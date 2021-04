Hokejisté Třince udolali Mladou Boleslav a jsou opět ve finále

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 7. zápas: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 15. dubna 2021 v Třinci. Hráči Třince se radují z vítězství a postupu do finále.

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 7. zápas: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 15. dubna 2021 v Třinci. Hráči Třince se radují z vítězství a postupu do finále. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili v sedmém semifinále play off extraligy Mladou Boleslav 3:0 a postoupili do finále, ve kterém se utkají s Libercem. O vítězství Ocelářů, kteří obhajují titul z roku 2019, rozhodl ve 47. minutě v přesilové hře pět na tři útočník Martin Růžička. Další dvě branky domácí přidali při závěrečné power play soupeře. Čtvrtým čistým kontem v play off a třetím v sérii se pod výhru Slezanů podepsal gólman Ondřej Kacetl.

Třinec postoupil do finále potřetí za sebou, boj o titul začne v neděli na ledě Ocelářů. Mladá Boleslav obsadí konečné čtvrté místo.

Trenéři domácích udělali po prohře v šestém zápase série několik změn v sestavě, do hry po zranění nasadili útočníka Ondřeje Kovařčíka.

V úvodu byli aktivnější Oceláři, brankář hostů Jan Růžička ale všechny pokusy bez problémů zlikvidoval. Mladoboleslavští se postupně osmělili a ve 13. minutě se jim podařilo dostat po dorážce Bičevskise puk za záda gólmana Kacetla. Domácí si ale vzali takzvanou trenérskou výzvu a rozhodčí po dlouhém sledování gól neuznali kvůli kontaktu útočníka Jana Stránského s Kacetlem před brankovištěm.

Vzápětí prošel za obranu hostů Rodewald, trefil však jen levou tyč. V závěru první třetiny mohl otevřít skóre Kotala, Kacetla ale nepřekonal a neujala se ani dorážka Šťastného.

Ve 26. minutě byl vyloučen Jaroměřský, hosté však první přesilovou hru nevyužili. Slibnou příležitost Claireauxe zlikvidoval Kacetl. Na druhé straně zahrozili Hrňa se Špačkem, bezbrankový stav ale nezměnili. Středočeši poté nepotrestali další faul Ocelářů a potvrdili, že přesilovky jim v sérii nejdou. Neproměnili ani jedinou.

Při hře čtyři na čtyři ve 44. minutě se pokusil individuálně prosadit kapitán Ocelářů Vrána, Jan Růžička byl ale připraven

Ve 46. minutě byli v krátkém sledu vyloučeni Kousal se Strnadem a domácí dostali 1:29 minuty dlouhou výhodu přesilové hry pět na tři. Do brejku se však dostal Bičevskis, Kacetla ovšem nepřekonal. Vzápětí se prosadili domácí, když skóre otevřel Martin Růžička.

Následně duel skončil pro trenéra Bruslařů Pateru, který dostal osobní trest za fyzický kontakt s rozhodčím Hejdukem, když si stěžoval na nepotrestaný zákrok Marcinka na lotyšského útočníka při šanci předcházející gólu domácích.

V 54. minutě byl blízko vyrovnaní Strnad, trefil však jen horní tyč. Na brankové konstrukci skončila i Ševcova střela o minutu později. V závěru hosté riskovali bez brankáře, Ciencialovi se však vyrovnat nepodařilo a poté Třinec dvakrát trefil prázdnou branku.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsem tušil, že bude rozhodovat jeden gól, což se stalo. Chtěl bych poděkovat hráčům za postup do finále a odehraný zápas, který byl nesmírně těžký. A taky Boleslavi, která v sérii proti nám hrála velmi dobře, ale my jsme ukázali sílu. I přes nezdar v základní části, kdy jsme s nimi nebyli schopni vyhrát utkání, tak dnešní zápas potvrdil, že čtyři výhry nás posouvají dále. Měli jsme skvělou sezonu a teď se kluci dostali do finále. Věřím, že půjdou dál na krev a uděláme to Liberci těžké. Věřím, že se spolu v uvozovkách pobijeme o zlatou medaili. Dnes jsme trpělivě čekali na šanci, která přišla, a dali gól. Ve třetí třetině jsme měli velké štěstí a po tyčkách jsem tušil, že to vyjde a vyhrajeme."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina byla z naší strany velmi dobrá, dali jsme tam gól, regulérní gól, a měli jsme vést 1:0, což se bohužel nepovedlo. Ve druhé třetině byl Třinec o trochu lepší, ale po dvou třetinách byl stav 0:0. Ve třetí třetině se dělo, co se dělo. Třinec dal první gól, který rozhodl utkání. Třinci mohu jen pogratulovat k postupu do finále. Série byla nádherná a je škoda, že to pak rozhodne někdo jiný než hráči. My i Třinec jsme hráli výborně."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 47. M. Růžička (M. Špaček), 60. Marcinko, 60. Hrehorčák. Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4, navíc Patera (Mladá Boleslav) do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků. Konečný stav série: 4:3.

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, Marcinko, Hrňa - O. Kovařčík, M. Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Šidlík - D. Šťastný, Cienciala, Kotala - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - Claireaux, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.