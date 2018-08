Třinec - Devětadvacet hráčů včetně nové posily Marka Viedenského absolvovalo zahajovací trénink hokejistů Třince na ledové ploše. S týmem úřadujících vicemistrů už trénoval i lotyšský reprezentační útočník Roberts Bukarts (Zlín), navrátilec ze zámoří Jan Hladonik či mladíci Matěj Loubal, Jan Zahradníček, Jan Bartko a Filip Haman.

Třinec ani letos v létě nekráčel cestou velkých změn, jak tomu bývalo v minulosti, a k velkému pohybu už v kádru zřejmě ani nedojde. "Pokud se na trhu ještě objeví nějaký zkušenější důraznější obránce, který by nás zajímal, budeme se po něm určitě dívat. Co se týče hotových posil, tak o Bukartse a Viedenského jsme už měli zájem v průběhu loňské sezony, ale tehdy to nedopadlo," řekl trenér Václav Varaďa.

Oceláře v létě opustili gólman Jan Strmeň (České Budějovice), obránci Bohumil Jank (Chomutov) a Tomáš Linhart (Hradec Králové) a útočníci Jakub Petružálek (Litvínov) a Daniel Rákos (Hradec Králové).

"Z rodinných důvodů nám odešel Tomáš Linhart, což mě mrzí, ale otevírá se tím prostor pro další kluky. Větší šanci dostane například Adámek, který hokejově velmi roste. Jsou tady ale i hráči jako Matyáš či Kovář, kteří si zaslouží dostat pořádnou příležitost," řekl Varaďa.

První přípravný zápas Oceláři sehrají příští čtvrtek v Olomouci.

Program přípravných zápasů:

Čtvrtek 9. srpna: HC Olomouc - HC Oceláři Třinec (17:00),

úterý 14. srpna: HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec (17:00),

středa 15. srpna: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera (17:00),

sobota 18. srpna: HC Oceláři Třinec - HK Soči (17:00),

čtvrtek 23. srpna: HC Oceláři Třinec - HK Dukla Trenčín (17:00),

pátek 31. srpna: HC Oceláři Třinec - Djurgaarden IF (17:30; Liga mistrů),

neděle 2. září: HC Oceláři Třinec - Tappara Tampere (17:30; Liga mistrů),

pátek 7. září: Djurgaarden IF - HC Oceláři Třinec (18:30; Liga mistrů),

neděle 9. září: Tappara Tampere - HC Oceláři Třinec (18:00; Liga mistrů),

úterý 9. října: HC Oceláři Třinec - Storhamar Dragons (17:30; Liga mistrů),

úterý 16. října: Storhamar Dragons - HC Oceláři Třinec (19:00; Liga mistrů).