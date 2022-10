Hokejisté Třince po dvou prohrách zabrali a vyhráli na ledě Karlových Varů

Karlovy Vary - Hokejisté Třince vyhráli v zápase 16. kola extraligy na ledě Karlových Varů 6:2 a po dvou porážkách se radovali z vítězství. Oceláři rozhodli utkání čtyřmi góly ve třetí třetině, dvakrát se mezi střelce zapsal slovenský útočník Libor Hudáček. Úřadující mistr tak oplatil Energii porážku z prvního vzájemného souboje v sezoně.

Hosté začali utkání aktivněji. První šance Hudáčka a Hrni dokázal ještě karlovarský gólman Lukeš zlikvidovat, v 7. minutě již nestačil na únik Bučka. Slovenský útočník si tak připsal první extraligovou trefu po příchodu z KHL.

Ve 14. minutě Oceláři navýšili své vedení. Nestrašil trefil tyč, dorážející Hudáček se ale již prosadil. Snížit mohl Beránek, ale Energie se dočkala až v samotném závěru první třetiny, kdy se při vyloučení Chmielewského podařilo snížit Bartejsovi.

V úvodu druhé třetiny Západočeši navázali na svou aktivitu a napadáním v útočném pásmu nedali třinecké obraně vydechnout. Sympatická hra domácích proti úřadujícímu šampionovi vyústila ve 27. minutě v útočný výpad čtvrté karlovarské formace, střele Kohouta a následné dorážce Baláže za Mazancova záda.

Následně si ale vytvořili převahu Oceláři. Třinečtí se dostávali do velkých příležitostí a jen díky vynikajícímu Lukešovi si ve druhé části nevzali vedení zpět. V neproměňování šancí vynikl zejména Kurovský, který jel třikrát sám na Lukeše, ale domácí gólman jej vždy vychytal.

Závěrečných dvacet minut se již neslo zcela ve znamení hostů. Hra domácích se zcela sesypala po vyloučení Koblasy a druhém gólu Hudáčka ve 44. minutě. Západočeši po třetí obdržené brance již nenašli dost sil na odpověď, ale naopak po další chybě v obraně dotlačil Růžička o čtyři minuty později odražený puk od zadního mantinelu počtvrté za Lukešova záda.

V 55. minutě se trenér domácích Bruk odhodlal ke hře bez brankáře, ale místo korigování výsledku se prosadil Hrehorčák. O poslední gól se následně postaral Chmielewski.

Hlasy trenérů po zápase:

David Bruk (Karlovy Vary): "První třetina byla jasně pro Třinec. Ve druhé třetině jsme, myslím, byli lepším týmem my. Měli jsme lepší pohyb a dokázali jsme proměnit nějaké šance. Třetí třetina začala lépe pro Třinec, který si vytvářel šance a využil přesilovou hru. Třinec je zkušený tým, my jsme za stavu 2:3 museli trošku otevřít hru a soupeř nás začal trestat. Tam si již jasně pohlídal hru. Nemyslím si však, že výsledek 2:6 úplně odpovídá průběhu hry. Hosté ale zaslouženě vyhráli."

Vladimír Országh (Třinec): "Jsme dnes spokojeni s body, protože jsme věděli, že nás tady nečeká nic lehkého. Karlovy Vary měly velmi dobré poslední zápasy. První třetinu jsme začali dobře, dali jsme dva góly, možná jsme dostali trošku zbytečnou branku na jejím konci. První desetiminutovku druhé třetiny jsme sehráli velmi špatně, tam domácí zaslouženě vyrovnali. Potom jsme konečně začali bruslit, začali jsme hrát agresivně, měli jsme několik dobrých šancí do konce druhé třetiny. Ve třetí části jsme si pomohli gólem z přesilovky, potom jsme přidali další. Postupně se to nabalovalo, a i když to bylo 6:2, nebyl to jednoduchý zápas."

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:6 (1:2, 1:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 20. Bartejs (Pulpán, Černoch), 27. Baláž (Kohout) - 7. Buček (Adámek, Jaroměřský), 14. L. Hudáček (Nestrašil, M. Doudera), 44. L. Hudáček (Marinčin), 47. M. Růžička (Voženílek, Čukste), 56. Hrehorčák (Dravecký, Nestrašil), 56. Chmielewski (Hrehorčák). Rozhodčí: Horák, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 3109.

Karlovy Vary: Lukeš - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Pulpán, Havlín, Mikyska - Kružík, Gríger, Rachůnek - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Jiskra, Redlich - Kohout, Baláž, Sapoušek. Trenér: Bruk.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Adámek, Jaroměřský - M. Růžička, M. Roman, Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrňa, Hrehorčák, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček. Trenér: Moták.