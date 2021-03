Hokejisté Třince vyhráli i v Brně a jsou krok od semifinále

Brno - Hokejisté Třince zvítězili ve třetím čtvrtfinále play off extraligy v Brně 4:1 a v sérii vedou už 3:0 na zápasy. Gólem a asistencí přispěl k výhře obránce Martin Gernát. Třinec si už ve čtvrtek může zajistit účast v semifinále, čtvrtý duel začne v Brně v 17:20.

"Naděje umírá poslední," komentoval situaci Komety kapitán Martin Zaťovič. "Dokud některý tým nevyhraje čtvrtý zápas, není hotovo," doplnil asistent trenéra Jiří Horáček.

Ani v třineckém táboře si nemyslí, že by bylo hotovo. "Dnes jsme hráli podle našich představ, ale ve čtvrtek do toho zase musíme vletět naplno," řekl novinářům trenér Václav Varaďa. "Vedeme 3:0, ale rozhodnuto není," dodal útočník Miloš Roman.

Domácí tým udělal změnu nejen v brance, do níž se vrátil Karel Vejmelka, ale především v prvním útoku, kde Petra Holíka vystřídal Jakub Klepiš, což platilo jen pro první třetinu. Mimo sestavu zůstal Peter Schneider, jinak složeny byly i obranné dvojice. Naopak Třinec neměl po dvou jasných vítězstvích žádný důvod složení svých formací měnit.

Po opatrném úvodu se prosadili hosté. Vejmelkovi vypadl nahozený puk od modré čáry a do sítě jej pohotově zasunul Martin Růžička. Kometa měla šanci na vyrovnání v 11. minutě, ale Němec v přečíslení zblízka minul Kacetlovu branku.

Brňané byli v dalším průběhu aktivnější, lepším pohybem a nátlakovou hrou si vynutili převahu, kterou zužitkoval Peter Mueller v první brněnské přesilovce na začátku druhé třetiny. "Škoda, že jsme na to nenavázali a nepřidali další gól," litoval Zaťovič.

Třinec ale odrazil rostoucí nápor domácích a převzal iniciativu, kterou ve 34. minutě proměnil znovu ve vedoucí gól. Brňané propadli ve středním pásmu a v přečíslení se prosadil Gernát.

Domácí museli vrhnout všechny síly do útoku, ale zároveň bránit sebevědomý a po všech stránkách povedený taktický výkon Ocelářů. Slezané potrestali zbytečné vyloučení Petra Holíka Hrňovým gólem a vítězství jim pojistil šest a půl minuty před koncem Michal Kovařčík střelou ihned po buly. "V pravý čas jsme soupeři dali gól a odskočili, pak jsme výhru zkušeně uhlídali," chválil své svěřence Varaďa. Kometa nedokázala porazit Třinec ani v sedmém zápase v sezoně a poprvé v novodobé historii jí hrozí vyřazení bez jediného vítězství v sérii.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Horáček (Brno): "Bohužel jsme prohráli a soupeř vede 3:0. Ale série skončí až po čtvrtém vítězném zápase jednoho týmu. Dokud toho někdo nedosáhne, jedeme dál. Dnes jsme vyhráli na počet střel, odehráli jsme lepší zápas než v Třinci, ale nevyhráli jsme. Jen vítězství nás posunou do další fáze play off. Udělali jsme některé chyby, musíme je rozebrat a ve čtvrtek se jich vyvarovat. Stav 0:3 je těžká situace, ale zvládli jsme Vítkovice od stavu 0:2, hraje se dál.

Václav Varaďa (Třinec): "Měli jsme velmi slušný vstup do zápasu, hráli jsme poctivý hokej. Brno mělo nějaké šance, které nevyužilo, další průběh byl hodně vyrovnaný. Akorát my jsme v daný čas byli schopni udeřit, dát branku a odskočit. Pak jsme vítězství zkušeně uhlídali. Takový hokej bychom měli v play off předvádět, bylo to podle našich představ. Do zítřejšího zápasu vletíme zase naplno a budeme se snažit sérii ukončit. Uděláme pro to maximum."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. Mueller (F. Král, P. Holík) - 8. Martin Růžička (M. Stránský, Gernát), 34. Gernát (Miloš Roman, Hrehorčák), 47. Hrňa (M. Stránský, Freibergs), 54. M. Kovařčík (Michael Špaček). Rozhodčí: Šír, Hradil - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Bez diváků. Stav série: 0:3.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - Bartejs, F. Král, Zámorský, Kučeřík, S. Svozil, Gulaši, Barinka - Mueller, Klepiš, Zaťovič - P. Mrázek, Rákos, D. Bondra - V. Němec, P. Holík, Plášek - Vincour, T. Šoustal, Valský. Trenér: L. Zábranský st.

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Rodewald, Michael Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Chmielewski. Trenér: Varaďa.