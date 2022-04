Hokejisté Třince vyhráli šesté finále na Spartě 2:1 a mají třetí titul v řadě

Praha - Hokejisté Třince vyhráli šesté finále play off extraligy na ledě Sparty 2:1, sérii ovládli 4:2 a získali třetí mistrovský titul v řadě a čtvrtý v klubové historii. Oceláři navázali na triumfy z let 2019 a 2021. V sezoně 2019/20 se play off nedohrálo kvůli pandemii koronaviru. Pražané získali stříbrné medaile a na zisk titulu čekají už patnáct let. Naposledy ve finále uspěli v roce 2007.

Třinec rozhodl dnešní utkání ve vyprodané O2 areně již v první třetině, kdy se v rozmezí 95 sekund prosadili Vladimír Dravecký a Vladimír Svačina z trestného střílení. Sparta snížila zásluhou Romana Horáka v 53. minutě, vyrovnat se ale domácím již nepodařilo

Po opatrnějším úvodu měli sparťané šanci otevřít skóre při Vránově vyloučení, Sobotka ale ve slibné příležitosti přestřelil. Zkušený útočník v koncovce neuspěl ani v 9. minutě, kdy dostal puk do ideální pozice mezi kruhy.

Hosté se ofenzivně osmělili následně, Růžička ale své sólo nezakončil. Ve 12. minutě nebezpečně dorážel Marcinko, brankář Hudáček byl však připravený. V 15. minutě šli hosté do vedení, když po rychlém protiútoku připravil Roman gól pro Draveckého.

O 30 sekund později se do brejku dostal Marcinko, krajana v brance Sparty ale nepokořil. Domácí se však nepoučili a v 16. minutě se do dalšího brejku dostal Růžička, kterého zastavil Polášek faulem. Hosté dostali výhodu trestného střílení a Svačina ho bezpečně proměnil.

Trenéři domácích následně udělali menší změny v sestavě. Sparta se tlačila do útoku, ale Oceláři pozorně bránili a Pražany do velkých šancích nepouštěli. Navíc pozorně chytal Mazanec, jenž dostal poprvé v play off přednost od první minuty místo Kacetla.

Snížit se Spartě nepodařilo ani při Musilově vyloučení před polovinou zápasu, již ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě prověřil třineckého gólmana Němeček, ani on nesnížil. Velkou šanci přiblížit Třinec zisku titulu měl ve 37. minutě po chybě domácích v rozehrávce Svačina, Hudáček ale svůj tým podržel.

Pozorná defenziva Třinci vydržela až do 53. minuty, kdy chyboval Marinčin a Horák snížil. Vyrovnat a prodloužit finálovou sérii se ale Spartě nepodařilo ani při téměř tříminutové power play. Kouč Václav Varaďa se tak se střídačkou Ocelářů rozloučil dalším titulem.

Trenér Sparty Jandač přiznal, že si od hokeje odpočine, neví ale, na jak dlouho

Trenér hokejistů Sparty Josef Jandač po prohraném extraligovém finále s Třincem přiznal, že si od hokeje odpočine. Zatím ale neví, na jak dlouho. Cítí, že potřebuje ubrat nohu z plynu. Během pauzy se chce věnovat rodině. Přestože jeho čekání na extraligové zlato trvá, z finálového nezdaru se nehroutí.

"Odpočinu si, pověnuju se rodině, nadechnu se a půjdu dál, ale momentálně bez hokeje. Nevím (jak dlouhá pauza bude), uvidíme," řekl Jandač novinářům po domácí prohře 1:2 v šestém finále, po němž Třinec ovládl sérii 4:2 na zápasy.

"Myslím si, že potřebuju trochu restart. Už od šestadvaceti let jsem v dospělém hokeji. Poslední roky prakticky bez pauzy, hodně těžké štace. Podívám se na (hokej) seshora, naberu vítr do plachet. Musím se pověnovat rodině, malinko sundat nohu z plynu a zastavit. Roky běží a potřebuju si taky jednak odpočinout a jednak víc užít rodiny, kterou hokej limituje. Tatínek se vždycky upřednostnil, takže teď se tatínek musí trošku upozadit a pomoct dětem. Potřebují to stejně jako žena," uvedl třiapadesátiletý kouč.

Jeho mužstvo zůstalo opět těsně pod vrcholem. Během trenérské kariéry vybojoval se svými celky čtyři bronzy, z toho dva se Spartou, s níž prohrál i finále v roce 2016 proti Liberci. "Věřím na životní rovnováhu, někde je vám dáno, někde není. Samozřejmě to mrzí, chtěl jsem to se Spartou urvat, ale takový je prostě život. V žádném případě se z toho nehroutím. Někdo to má dané, někdo nemá. Nechci říkat, jestli to mám dané, nebo nemám. V žádném případě nic nebalím, třeba mě to potká v jiných letech," prohlásil Jandač.

