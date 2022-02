Hokejisté Třince vyhráli ve Zlíně a opět jsou v čele extraligy

Zlín - Hokejisté Třince vyhráli v zápase 56. kola extraligy na ledě Zlína 4:1 a vrátili se do čela soutěže. Oceláři, kteří o své dnešní výhře rozhodli třemi góly vstřelenými ve třetí třetině, předstihli v tabulce o bod Hradec Králové. Zlín na posledním místě ztrácí 15 bodů na čtrnácté Kladno a již v neděli se může stát jistým sestupujícím.

Zlín doma vyhrál předešlých pět zápasů a i proti Třinci začal dobře. Adept na Prezidentský pohár inkasoval z první střely ve 3. minutě, kdy se z "voleje" trefil přesně k tyči Zabusovs.

Zvýšit vedení domácích mohl po akci Makarenka z dorážky Fryšara, prázdnou branku ale netrefil. Kacetl zasáhl také proti individuální akci Claireauxe. Za hosty kontroval snad jen ostrou ránou z kruhu Kundrátek, jenomže našel pouze lapačku Kašíka.

Do druhé třetiny vstoupili hosté lépe a po několika šancích se dočkali srovnání v čase 26:02. Při vyloučení Gazdy vyrazil Kašík střelu Marinčina pouze před sebe, kde pohotově dorážel další slovenský medailista z olympiády v Pekingu Daňo. Oceláři hráli za minutu další přesilovku, Bakoš ani Chmielewski ale Kašíka podruhé překonat nedokázali.

Za Zlín se ukázal Honejsek, jenž se řítil sám na Kacetla, své letošní střelecké trápení ale pouze podtrhl zakončením do betonu. Svou druhou branku v utkání nedal z dobré šance ani Zabusovs.

Sympatický odpor soupeře zlomili Slezané na začátku třetí části. Po minutě a půl se ocitl nikým nehlídaný sám před Kašíkem polský útočník Chmielewski a kotouč zasunul za jeho beton. Ve 46. minutě pak Oceláři potrestali vyloučení Okála, kdy své skvělé zápěstí ukázal Martin Růžička.

Naději na zvrat měli domácí ke konci duelu, necelé čtyři minuty před koncem usedli 18 vteřin po sobě na trestnou lavici Hrehorčák s Marinčinem. Na hru šest na tři se však trenér Jenáček neodvážil a výhodu o dva muže v poli Berani za 102 zužitkovat nedokázali. Naopak hosté pět sekund před koncem pojistili výhru trefou Bakoše při power play Zlína.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Jenáček (Zlín): "Dnes klukům, co se týče nasazení a při hře pět na pět, nemám co vytknout. Myslím si, že jsme se vydali ze všech sil, hráli jsme pak i na tři pětky. Moc jsme chtěli vyhrát, bohužel Třinec má v přesilovkách třiceti procentní využití a dnes to potvrdil. Sice jsme se na to připravovali, ale dvakrát jsme v nich inkasovali. To rozhodlo. Je to dnes smutné ve více směrech. Jednak jsme nezvládli zápas, který nám mohl dát ještě trochu naděje. Také bych rád vzpomenul Leona Wesleye, mládežnického trenéra, skvělého člověka, který nás včera opustil. Spousta kluků, kteří dnes nastoupili do zápasu, prošli jeho rukama, takže jsme smutní v tuto chvíli z více věcí."

Václav Varaďa (Třinec): "Důležité jsou tři body. Myslím si, že nás malinko srazil inkasovaný gól hned z první střely, dostali jsme se trochu do díry. Ne, že bychom hráli špatně, ale určitě jsme chtěli mít lepší nástup do zápasu. Od druhé třetiny jsme hráli trochu poctivěji, hlavně v útoku. Drželi jsme puk, vytvářeli jsme šance. Do třetí části jsme šli za stavu 1:1 s týmem, který boduje o život. Zvládli jsme to, udolali jsme je. Je to velká vzpruha do dalších zápasů. Osobně jsem rád, že jsem se vrátil na střídačku. Snad to týmu pomohlo. Slovenští reprezentanti odehráli velmi dobrý zápas. I když chtěli ještě slavit, ve středu odpoledne jsme je nahnali do tréninku."

PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Zabusovs (Honejsek) - 27. Daňo (Marinčin, P. Vrána), 42. Chmielewski (Kundrátek), 46. M. Růžička (Nestrašil, P. Vrána), 60. Bakoš. Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Kis, Ganger. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 2700.

Zlín: Kašík - Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec, Ferenc, M. Hamrlík - Zabusovs, Claireaux, Honejsek - Köhler, Hejcman, Kubiš - Okál, Makarenko, P. Sedláček - Fryšara, R. Veselý, Chludil. Trenér: Jenáček.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, Zahradníček - M. Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Bakoš, Nestrašil, Svačina - Kofroň, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.