Hokejisté Třince postoupili do čtvrtfinále, Boleslav odvrátila vyřazení

Utkání předkola play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec, 11. března 2023, Litvínov, Mostecko. Zleva brankář Litvínova Šimon Zajíček, který inkasuje gól a radující se Marko Daňo z Třince.

Utkání předkola play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec, 11. března 2023, Litvínov, Mostecko. Zleva brankář Litvínova Šimon Zajíček, který inkasuje gól a radující se Marko Daňo z Třince. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Hokejisté Třince postoupili jako první tým z předkola do čtvrtfinále play off. Obhájci titulu zvítězili v Litvínově 4:2 a sérii ovládli 3:0 na zápasy. Liberec vyhrál ve 3. utkání předkola play off extraligy na ledě Plzně 3:1 a v sérii se ujali vedení 2:1. Západočeši vedli, ale hosté vývoj otočili. Mladá Boleslav zdolala Brno 2:1 a snížila stav série na 1:2. Oba góly domácích dal v přesilovce Alex Lintuniemi. Karlovy Vary ve 2. zápase předkola porazily Olomouc 7:4 a srovnaly sérii na 1:1. Gólem a čtyřmi asistencemi zařídil výhru Jiří Černoch, hattrick vstřelil za vítěze Petr Koblasa.

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

Branky a nahrávky: 12. Koblasa (O. Beránek, Černoch), 26. Stříteský (Pulpán, Koffer), 28. O. Beránek (Havlín, Černoch), 32. Hladonik (D. Mikyska, Huttula), 45. Koblasa (Černoch, O. Beránek), 57. Černoch, 59. Koblasa (Černoch, Jiskra) - 20. Orsava (J. Knotek), 20. Ondrušek (P. Musil), 25. Kusko (Bambula, Plášek), 49. Bambula (Rašner, Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Zíka, Rampír. Vyloučení: 4:9, navíc Gríger (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci: 4164. Stav série: 1:1.

Předkolo play off extraligy - 3. zápasy:

Branky a nahrávky: 26. Pour (Zámorský, Rekonen) - 36. Frolík (J. Vlach, Filippi), 50. Kolmann (Balinskis, Birner), 60. Birner (J. Vlach, Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, J. Ondráček I - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 4716. Stav série: 1:2.

Branky a nahrávky: 11. Lintuniemi (Pláněk, Fořt), 33. Lintuniemi (Lantoši) - 28. Strömberg (Horký, Kundrátek). Rozhodčí: Úlehla, Kika - J. Svoboda, Axman. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváci: 3922. Stav série: 1:2.

Branky a nahrávky: 18. Hlava (Helt), 44. Havelka (Jurčík, Hlava) - 5. D. Voženílek (L. Hudáček), 25. Nestrašil (J. Jeřábek), 49. Vrána (Dravecký, Marinčin), 59. M. Růžička. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Hnát. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Diváci: 5452. Konečný stav série: 0:3.