"Poměrně brzy se mi v kariéře podařilo postoupit s Libercem i Budějovicemi do extraligy. Tam jsem si říkal, byl jsem ještě hodně mladý, jak je to všechno hezké a příjemné, jak to všechno jde a klape. Pak se posbíraly nějaké medaile, bronzy. Se Spartou mě mrzí ještě finále s Libercem. V něm jsme dojeli na extrémní počet zraněných hráčů," konstatoval Jandač, jenž byl asistentem trenéra Vladimíra Růžičky při zisku zlata české reprezentace na mistrovství světa v Německu v roce 2010.

"Nakonec i letos jsme měli zdravotní problémy. Třinec asi hrál taky s nějakými zraněními. Vláďa Sobotka měl nataženou šlachu v zápěstí, takže hrál každé utkání s obstřikem, prakticky trénoval jenom s jednou rukou. Davidovi Kašemu praskly šrouby v noze, měl operovanou nohu, dohrál s tím. Tomášek se zranil a vůbec ve finále nenastoupil. Hlavně nás poznamenala střevní viróza, která se prohnala před domácími zápasy. Hráči místo tréninku leželi na kapačkách a někteří měli velký úbytek váhy. Možná i to hrálo nějakou roli, ale na to se v žádném případě nevymlouváme, to k play off patří," mínil Jandač.

Doufá, že se Spartě v budoucnu podaří ukončit čekání na titul, které trvá od roku 2007. "Až teď opadne smutek, řekneme si, že to nebylo špatné. Přeju Spartě, ať se jí to podaří prolomit příští rok, protože teď aspoň nabrala nějaké play off zkušenosti. Třeba se jí to povede," podotkl berounský rodák.

Je to pohádka, která nemohla skončit lépe, řekl třinecký Svačina

Pohádkový příběh zakončil ve finále hokejový útočník Vladimír Svačina. V prosinci jej uvolnily ze svých služeb jako nepotřebného Vítkovice a on zamířil do prvoligového Frýdku-Místku. Následně si jej do hlavního týmu povolal Třinec, pod nějž slezský klub patří, a Svačina se v play off výrazně podepsal pod zisk mistrovského titulu. V šestém finále vstřelil rozhodující druhý gól.

"Lépe to ukončit nešlo, je to hezké. Hlavně děkuji panu Peterkovi (sportovnímu řediteli) a trenéru, že i když jsem neměl ve Vítkovicích důvěru, tak v Třinci jsem ji dostal. Dopadlo to, jak to dopadlo. Je konec pohádky. Musím se přiznat, že mi to teď ani nedochází. Celou sérii, celé play off jsme hráli parádně," řekl Svačina novinářům a ocenil výkon spoluhráčů, kteří v závěrečných sedmi minutách ubránili nápor Sparty. "Já jsem jen fandil na střídačce a doufal jsem, že to dobře dopadne," pousmál se pětatřicetiletý útočník.

Třinec vyhrál sérii 4:2 na zápasy a Svačina byl rád, že finále skončilo dnes a nedošlo na rozhodující zápas. "Ten je vabank. A ještě kdybychom ztratili vedení 2:0 po dvou třetinách, to by mohlo Spartu neskutečně nakopnout a nás naopak trošku nalomit. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo. My jsme nikdo sedmý zápas hrát nechtěli, i když bychom mohli slavit před našimi fanoušky," řekl Svačina.

Odchovanec Poruby slaví s Třincem druhý titul v kariéře, členem vítězného týmu byl i v sezoně 2018/19. Hned třikrát poté skočil druhý a váží si toho, že tentokrát nebyl na straně poraženého finalisty. "Smutek je tam obrovský, takže jsem hrozně rád, že jsme pohár zvedli nad hlavu my," řekl Svačina.

Po finále se chystal na velké oslavy. "Nic jsme ale neplánovali, to se nevyplácí. Zítra v sedm mi jdou děti do školky a většinou chodí se mnou, takže ještě nevím, jak to udělám. Jestli v tu dobu vůbec budeme doma v Třinci," smál se. "Chci si oslavy užít při vědomí, abych na ně nikdy nezapomněl, takže nějaké pivo padne, ale nebudu to přehánět. Chci mít hezké vzpomínky," řekl Svačina.

Třinec vyhrál titul potřetí v řadě a podle Svačiny je to zejména práce trenérů v čele s Václavem Varaďou. "Je strašně důležité, jak to zvládnou ukočírovat. Říká se, že Třinec je tým hvězd, ale když vlezete do šatny, nepřijde vám, že by se tam někdo choval jako hvězda. Každý tam pracuje a všichni mluví o tom, že se musí hrát trpělivě a defenzivně. Nikdo se nehonil za góly, za body. Nikdo nebyl naštvaný, když dostal špatnou nahrávku. To je důležité, tým držel pospolu a byl jako rodina. A takhle je to dlouho," dodal Svačina.

