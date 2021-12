Hokejisté Třince porazili i potřetí v sezoně trápící se Spartu

Praha - Hokejisté Třince vyhráli ve 34. kole extraligy na ledě Sparty 8:5 a přehráli Pražany i potřetí v sezoně. Sparta dokázala ve druhé třetině smazat tříbrankové manko, ale nakonec si připsala třetí prohru v řadě. Doma neuspěla potřetí za sebou. K bodovému zisku Pražanům nepomohly ani dva góly a asistence Vladimíra Sobotky a Michala Řepíka. O osm branek Ocelářů, kteří si upevnili vedení v soutěži, se podělilo osm různých střelců.

Do první slibné šance utkání se dostal domácí Chlapík, který ale ve čtvrté minutě trefil jen tyč. Do vedení tak šli hosté. Chybu Machovského v rozehrávce využil Hrehorčák a v šesté minutě otevřel skóre.

Následně Sparta hned několikrát chybovala v rozehrávce, Oceláři nabídnuté šance k zvýšení náskoku nevyužili. I díky tomu mohl ve 13. minutě vyrovnat Sobotka, jehož střela propadla Mazancovi za záda. Oceláři ale ještě v první části získali vedení zpět - střelou z otočky překvapil gólmana Pražanů Nestrašil.

Na začátku druhé třetiny Sparta zvýšila aktivitu, snažila se více střílet, prosazovali se ale hosté. Ve 25. minutě prostřelil Machovského obránce Marinčin, poté se dostal do samostatného nájezdu Dravecký, neuspěl ale stejně jako vzápětí Doudera. Akci třineckého beka však dokončil pohotovou dorážkou Vrána a Machovský odjel naštvaně na střídačku.

Sparta se ale dokázala z těžkého úderu oklepat. Nejprve se kombinačně prosadil Řepík, poté Chlapík elegantně objel Marinčina a snížil a ve 35. minutě už bylo vyrovnáno, když Řepíkovu střelu pohotově dorazil Sobotka. To už byl v brance Ocelářů Kacetl, jenž po třetím gólu nahradil Mazance.

Ve 37. minutě mohl vrátit vedení na stranu Třince Růžička, Salák byl ale připraven. Sparta vzápětí nevyužila krátkou přesilovku čtyři na tři a při hře čtyři na čtyři jedenáct sekund před koncem druhé třetiny inkasovala. Prosadil se Kurovský.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Slezané rychle využili hned první přesilovou hru v zápase a když se poté po akci Chmielewského prosadil Růžička, měli hosté tříbrankové vedení zpět. V 55. minutě snížil v přesilovce Řepík, poslední slovo měl ale při power play Jaroměřský. Sparta se tak s extraligou v kalendářním roce 2021 rozloučila porážkou. V závěru roku Pražané startují na Spenglerově poháru.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Dnes jsme nasekali strašně moc chyb a bylo vidět, že Třinec je v pohodě. I když jsme se dostali do zápasu ve druhé třetině, tam se to lámalo. I Třinec dnes dělal hrubé chyby. Je to mužstvo, které moc neinkasuje, ale my jsme se dokázali zvednout ze stavu 1:4 a vyrovnat na 4:4. Pak jsme měli dvě gólové šance, přesilovku čtyři na tři, ale dostali jsme hloupý gól jedenáct vteřin před koncem (druhé třetiny). Ten nás hodně potopil. Ve třetí třetině soupeř využil přesilovku a pak jsme udělali další chybu, kterou potrestal. Už jsme pak neměli sílu zápas otočit."

Václav Varaďa (Třinec): "Důležité jsou tři body, které jsme chtěli. Čas není pro oba týmy ideální, hráli jsme v podstatě pět hodin před Štědrým dnem. Jsem rád, že jsme dali osm branek, ale celkově bylo chyb hodně. Proto bylo skóre takové, jaké bylo. Děkuji týmu, že zápas odmakal. Klíčový byl gól Dana Kurovského před koncem druhé třetiny; bylo to 4:4, Sparta měla přesilovku, kterou jsme přestáli a dali branku. Tam se to lámalo."

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 5:8 (1:2, 3:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 13. Sobotka (Chlapík, T. Dvořák), 27. Řepík (Horák, Sobotka), 30. Chlapík (Polášek, D. Voženílek), 35. Sobotka (Řepík, Horák), 55. Řepík (Horák, Chlapík) - 6. Hrehorčák, 18. Nestrašil (Adámek), 25. Marinčin (M. Doudera, O. Kovařčík), 26. P. Vrána (M. Doudera, Chmielewski), 40. Kurovský (Marinčin), 45. Marcinko (Hrňa), 50. M. Růžička (Chmielewski), 60. Jaroměřský. Rozhodčí: Jeřábek, Lacina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sparta: Machovský (26. Salák) - M. Jandus, T. Dvořák, Mikliš, T. Pavelka, Tomov, Polášek, T. Tomek - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Vitouch, Strnad - M. Forman, D. Voženílek, Prymula. Trenér: Jandač.

Třinec: Mazanec (30. Kacetl) - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, Zahradníček , Adámek, Jaroměřský - M. Růžička, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, Nestrašil, O. Šedivý - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák - Kofroň. Trenér: Varaďa.