Hokejisté Třince opět od Mladé Boleslavi nedostali gól, další nulu má Mazanec

Mladá Boleslav - Hokejisté Třince vyhráli ve 30. kole extraligy v Mladé Boleslavi 3:0 a potřetí v řadě v soubojích se Středočechy neinkasovali. Páté čisté konto v sezoně, druhé proti Mladé Boleslavi, udržel Marek Mazenec. Oceláři si upevnili vedení v tabulce, na druhý Hradec Králové mají náskok čtyř bodů.

V úvodní třetině se podstatné věci děly při nestandardním počtu hráčů na ledě. Třinec dokázal využít hned první přesilovou hru v zápasu, když se přesně trefil obránce Kundrátek. Ten byl v hlavní v roli ve druhé početní výhodě hostů, v ní ale jeho dělovku zastavila tyčka Růžičkovy branky.

Na druhé straně se brankář hostů Mazanec zapotil při tečované střele obránce Bernada, s nepříjemnou situací si ale dokázal poradit. Bruslaři měli šance na vyrovnání především při dvou rychlých protiútocích, v nichž figuroval vždy Kousal. První ztroskotal na nepřesné přihrávce, ve druhém Kousal minul puk po Kelemenově nabídce.

Na druhé straně zahrozil Dravecký, ale Jana Růžičku nepřekonal. To se podařilo až Hrňovi, který ve 38. minutě zvýšil náskok hostů na 2:0. Třinecký útočník mohl ve třetí části hry zvýšit náskok Ocelářů, ale v samostatném úniku svou druhou branku v zápase nepřidal. Neuspěl ani Daňo, který trefil tyčku.

Bruslaři to tři minuty před koncem zkusili v šesti bez brankáře, ale výsledkem byl pouze pojišťující gól hostujícího Daňa.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili špatně, mělo to tempo a bylo to vyrovnané. Ale bohužel jsme dostali první gól, když Třinec krásně sehrál přesilovku. Myslím, že ve druhé třetině jsme byli o něco lepší, ale produktivita nám aktuálně vázne. Pak jsme udělali jednu chybičku a Třinec nás hned potrestal. Ve třetí třetině jsme se tlačili, ale bez gólu se prostě nedá vyhrát. Trénujeme to, ale občas prostě přijde období, kdy to nepadá."

Marek Zadina (Třinec): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, odehráli jsme dobrou první třetinu. Poučili jsme se ze zápasu, který jsme hráli v pátek, který se nám vůbec nepovedl. Takže jsme si k tomu něco řekli a dnes bylo na klucích vidět, že chtějí vyhrát a dělali na ledě, co měli. A to nám pomohlo k vítězství. Ve druhé třetině jsme pár minut nehráli dobře, ale podržel nás gólman. Ve třetí třetině už jsme chtěli hrát zezadu, protože jsme čekali tlak soupeře. Odbojovali jsme to a jsme rádi, že jsme zápas vyhráli."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Kundrátek (Marinčin, Nestrašil), 38. Hrňa (Chmielewski, Marcinko), 59. Daňo (M. Růžička). Rozhodčí: Šír, Horák – Kis, Šimánek. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 588 (omezený počet).

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Šidlík, Jánošík, Lintuniemi - Pospíšil, Fořt, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Kelemen - Kantner, Claireaux, Lunter - J. Stránský, Bicevskis, Eberle. Trenéři: Rulík a Patera.

Třinec: Mazanec - M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Adámek - Daňo, P. Vrána, M. Růžička - Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Roman, Dravecký. Trenér: Varaďa.