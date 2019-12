Hokejisté Třince rozdrtili Pardubice 7:0, Kváča má druhou nulu

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince deklasovali ve 24. kole extraligy Pardubice 7:0 a zastavili svou sérii tří proher. Úřadující mistr položil základ úspěchu už třemi góly v úvodní třetině, zbývající čtyři trefy přidal v rozmezí 43. až 55. minuty. Dvakrát se v utkání prosadil Aron Chmielewski, Rostislav Martynek si připsal gól a dvě přihrávky. Petr Kváča potřeboval na druhou nulu sezony jen jedenáct zákroků.

Domácí od úvodu nešetřili brankáře Kantora, který na jaře slavil s Třincem titul, a jejich aktivita se brzy promítla do skóre. První gól padl už ve čtvrté minutě. Hrehorčák získal v souboji u mantinelu puk pro Martynka, po jehož přihrávce skóroval z mezikruží Krajíček. Domácí poté využili obě přesilové hry díky pěkným kombinacím na jeden dotek, které zakončovali Chmielewski a Stránský.

Pardubice, za které poprvé nastoupil Roman Vlach, se v úvodní třetině na nic extra nezmohly. Jejich zmar podtrhla i situace dva na nikoho, ve které Machalovi utekl puk.

Hostující trenéři stáhli hru od druhé třetině na tři útoky a do první formace posunuli Vlacha. Aktivitou ale dále oplývali Oceláři. Byli si vědomi, že v předchozím domácím utkání ztratili vedení 3:0 se Zlínem. Kantor ale zastavil únik Stránského v oslabení lapačkou a chytil i pokus Musila zblízka. Z ojedinělé šance Pardubic minul Kolář v přečíslení dva na jednoho po přihrávce Vlacha Kváčovu branku.

Třinec kontroloval i v závěrečné třetině vývoj utkání a skóre brzy zvýraznil trefami Martynka a Chmielewského. Pardubice, které v předchozím utkání porazily Plzeň a odlepily se ode dna, působily i nadále odevzdaně. Domácí je potrestali ještě góly Adamského a Draveckého. Pardubice chtěly ve zbytku utkání připravit Kváču o nulu, ale neuspěly. Na střely prohrály 11:41.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Vyšel nám start do utkání podle představ. Dali jsme dva rychlé góly, na konci první třetiny jsme si pomohli další přesilovkou a dostali se do vedení 3:0. Ve druhé třetině si Pardubice vytvořily šance, ve kterých minuly bránu anebo jim uskočil puk. To byl varovný prst. Ve druhé desetiminutovce druhé třetiny jsme se zlepšili, měli jsme hodně šancí a bylo to o jednom gólu, který by nás pustil do vedení 4:0. To se povedlo Rosťovi Martynkovi a potom to nabralo spád. Přebruslovali jsme je a neustále jsme si vytvářeli další šance. Bylo to pro ně těžké. Jsme ale rádi za takový zápas."

Radek Bělohlav (Pardubice): "Bylo to z naší strany totálně nepovedené utkání. Všechny věci, které se v první třetině staly, jsme v přípravě před zápasem detailně rozebírali a bohužel jsme se vůbec nepřiblížili k tomu, co jsme chtěli hrát. První třetina určila všechno, po dlouhé cestě jsme po ní prohrávali 0:3. Druhou třetinu jsme odehráli jakžtakž, dostali jsme se i do nějakých šancí, ale pod vlivem výsledku nedokážeme z toho ani pořádně vystřelit. Pak už jsme zápas vůbec nezvládli."

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 7:0 (3:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 4. Krajíček (Martynek, Hrehorčák), 13. Chmielewski (Dravecký, M. Kovařčík), 20. M. Stránský (Krajíček, Hrňa), 43. Martynek (Š. Novotný), 51. Chmielewski (Kundrátek, Gernát), 54. Adamský (Martynek, Š. Novotný), 55. Dravecký (Gernát, Hrňa). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 4055.

Třinec: Kváča - Kundrátek, Gernát, Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, navíc od 54. Zahradníček - M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Martynek, Š. Novotný, Adamský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Pardubice: Kantor - Holland, Eklund, T. Voráček, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Ivan - Blümel, R. Kousal, Mandát - D. Kindl, Harju, Machala - T. Knotek, Roman Vlach, Kusý - Matýs, Pochobradský, M. Beran. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.