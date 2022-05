Hokejisté ukázali při oslavě nefalšovanou radost, v šatně zlili Jalonena

Tampere (Finsko) - Bronzová radost zlatých rozměrů. I tak by se dala výstižně popsat euforie, kterou prožívali hokejisté národního týmu po dnešním vítězství v duelu o třetí místo proti USA na mistrovství světa v Tampere. Vyhráli 8:4, přestože ještě po polovině utkání prohrávali 1:3 a chvílemi se mohlo zdát, že větší touhu po cenném kovu mají Američané. Šestibrankový uragán ve třetím dějství ale podobné úvahy rozmetal. A oslavy mohly vypuknout naplno.

Se závěrečnou sirénou vznikly dva slavící hloučky. Finský kouč Kari Jalonen se objímal se svými spolupracovníky z trenérského týmu, hráči na ledě se vydali slavit k brankáři Marku Langhamerovi. Bezprostřední nadšení po chvíli vystřídal oficiální ceremoniál předávání medailí, jehož se ujali šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif spolu s prvním místopředsedou federace Petrem Břízou.

Když se k Tardifovi dostal na řadu Jalonen, pro něhož jde o druhou medaili v roli hlavního kouče po stříbru na finské střídačce v roce 2016, z hlediště přišel obrovský aplaus diváků. Měli ho na svědomí nejen čeští fanoušci, ale i příznivci finské reprezentace, kteří už se těšili na finálový souboj s Kanadou o zlato.

"Tohle bylo vážně něco speciálního. Věděl jsem, že lidé tady stojí za námi. Bylo to opravdu něco. Jak to jen nejlépe popsat? Prostě... Tohle zažijete jednou za život," uvedl očividně dojatý dvaašedesátiletý kouč během rozhovoru s novináři.

Po převzetí medailí následovalo předání trofeje za třetí místo pro celý tým. Plaketu jel převzít jakožto kapitán útočník Roman Červenka, ale nebyl na to sám. Vzal s sebou dalšího zkušeného lídra týmu na letošním šampionátu - Davida Krejčího. "Prožili jsme spolu dost času od olympiády. Chtěli jsme hodně oba dva dosáhnout na nějaký úspěch, tak jsem říkal, že tam půjdeme spolu a přivezeme to týmu společně," vysvětlil Červenka.

"Roman se mě zeptal... On ví, co to pro mě znamená. A já zase vím, co to znamená pro něj. Zeptal se, zda tam chci jít s ním...," líčil dojatý Krejčí a na chvilku se odmlčel. "Já se jen zeptal jeho, zda to myslí vážně. A on řekl jasně, ať jdu s ním. Doufám, že z toho pak bude nějaká pěkná fotka a já si ji vystavím," přál si Krejčí.

Když se mužstvo přesunulo ke společné oslavě do šatny, došlo na sprchu z velkého kýblu, kdy právě Červenka polil kouče Jalonena. Oba se objali a nabalil se na ně i zbytek mužstva. Jalonen pak proto přišel mezi zástupce médií v promáčené košili.

"Omlouvám se za své oblečení, tenhle dress code neodpovídá trenérovi bronzových medailistů," hlásil s úsměvem Jalonen a jen tak poněkolikáté potvrdil, co se o něm říká. Přísný kouč s velkým smyslem pro humor. "Kluci mi říkali, že je to prý tradice, že mě musí trochu osprchovat. Ale je to fajn," dodal.

S trofejí za třetí místo byl mezi novináři útočník Tomáš Hertl. "Jaké je držet tu trofej? Je to něco úžasného. A ta medaile je taky pěkně těžká," pousmál se Hertl.

Kapitán Červenka chraptil, o hlas částečně přišel během úchvatné třetí třetiny a následném ryku. "Slavit určitě ještě umíme," ujistil. "Je tady spousta kluků, kteří to zvládnou, já už musím být opatrný, ale to jsou věci, které se velmi rychle naučíš. Budou to řídit jiní. Každopádně je to obrovská úleva, je potřeba si spolu sednout a užít si ten moment v kabině. A my si to všechno určitě užijeme," ujistil Červenka.

"Mít medaili po deseti letech, to je potřeba si užít. Byl to fajn turnaj, všichni jsme si to užili, a když je to s takovou tečkou, tak je to veselé a jsme rádi za všechny kluky, co jsme tam udělali. Neuděláš nikdy žádný úspěch bez dobré party. Byli jsme spolu pohromadě dlouhou dobu a právě díky tomu ta třetí třetina byla, jaká byla. Před celým mančaftem klobouk dolů za třetí třetinu," prohlásil Červenka.

"Vůbec nevím, co nás teď čeká. V kabině si to rozhodně užijeme. A jsem strašně hrdý, že jsem tady s tímhle týmem mohl být. Celých devět týdnů to stálo za to," doplnil Michal Jordán.

"Je to pro nás super. Bronz zase po deseti letech. Úžasné a neuvěřitelné," jásal další obránce David Sklenička. "Věřím, že nám to hodně pomůže i do to příští sezony. Můžeme se vrátit a dosáhnout třeba až na zlato," věřil Sklenička.