Hokejisté Třince vyhráli v Olomouci a jsou druzí

Olomouc - Hokejisté Třince vyhráli ve 49. kole extraligy na ledě Olomouce 2:1 a posunuli se na druhé místo tabulky. Hanáci jsou devátí, ale mají jistý postup do předkola play off. Gólem a asistencí se na výhře Ocelářů podíleli Martin Růžička a Martin Gernát.

Třinečtí do utkání vstoupili aktivněji a už v šesté minutě otevřeli skóre. Gernát v útočném pásmu našel Růžičku, ten mu puk vrátil a slovenský obránce z úhlu prostřelil domácího brankaře Mokrého.

Další trefu mohli hosté přidat v přesilovce, osmnáctiletý gólman Hanáků svůj tým podržel. Na druhé straně se do šance dostal Olesz, jeho střela proletěla pouze brankovištěm. Burian sám proti Štěpánkovi zvolil bekhendový blafák, ale neuspěl.

V 15. minutě se domácím podařilo dotlačit puk za Štěpánkova záda, po trenérské výzvě Třince však rozhodčí gól Olesze neuznali.

V přesilové hře byl blízko vyrovnání Knotek, nedokázal však trefit odkrytou branku. Olomoučtí hokejisté ve druhé třetině zlepšili hru a dostali soupeře pod tlak, skórovat však nedokázali.

Naopak se prosadili hosté. Gernát při střele od modré čáry zlomil hůl, ale puk se dostal k Vránovi, který jej posunul na Růžičku a elitní střelec Ocelářů se nemýlil.

Olomouc poté měla několik příležitostí snížit, podařilo se to ale až Klimkovi třináct sekund po skončení přesilové hry ve 42. minutě. Vyrovnat mohl Tomeček, Štěpánek ale jeho střelu vyrazil. Hanáci ucítili šanci a začali Třinec tlačit. Vyrovnat se jim však nepodařilo ani v závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Myslím si, že jsme dneska odehráli dobrý zápas. Jen škoda neproměněných šancí, které jsme si vytvořili. Třinec v tom byl lepší. Jeden gól na tolik šancí je málo. Musím říct, že jsme si udrželi nějaký level výkonnosti z minulých zápasů. S Třincem je těžké vyhrát, Oceláři hráli výborně hlavně do obrany a my jsme se těžko prosazovali."

Václav Varaďa (Třinec): "V počátku utkání nám pomohl možná takový lacinější gól, dodal nám trochu sebedůvěry proti soupeři, který poslední dobou hraje velmi dobře. Očekávali jsme tuhý boj. Nebylo to o hokejové kráse, bylo to podobné, jako budou zápasy v play off. Pro nás to jsou skvělé tři body, vybojovaný, odmakaný zápas. Velmi dobrý byl Kuba Štěpánek, hodně nás podržel."

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 42. Klimek (P. Musil, Nahodil) - 6. Gernát (M. Růžička), 28. M. Růžička (P. Vrána, Gernát). Rozhodčí: Hodek, Kika - Lučan, Kis. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4723.

Olomouc: Mokrý - Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík, Rutar - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Skladaný, Kolouch, Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.

Třinec: Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, Kundrátek, Adámek - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, Hrňa - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrekorčák - Dravecký, Š. Novotný, Adamský. Trenér: Varaďa.