Hokejisté Třince vyhráli na ledě Sparty 3:0 a ve čtvrtfinálové sérii vedou 3:2

Praha - Hokejisté Třince jsou jedinou výhru od postupu do semifinále play off extraligy. V pátém utkání čtvrtfinálové série vyhráli obhájci titulu na ledě Sparty 3:0 a ujali se vedení 3:2 na zápasy. Vítězný gól dal v závěru první třetiny v přesilovce útočník Martin Růžička, pojistky přidali v závěru do prázdné branky Daniel Kurovský a Marko Daňo. Čisté konto uhájil díky 32 zákrokům gólman Ondřej Kacetl. První šanci k dovršení postupu budou mít Oceláři v úterý, kdy je v Třinci na programu šesté utkání.

"Měli jsme docela dost přesilovek, ale nedali jsme bohužel žádný gól. Chybělo, abychom to nějak prostřelili a dorvali to tam. Trefujeme také hodně soupeře, nenajdeme si tam tu lajnu, aby to prošlo na bránu. Je to něco, co potřebujeme zlepšit, protože jinak převaha za poslední dva zápasy byla velká. Tohle nejde bránit věčně, Zkusíme to zlomit. A věřím, že v úterý to také zlomíme a vrátíme sérii do Prahy," řekl domácí útočník David Tomášek.

Hned v úvodní minutě prověřil pozornost domácího gólmana Kováře Kaňák, jinak se ale hrálo bez větších šancí a na ledě se odehrával především tuhý boj o každý centimetr. Až ve 13. minutě měl po Horákově nahrávce příležitost Polášek, jenže neuspěl. O chvilku později měl strážce hostujícího brankoviště Kacetl i porci štěstí, když Gustaf Thorell při dorážce minul.

Voženílka na druhé straně vychytal Kovář. Na konci 18. minuty pak usedl jako první v utkání na trestnou lavici Kempný a Třinečtí vycítili šanci. Dvakrát měl mezi kruhy nabito Chmielewski, v obou případech zasáhl výborně Kovář, ani on však nedokázal odvrátit Růžičkovu trefu 47 sekund před přestávkou. Hostující kanonýr zůstal zapomenutý u tyčky a na druhý pokus otevřel skóre.

Ve druhé třetině vytěsnil Kacetl Poláškovo zakončení, Gustaf Thorell pálil z dobré pozice vedle, pak se znovu vyznamenal Kacetl při Kašeho ráně bez přípravy po Řepíkově nahrávce. Oceláři pak v průběhu deseti minut hned čtyřikrát faulovali a Sparta tak měla obrovskou šanci na vyrovnání, jenže přes pozorně hrající hosty se i v přesilovkách dostávala ztěžka do šancí.

"Pravdou je, že přesilovky jsou od nás až moc strojové," připustil domácí kouč Miloslav Hořava. "Soupeř k nám stíhá přistupovat. Zkusíme s tím něco udělat, ale už jsme to zkoušeli. Hráči prostě v zápase reagují v obrovském zatížení tak, jak reagují. I proto je to play off ale tak nádherné," dodal Hořava.

Sobotka z dobré střelecké parkety minul, Kaše opět nedokázal propálit Kacetla z kruhu a když už po Řepíkově ráně vyplaval kotouč za Kacetlovými zády, poslal ho do bezpečí Nestrašil. Prostřední část hry sice nakonec vyzněla drtivým poměrem 17:1 na střely ve prospěch domácích, skóre se však nezměnilo.

"Podali jsme úžasný výkon. Měli jsme hrozně moc oslabení, přes dvanáct minut nás tam zamkli v obranném pásmu, ale zvládli jsme to. Káca byl neskutečný v bráně, klobouk dolů před ním a všemi hráči,kteří na oslabení chodili. Myslím si, že když ubráníte tolik oslabení, mužstvo to musí nakopnout. Celý zápas byl velmi bojovný. Šli jsme si za tím a věřili jsme, že to v Praze můžeme urvat," uvedl Daňo.

Na začátku třetího dějství se do přečíslení dostali Voženílek se zakončujícím Růžičkou, Kovář se však zaskočit nenechal. Pak pokračovala série vyloučení na straně hostů, když se fauly vysokou holí provinili Vrána a Smith. Až na Kašeho ránu z první, kterou Kacetl vytěsnil maskou, se však Slezané bez větších potíží ubránili.

Osm minut před vypršením základní hrací doby měl jedinečnou šanci na zvýšení náskoku Voženílek, jenže z brejku zazvonil po zakončení do forhendu pouze na pravou tyčku za Kovářovými zády. V 55. minutě měl možnost vyrovnat Tomášek, jenže znovu ztroskotal na Kacetlovi. Dvě a půl minuty před koncem sáhli domácí ke hře bez gólmana a Kurovský definitivně rozhodl. Rovněž do prázdné branky pak zvýraznil rozdíl ve skóre ještě Daňo.

"Samozřejmě jsem rád za ten gól, ale důležitější je výhra," okomentoval svůj první zásah v letošních vyřazovacích bojích Daňo, jenž byl přitom nejlepším střelcem základní části za 29 branek v 51 zápasech.

"I v předchozích zápasech jsem se mužstvu snažil pomáhat, jak jen to šlo. Když to nešlo góly, snažil jsem se aspoň v oslabeních. Zkrátka být přínosem pro mužstvo. Věřím, že to bude pokračovat a ještě týmu pomůžu udělat poslední - a zároveň ten nejtěžší - krok v sérii," dodal Daňo.