Hokejisté Třince otočili zápas se Spartou a první finále vyhráli 4:1

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince vstoupili vítězně do finále play off extraligy, Spartu porazili 4:1. Pražané sice vedli 1:0, ale Oceláři ve třetí části třemi góly v rozmezí šesti minut otočili vývoj utkání, v závěru přidali ještě jednu trefu a vyhráli tak i devátý zápas ve vyřazovací části. Úřadující mistr porazil Spartu i v pátém vzájemném souboji v sezoně. Série hraná na čtyři výhry pokračuje ve Slezsku v úterý od 17:00.

Do první větší šance se dostal ve 2. minutě domácí Nestrašil, z bezprostřední blízkosti ale Hudáčka v brance Sparty nepřekonal. Na druhé straně se do slibné příležitosti dostal Forman, neuspěl ale stejně jako následně Ocelář Svačina.

Sparta si vytvořila herní převahu v přesilových hrách, které v první třetině hrála hned tři. Při Marinčinově trestu se domácí obránili, při Růžičkově trestu ale již inkasovali, když Kacetla překonal střelou k tyči Matuškin a připsal si tak první gól v play off. Při Romanově trestu poté mohl vyrovnat Hrehorčák, Hudáček si ale s jeho individuální akcí poradil.

Ve druhé části si Slezané vytvořili střeleckou převahu, Hudáček ale svůj tým spolehlivým výkonem držel. Překonat jej nedokázal Michal Kovařčík ani Hrňa v přesilové hře. Z pohledu Sparty zahrozil jen Chlapík, jenž ve 26. minutě trefil tyč.

Domácí byli za svou aktivitu odměněni ve 45. minutě, kdy se za obranu Pražanů dostal Svačina a prostřelil slovenského brankáře. O čtyři minuty později rozjásal vyprodanou Werk arenu podruhé Nestrašil, jenž dokázal překonat Hudáčka podruhé po Kudrátkově střele od modré čáry, kterou těsně před brankovištěm zastavil Ondřej Kovařčík.

Šance Sparty na návrat do zápasu poté pohřbil špatnou rozehrávkou za brankou Matuškin, po níž zvýšil v polovině třetí třetiny Chmielewski na 3:1 pro Oceláře. Poslední slovo měl v 58. minutě v přesilovce Marcinko.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "První vítězství v sérii je určitě důležitý krok, i když se nerodilo lehce. V první třetině nám ubraly v aktivitě tři fauly, které jsme vyrobili. Chtěli jsme na ně vletět více, ale i tak jsme si vytvořili pár gólovek. Oni ale využili přesilovku a skóre bylo 0:1. Dostalo nás to dolů, ale od půlky druhé třetiny se už naše hra hodně zlepšila. Tlačili jsme, vytvořili si nějaké příležitosti. Sparta ale hrála velmi dobře defenzivně. Zlomil to první gól Vladimíra Svačiny na 1:1, od té doby si myslím, že jsme byli lepším týmem a kontrolovali jsme zápas. Napadalo nám to tam a v poklidu jsme utkání dohráli. Když jsme prohrávali, tak jsme nabádali kluky, aby vytrvali v plánu, který máme. Abychom si vytvářeli brankové příležitosti. Na hráčích jsem necítil nervozitu, šli za tím. Věřili jsme, že dva góly dáme, abychom vyhráli."

Josef Jandač (Sparta): "Docela dobře jsme zápas rozehráli, utkání mělo vysoké tempo, ale bohužel v poslední třetině jsme udělali chyby, soupeř je potrestal a pak už bylo málo času na zvrat. Myslím si, že jsme možná až moc v hlavách spoléhali na to, že bychom mohli vyhrát 1:0 a přestali jsme být nebezpeční dopředu. Možná jsme se moc zaměřili na to, že to nějak dohrajeme, ale to se nám vymstilo. Dva z prvních tří gólů padly po chybách, byly dost laciné."

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 45. Svačina (Marinčin, M. Doudera), 49. Nestrašil (O. Kovařčík, Kundrátek) , 51. Chmielewski (M. Růžička), 58. Marcinko - 10. Matuškin (Chlapík, E. Thorell). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, M. Zbořil - M. Růžička, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Bakoš, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Sparta: J. Hudáček - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Horák, E. Thorell - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Doležal, D. Kaše, Forman - Strnad, Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Jandač a M. Hořava.