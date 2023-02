Hokejisté Třince neuspěli v Litvínově a prohráli počtvrté za sebou

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Třince podlehli v 48. kolo extraligy v Litvínově 3:4 v prodloužení a připsali si čtvrtou porážku za sebou. Úřadující mistr tak vyhrál jen dva z posledních dvanácti utkání. Verva po sérii tří porážek podruhé za sebou uspěla v nastavení. V čase 62:40 rozhodl svým druhým gólem v utkání lotyšský obránce Janis Jaks.

Vstup domácích byl jako z hororu. Už po 51 vteřinách Oceláři vedli zásluhou Nestrašila, který vjel do útočného pásma a švihem zpoza pravého kruhu překonal brankáře Tomka. Puk umístil ke vzdálenější tyči. Bez vteřiny za dvě minuty se Litvínovu přitížilo ještě víc, to když Hudáček si od mantinelu sjel bez povšimnutí mezi kruhy a puk pověsil do šibenice branky Severočechů.

Opaření domácí se nemohli dostat do tempa a naopak ještě v závěru střelecky chudé první třetiny mohli znovu inkasovat při dvou šancích soupeře.

Po první přestávce Litvínov zapnul motory a začal se prosazovat. Chvíli před polovinou zápasu Sukeľův pokus z úhlu cinknul do jedné, pak i druhé tyčky a před brankou se po něm vrhnul Abdul, který skončil i s pukem v ní. Vyrovnal při přesilové hře Stránský, před nímž zívala odkrytá branka. Rozhodčí ještě u videa řešili, zda puk při jeho dorážce přešel čáru. Přešel - a bezpečně.

Po siréně oznamující konec druhé části se ještě strhla bitka mezi hostujícím Draveckým a domácím tvrďákem Havelkou, který rvačku skončil bez rukavic i helmy. Oba dostali pětiminutový trest. Vyloučení byla hlavním motivem třetí částí. Litvínov završil obrat z 0:2 na 3:2 gólem ve dvojnásobné početní výhodě, když se ujala Jaksova rána bez přípravy zpoza kruhu, Mazanec neměl nárok.

Oceláři opláceli stejnou mincí, při přesile pěti proti čtyřem přenesli hru k druhé tyčce a Marcinko skóre dorovnal, brankář Tomek se nestihl přemístit. Opatrnější prodloužení rozhodla první vážná akce Vervy, Jaks se dostal před Mazance, udělal mu kličku a rozjásal bezmála čtyři tisíce diváků na tribunách.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "V posledních třech utkáních s Třincem to je vždycky o remíze. V naší situaci, ve které jsme, si bodů navíc extrémně vážíme. Zvlášť s takovým soupeřem. Bohužel vstup do utkání byl jednoznačně v režii hostů, hrál velice jednoduchý, účelný, řekl bych play off hokej. A my absolutně nedokázali reagovat. Zlepšeným výkonem jsme si řekli za plichtu."

Zdeněk Moták (Třinec): "V první třetině jsme si vytvořili slušný náskok, bohužel jsme nepřidali další gól, který by pro domácí byl smrtící. Ve druhé třetině jsme o náskok přišli nedisciplinovaností, a když šli pak domácí do vedení, byla to poměrně složitá situace. Nicméně jsme se nadechli k závěrečnému kroku v přesilové hře, kdy jsme srovnali. Bohužel o extra bod jsme přišli."

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Abdul (M. Sukeľ, Kudrna), 37. Š. Stránský, 46. Jaks (Estephan), 63. Jaks (P. Zdráhal, M. Sukeľ) - 1. Nestrašil, 3. L. Hudáček (Čukste, Nestrašil), 50. Marcinko (Daňo, M. Růžička). Rozhodčí: Hejduk, Jaroš - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 2:4, navíc Havelka - Dravecký oba 5 min. Využití: 2:1. Diváků: 3965.

Sestavy:

Litvínov: M. Tomek - Strejček, Zile, D. Zeman, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Zdráhal, M. Sukeľ, Š. Stránský - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, P. Straka, Fronk - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, L. Kaňák, Roth, Čukste - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Miloš Roman, Buček - Kurovský. Trenér: Moták.