Praha - Hokejisté Třince porazili ve finále play off extraligy Liberec 4:1 a v sérii vedou 2:1. Bílí Tygři sice ve vyprodané Werk Areně po gólu Marka Kvapila vedli, Oceláři ale zásluhou branek Davida Ciencialy a Martina Růžičky v závěru druhé třetiny vývoj utkání otočili. Ve třetí části poté jejich vítězství potvrdili Martin Adamský a při power play Jiří Polanský.

Úvodní nápor Ocelářů podpořilo Hudáčkovo vyloučení, brankář Tygrů Will tak byl od počátku v permanenci. Svůj tým ale podržel. Jeho protějšek Hrubec si první zákrok připsal až v 8. minutě a v polovině první třetiny inkasoval. Kvapil vystihl Gernátovu rozehrávku a brejk zakončil úspěšně.

Vzápětí mohl vyrovnat Michal Kovarčík, na Willa si ale nepřišel. Domácí se neprosadili ani v přesilových hrách, 56 sekund přitom hráli i ve čtyřech proti třem.

Obraz hry se nezměnil ani po první přestávce, Třinec byl nadále aktivnější, Liberec se soustředil hlavně na pozornou obranu a čekal na šanci. Zvýšit vedení hostů mohl v 31. minutě Vlach, ale neuspěl stejně jako později Ordoš.

V 36. minutě se tak domácím podařilo vyrovnat, když se po samostatné akci prosadil Cienciala a Oceláři se tak dočkali prvního gólu ve finálové sérii při hře pět na pět. Náladu ve vyprodané aréně navíc ještě 95 sekund před koncem druhé části zlepšil Růžička, jenž se prosadil v početní výhodě a využil Ševcova vyloučení.

Hned na začátku třetí třetiny se navíc do brejku dostal Adamský a střelou pod horní tyčku přiblížil Slezany výhře. A s Tygry mohlo být ještě hůř. Gernát ale nedokázal usměrnit puk za brankovou čáru, Vránu v gólové šanci vychytal Will.

Domácí to ale mrzet nemuselo, zápas totiž bez větších problémů dovedli do vítězného konce. Při power play hostů se navíc ještě prosadil Polanský. Série hraná na čtyři výhry pokračuje v úterý opět na ledě Třince.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Pro nás je to důležité vítězství v sérii, která ale nekončí. Myslím, že začátek jsme měli slušný. I když za celou první třetinu měli Liberečtí pouze dvě střely, jedna skončila v bráně, druhá na tyči. To nás malinko utlumilo. Jsem rád, že to kluci nezabalili a neustále pracovali. Ve druhé třetině jsme si pomohli šťastným gólem, přidali druhý a v třetí třetině jsme to utkání kontrolovali. Myslím, že to bylo z naší strany velmi povedené, ale zítra je další den a ten tým proti nám bude hrát jinak."

Filip Pešán (Liberec): "Dneska bylo na ledě pouze jedno mužstvo. My jsme sice dlouhou dobu vedli 1:0, ale bylo to nezasloužené vedení. I když jsme mohli dát na 2:0 do prázdné brány, to byla přesně ta chvíle, kdy si tím výkonem nezasloužíte odskočit. Bylo by to nespravedlivé. Zaslouženě vyhrálo domácí mužstvo a my se musíme probrat do dalšího zápasu, abychom mohli dále bojovat o pohár. Dneska ten zápas nebyl opravdu dobrý od prvního faulu, musíme být ve všem lepší. Finále není jen o nás, ale i o soupeři, který nám toho moc v prvním a třetím zápase nedovolil. Není to tak, že by se na to někdo vykašlal, ale nastoupil proti nám připravenější tým a proto to tak vypadalo."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 36. Cienciala (Galvinš, Hrubec), 39. Martin Růžička (P. Vrána, Marcinko), 42. Adamský (Svačina), 58. Polanský (Svačina) - 10. M. Kvapil. Rozhodčí: Hodek, Kika - Ondráček, D. Hynek. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Svačina - Cienciala. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Stříteský, Ševc, Doherty - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Lenc, L. Hudáček, Birner - J. Valský, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.