Hlasy trenérů po šestém finále play

Josef Jandač (Sparta): "První třetina určila ráz utkání. Tím pádem jsme jenom dotahovali a soupeř urputně bránil. Postupně jsme přidávali složitost do hry. Sedm minut do konce jsme ještě věřili, že by se s tím mohlo něco udělat, ale bohužel soupeř to ubojoval a byl o malinko lepší. Samozřejmě mu gratulujeme k titulu."

Václav Varaďa (Třinec): "Byla to skvělá série, bylo to velmi vyrovnané. Možná malinko v prvních třech zápasech měla Sparta opticky navrch, ale my jsme vybojovali stav 2:2 (na zápasy). Myslím si, že rozhodl pátý zápas, který jsme bravurně zvládli. Na klukách jsem poté viděl, že to nemá kam uhnout, že titul dáme."

Produktivitu play off hokejové extraligy vyhrál sparťan Chlapík

Útočník Filip Chlapík z týmu poraženého finalisty Sparty vyhrál produktivitu play off hokejové extraligy o dva body před svým spoluhráčem Davidem Tomáškem, který o sérii o titul s Třincem přišel kvůli zranění. Čtyřiadvacetiletý Chlapík si připsal v 16 zápasech 15 bodů a s 10 asistencemi se stal i nejlepším nahrávačem.

Tomášek stihl v 10 utkáních šest branek a sedm přihrávek. Třetí skončil slovenský forvard Miloš Kelemen z Mladé Boleslavi, který nasbíral ve 14 duelech 12 bodů a s osmi brankami byl nejlepším střelcem. Druhý skončil mezi kanonýry Tomášek. Mezi nahrávači byl druhý za Chlapíkem s osmi asistencemi obránce Ladislav Šmíd z Liberce.

Chlapík, který bude od příští sezony působit ve švýcarském celku Ambri/Piotta, kraloval extralize i v základní části, kdy vyhrál s 70 body z 53 utkání produktivitu, s 31 góly byl i nejlepším kanonýrem a s 39 asistenci vládl i nahrávačům.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Horák (Řepík) - 15. Dravecký (M. Roman), 16. Svačina z trest. střílení. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 17.220 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Sestavy:

Sparta: J. Hudáček - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Forman - Chlapík, Horák, E. Thorell - Šmerha, D. Kaše, Buchtele - Dvořáček, Vitouch, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Svačina, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.

Kanadské bodování

1. Chlapík 16 zápasů/15 bodů (5 gólů +10 asistencí), 2. Tomášek (oba Sparta) 10/13 (6+7), 3. Kelemen (Mladá Boleslav) 14/12 (9+3), 4. Pech (České Budějovice) 10/11 (5+6), 5. A. Nestrašil (Třinec) 14/11 (5+6), 6. E. Thorell 16/10 (4+6), 7. Řepík (oba Sparta) 16/9 (4+5), 8. Klepiš (Liberec) 10/9 (3+6), 9. Martin Růžička (Třinec) 13/9 (2+7), 10. Šmíd (Liberec) 10/9 (1+8), 11. Sobotka 15/8 (4+4), 12. M. Forman (oba Sparta) 16/8 (2+6), 13. D. Voženílek (České Budějovice) 8/7 (5+2), 14. Hrňa (Třinec) 14/7 (5+2), 15. Gríger (Liberec) 10/7 (3+4), 16. Matuškin (Sparta) 16/7 (1+6), 17. Gulaš (České Budějovice) 9/6 (5+1), 18.T. Pavelka (Sparta) 16/6 (4+2), 19. Mueller (Brno) 4/6 (3+3), 20. P. Vrána (Třinec) 14/6 (3+3).

Střelci:

1. Kelemen (Mladá Boleslav) 9 branek, 2. Tomášek (Sparta) 6, 3. D. Voženílek, Gulaš, Pech (všichni České Budějovice), Hrňa, A. Nestrašil (oba Třinec), Chlapík (Sparta), Eberle (Mladá Boleslav) všichni 5, 10. Sobotka, T. Pavelka, Řepík, E. Thorell (všichni Sparta), Říčka (Pardubice) všichni 4.

Nahrávači:

1. Chlapík (Sparta) 10 asistencí, 2. Šmíd (Liberec) 8, 3. Tomášek (Sparta), Martin Růžička (Třinec) oba 7, 5. M. Forman, Matuškin, E. Thorell (všichni Sparta), Klepiš (Liberec), Pech (České Budějovice), A. Nestrašil (Třinec), Pláněk (Mladá Boleslav), všichni 6.