi jsou v elitní kategorii poprvé od roku 2019, kdy v Košicích sestoupili. Letos se vrátili spolu s Rakouskem jako náhrada za Rusko a Bělorusko vyloučené kvůli válečné agresi na Ukrajině.

Nováček odolával Slovensku do poloviny úvodní třetiny, v čase 10:23 otevřel skóre Regenda. Čerstvá posila Mladé Boleslavi z Michalovců nejdříve tečovala Grmanovu přihrávku do pravého betonu Buysseho, vyražený puk si Regenda přehodil na bekhend a skóroval. Favorit se potom ubránil při Gachulincově vyloučení. Šanci zvýšit podobným bekhendovým zakončením jako Regenda měl Miloš Roman, ale minul.

V úvodu druhé části kryl Rybár Fleuryho střelu z pravého kruhu a ve 22. minutě zajistil Slovákům dvoubrankové vedení při Crinonově vyloučení kapitán Tatar. Buysse před útočníka New Jersey na pravý kruh vyrazil puk po střele osmnáctiletého nejlepšího kanonýra olympiády Slafkovského a vicemistr světa z roku 2012 trefil odkrytou část branky.

Francouzi byli nebezpeční a dokázali odpovědět. Ve 27. minutě se dostal po vhazování mezi kruhy do střelecké pozice Rech a bekhendem překonal Rybára. Potom zamířil Texier do boční sítě a Fleuryho pokus z otočky z mezikruží vyrazil slovenský gólman. Při vyloučení útočníka Zlína Claireauxe Francouzi odolali a v čase 32:29 vyrovnali.

Do úniku se po Claireauxově šikovném protečování Auvituovy přihrávky dostal útočník Hradce Králové Perret a blafákem do forhendu pokořil Rybára. V 35. minutě ujel Texier a tentokrát na slovenského gólmana nevyzrál. Vedení se dočkal tým kanadského kouče Craiga Ramsayho. Liška z těžkého úhlu ohrozil Buysseho a z dorážky se prosadil bekhendem Takáč.

Závěrečné dějství bylo opatrnější. Francouzský gólman si poradil s Kristofovou přihrávkou a odolal i v oslabení, které způsobil svou hrou hokejkou v nepovolené zóně. Rybár vyrazil Texierův pokus. V 58. minutě trefil Slafkovský po Romanově přihrávce horní tyčku. Výhru Slováků v závěru pojistil Regenda.

Hokejisté USA porazili Lotyšsko 4:1, rozhodli v první třetině

Hokejisté USA vstoupili do mistrovství světa vítězstvím nad Lotyšskem 4:1. Američané rozhodli duel skupiny B v Tampere již v první třetině, ve které si vypracovali tříbrankový náskok. Gólem a asistencí se na jejich výhře podílel kapitán Seth Jones.

Lotyši začali aktivně, brankář Mann ale jejich střelecké pokusy bez problémů zastavil a poté se začali prosazovat Američané. V 7. minutě Bellows a Barber tečovali Peekovo nahození od modré čáry a gólman Merzlikins inkasoval poprvé. Následně jej v početní výhodě překonal Jones. Kapitán USA se podílel i na třetí brance, když v oslabení přihrál Bordeleauovi, jehož pokus Merzlikins zjevně podcenil.

Američané se prosadili třikrát v rozmezí čtyř minut a o osudu zápasu bylo rozhodnuto. Lotyšsko před rokem na úvod MS senzačně porazilo Kanadu, tentokrát ale favorita nezaskočilo. Aktivně hrající Jones trefil v další přesilovce tyč, na čtvrtý gól si tak tým USA musel počkat do začátku druhé třetiny. V čase 20:33 se o něj postaral přesnou střelou Lafferty.

Následně měly oba celky několik šancí, oba gólmani ale chytali spolehlivě. Merzlikinsovi navíc opět pomohla tyčka. Ve 38. minutě mohl z brejku snížit Džerinš, bývalý hráč Hradce Králové ale gólmana švédského týmu Skelleftea, jenž v únoru startoval i na olympijských hrách v Pekingu, nepřekonal.

Na přelomu druhé a třetí třetiny Lotyši nevyužili více než minutovou přesilovku pět na tři, dvě sekundy před návratem druhého hráče na led ale Džerinš hrající na jedenáctém světovém šampionátu v kariéře přece jen snížil na 1:4. Další gól již diváci i přes několik slibných šancí neviděli.

Výsledky MS v hokeji:

Skupina A (Helsinky):

Francie - Slovensko 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Rech (Boudon), 33. Perret (Claireaux, Auvitu) - 11. Regenda (Grman, Miloš Roman), 22. Tatar (Slafkovský, Lantoši), 39. Takáč (Liška, Nemec), 60. Regenda (Slafkovský, Čerešňák). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Rekucki (USA) - Beresford (Brit.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 3731.

Sestavy:

Francie: Buysse - Gallet, Auvitu, Bault, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Llorca - Fleury, Texier, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Boudon, S. Treille, Rech - Leclerc, Ritz, Fabre - K. Bozon. Trenér: Philippe Bozon.

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Nemec, M. Ivan, Jánošík, Gachulinec, Grman - Krištof, Lantoši, Tatar - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - Tamáši, Lunter, Pospíšil - Minárik, Liška, Takáč. Trenér: Craig Ramsay.

Skupina B (Tampere):

USA - Lotyšsko 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Barber (Bellows, Peeke), 11. S. Jones (Schmidt, Galchenyuk), 12. Bordeleau (S. Jones), 21. Lafferty (Megna) - 42. Džerinš (Rihards Bukarts, Čukste). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Rohatsch - Merten (oba Něm.), Synek (SR). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7938.

Sestavy:

USA: Mann - S. Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Blankenburg, Hughes - Watson, Lafferty, Kuhlman - Hayden, Galchenyuk, Bordeleau - Barber, Bellows, Meyers - Gaudette, Farrell, Lettieri. Trenér: David Quinn.

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Mamčics, Čukste, Sotnieks, Bergmanis, Smons - Balcers,, Abols, Keninš - Krastenbergs, Džerinš, Rihards Bukarts - Marenis, Batna, Roberts Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs. Trenér: Harijs Vitolinš.