Hokejisté Třince vyhráli v Olomouci 2:1, rozhodl Doudera

Olomouc - Hokejisté Třince porazili ve 12. kole extraligy Olomouc těsně 2:1 a zvítězili počtvrté v řadě. Oceláře poslal na Hané do vedení kanonýr Martin Růžička, v přesilovce ale vyrovnal domácí kapitán Jiří Ondrušek. Rozhodující trefu si v 53. minutě připsal třinecký zadák Milan Doudera, který potrestal nedovolený zákrok Dalibora Řezníčka. Třinec se vrátil na druhé místo tabulky, Olomouc je osmá.

Třinec si na začátku zápasu zahrál přesilovku. Do velké možnosti v ní pronikl Marinčin, s mrštným Lukášem si ovšem neporadil. Sám před branku se následně dostal i na druhé straně Klimek, Mazanec křížnou střelu vytěsnil vyrážečkou mimo branku.

Oceláři udeřili v šesté minutě. Jaroměřský posunul doleva na Růžičku, který z první zamířil přesně. Při vyloučení Hrehorčáka pálil Káňa, Mazanec v pokleku zakročil. V dalším oslabení hostů poté zastavil dvě rány Krejčího. Jeho protějšek Lukáš v závěru první třetiny vychytal Růžičku, který se před něj natlačil z křídla po obhození bránícího Ondruška.

Zkraje druhé části tečoval pokus od modré čáry Vrána, pozorný Lukáš ukryl puk na hrudi. Olomouc byla blízko vyrovnání po Ondruškově ráně. Proti pohotově dorážejícímu Kolouchovi ale betonem zasáhl Mazanec.

Hanáci se nakonec vyrovnání dočkali v přesilovce. Třineckou hru v šesti potrestal Ondrušek. Zápas následně okořenila bitka mezi Kuncem a Daněm, ze které vyšel vítězně domácí útočník. Poté si několik dobrých zákroků připsali oba brankáři.

V úvodu třetí části se Knotek proměnil v nahrávače, najetý Olesz ale horní roh hostující branky minul. Během početní výhody nastřelil Nahodil zblízka tyč. Kotouč se vzápětí odrazil do brankoviště, brankovou čáru však nepřešel, což potvrdil i videorozhodčí.

Přesilovku využil Třinec, v 53. minutě se o to přesným pokusem postaral obránce Doudera. Odpovědět mohl Kolouch, bekhendem ovšem trefil jen připraveného Mazance. Olomouci nepomohla ani závěrečná hra v šesti proti čtyřem, podruhé v zápase vyrovnat nedokázala.

Hlasy trenér po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "První třetina nebyla úplně stoprocentní, od té druhé jsme se však do toho dostali. Hráčům nemůžeme vytknout, že by nehráli dobře. Jediná kaňka je řada přesilovek, které jsme nedokázali využít. To zápas rozhodlo. Třinec hrál výborně, bylo velmi těžké se prosadit. Proto nebereme ani bod."

Václav Varaďa (Třinec): "Viděli jsme dobrý zápas v parádní atmosféře. V první třetině jsme si vytvářeli šance a v útočném pásmu jsme hráli celkem slušně na puku. Od druhé části ale domácí přidali a měli jsme to ohromně těžké. Olomouc si vytvářela střelecké příležitosti a hlavně v přesilových hrách nás mačkala. Do poloviny třetí třetiny to z naší strany byla slabota, co se útočné fáze týče. Podařilo se nám to ale přečkat, podržel nás Mazanec. Po gólu jsme ve středním pásmu hráli solidně. Výsledek je pro soupeře možná až krutý, nicméně bereme tři body.“

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Ondrušek (J. Káňa) - 6. Martin Růžička (Jaroměřský, Daňo), 53. M. Doudera (Martin Růžička). Rozhodčí: Lacina, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:8, navíc Kunc - Daňo oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner - Kucsera, Krejčí, J. Káňa - Navrátil, J. Knotek, Olesz - Kunc, Nahodil, Klimek - Bambula, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a Tomajko.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Šedivý - Kofroň, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.