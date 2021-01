Hokejisté Třince se mohou v dohrávce přiblížit vedoucí Spartě

Praha - Hokejisté Třince mohou v dnešní dohrávce 1. kola v Brně odmazat část pětibodového manka, které mají na druhém místě na extraligového lídra Spartu. Oproti Pražanům dosud nastřádali méně bodů, ale mají dvě utkání k dobru. Dohrávaný duel úvodního kola sezony čeká také hráče Litvínova a Vítkovic. Dohrávka 7. kola nabídne západočeské derby mezi Plzní a Karlovými Vary.

Kometa po třech porážkách za sebou zabrala a vyhrála v Pardubicích těsně 3:2. Brňané ve dvou vzájemných kláních s Oceláři v této sezoně dosáhli na jediný bod. "Bude to těžký soupeř. Už proti Budějovicím ukázali, jak mají kvalitní útok. Musíme se na ně dobře připravit a chceme samozřejmě bodovat," řekl útočník Peter Schneider.

Třinečtí se vrátili na úspěšnou výsledkovou vlnu a z posledních pěti zápasů slavili čtyři vítězství, díky nimž zůstávají v závěsu za vedoucí Spartou. Herně ale k ideálu Oceláři úplně blízko nemají, což ukázala nedělní divoká přestřelka 9:7 s nováčkem z Českých Budějovic. "Dostat sedm gólů je příliš a takhle si naši defenzivu určitě nepředstavujeme. Musíme si to rozebrat a zapracovat na tom, aby to už v úterý bylo lepší," řekl třinecký kouč Václav Varaďa, jenž postrádá zraněné Kundrátka, Romana a Chmielevského.

Desátý Litvínov porazil doma Zlín a nyní je před Severočechy další důležitý souboj, neboť přivítají jedenácté Ostravany, kteří zaostávají za týmem Vervy o jediný bod. "Takové zápasy jsou pro nás moc důležité. Musíme je vyhrávat, abychom se udrželi v první desítce," zdůraznil obránce Jan Ščotka.

Vítkovice v Litvínově od prosince 2016 nevyhrály. Od té doby na ledě Severočechů v sedmi zápasech vstřelily dohromady jen pět gólů a v posledních dvou případech vůbec neskórovaly. "Litvínov je soupeř, který je kolem nás a pro nás je to tedy boj o strašně důležité body. Chceme odskakovat soupeřům kolem nás, odpoutat se směrem výše. Je to zase zápas, jak se říká, o šest bodů. My v něm musíme v každém případě předvést zlepšenou disciplínu," mínil trenér Miloš Holaň.

Plzeňští Indiáni se dokázali za poslední dvě utkání celkem devětkrát prosadit střelecky a neztratili v nich ani bod, zatímco předtím si za čtyři vystoupení připsali pouze bod. V Olomouci se radovali i přesto, že promarnili vedení 3:1.

"Navázali jsme na dobrý výkon z minulého zápasu a po celých šedesát minut jsme předvedli dobrou hru. Zkušené mužstvo by si s vedením 3:1 mělo asi poradit lépe, naše mužstvo je ale mladé a chybí nám zkušenosti," řekl asistent plzeňského kouče Jiří Hanzlík.

Karlovarští v neděli v Hradci Králové neúspěšně načali pětizápasovou sérii venkovních utkání, když prohráli 0:4 a potřetí za sebou tak vyšli bodově naprázdno.

"Samozřejmě víme, že před sebou máme šňůru venkovních zápasů. Na druhou stranu, naše forma v celé sezoně je spíše lepší ve venkovních utkáních. Určitě to tedy nebereme jako nevýhodu. Musíme hrát naplno, zlepšit obranu, protože dostáváme dost gólů, a zlepšit také koncovku. Doufejme, že nám tam ty šance začnou padat," uvedl útočník Petr Koblasa.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávky 1. kola: HC Verva Litvínov (10.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0 v prodl., 2:6. Nejproduktivnější hráči: Viktor Hübl 35/22 bodů (8 branek + 14 asistencí) - Dominik Lakatoš 32/25 (17+8). Statistiky brankářů: Denis Godla průměr 2,36 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,72 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,37 a 90,63, David Honzík 3,28 a 88,72 - Daniel Dolejš 2,24, 92,98 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,92 a 90,20. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál dvakrát za sebou a prohrál jediné z posledních čtyř utkání. - Verva doma po dvou porážkách se Spartou (3:5) a Třincem (1:2) v neděli doma zdolala Zlín (3:2). - Ostravané venku dvakrát za sebou nebodovali a vyhráli mimo svůj led jediný z posledních pěti utkání. - Litvínov porazil Vítkovice doma sedmkrát za sebou, třikrát to bylo až v nastavení. Ostravané na severu Čech uspěli naposledy 30. prosince 2016, kdy vyhráli v Litvínově 2:1. - Lotyšský obránce Guntis Galvinš z Vítkovic dnes slaví 35. narozeniny. - Vítkovickému útočníkovi Zbyňku Irglovi chybí jeden gól k hranici 200 branek v extralize. HC Kometa Brno (9.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 1:3. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 29/33 (15+18) - Martin Růžička 35/48 (13+35). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,49, 92,40 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39, Pavel Jekel 1,94 a 95,24 - Jakub Štěpánek 2,47, 89,69 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,52 a 88,63. Zajímavosti: - Kometa v neděli vyhrála v Pardubicích 3:2 a zabrala po třech porážkách za sebou. - Brňané doma prohráli tři z posledních čtyř duelů, z nichž dvakrát vyšli naprázdno, jednou prohráli v prodloužení a jednou vyhráli v nastavení. - Třinec vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů. - Oceláři venku prohráli tři z uplynulých čtyři duelů. - Třinec vyhrál ve vzájemných duelech dvakrát za sebou poté, co předtím vyhrál jediný z šesti předešlých soubojů. - Útočník Martin Zaťovič z Komety dnes slaví 36. narozeniny. - Třinecký útočník Michal Kovařčík může sehrát 200. zápas v extralize. - Kapitánovi Ocelářů Petru Vránovi chybí jedna trefa k metě 100 gólů v domácí nejvyšší soutěži. Dohrávka 7. kola: HC Škoda Plzeň (4.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:1, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 36/42 (12+30) - Jakub Flek 35/25 (13+12). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,64 a 90,50, Dominik Pavlát 1,91, 93,82 a dvakrát udržel čisté konto - Filip Novotný 2,87, 90,90 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,58 a 87,88, Adam Horák 5,00 a 86,49. Zajímavosti: - Plzeň po sérii čtyř porážek, při kterých získala jediný bod, dvakrát za sebou vyhrála. - Škoda doma bodovala v šesti z posledních sedmi duelů, ale jen třikrát z toho vyhrála. - Karlovy Vary třikrát za sebou nebodovaly a vyhrály jen dva z uplynulých jedenácti zápasů. - Plzeň bodovala v osmi z posledních devíti vzájemných zápasů a sedmkrát z toho vyhrála. - Obránce Roman Vráblík z Plzně dnes slaví 31. narozeniny, slovenskému zadákovi Škody Peteru Čerešňákovi bude v úterý 28 let. Tabulka: 1. Sparta Praha 37 22 2 5 8 139:84 75 2. Třinec 35 19 4 5 7 124:93 70 3. Mladá Boleslav 36 17 5 6 8 116:86 67 4. Plzeň 36 17 4 6 9 118:92 65 5. Liberec 36 17 5 4 10 108:83 65 6. Hradec Králové 36 18 3 2 13 102:85 62 7. Pardubice 36 15 5 3 13 98:102 58 8. Karlovy Vary 35 14 5 2 14 101:113 54 9. Brno 35 12 5 4 14 94:98 50 10. Litvínov 35 9 7 3 16 83:98 44 11. Vítkovice 35 10 4 5 16 78:98 43 12. Olomouc 36 10 3 4 19 70:106 40 13. Zlín 36 8 3 3 22 74:115 33 14. České Budějovice 36 4 3 6 23 91:143 24