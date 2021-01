Hokejisté Třince budou hájit vedení v tabulce před Spartou

Praha - Hokejisté Sparty budou mít v pátečním 33. kole extraligy další příležitost vystřídat Třinec v čele tabulky. Na Oceláře ztrácí tři body, ale mají lepší skóre. Pokud v Olomouci uspějí v základní hrací době a dosavadní lídr vyjde naprázdno z domácího souboje s Pardubicemi, poskočí Pražané na první místo. Mezi dalšími pěti zápasy se odehraje i západočeské derby mezi Plzní a Karlovými Vary.

Hanáci bodovali čtyřikrát za sebou, z toho dvakrát vyhráli. "Jsme spokojeni, že nějaké body sbíráme. Ty prohry v prodloužení, to je ale takové bodování nebodování. Soupeř nám vždycky o ten bod uteče, a to není dobré. Musíme mít hlavy nachystané na každý zápas a nedovolit si výpadky, které míváme," uvedl pro klubový web obránce Jiří Ondrušek.

Sparťané po dvou duelech bez bodu zabrali a porazili Hradec Králové 3:0. "Cítil jsem z týmu, že tady není žádná panika nebo něco takového. V těch předchozích dvou zápasech jsme soupeřům výhry prakticky darovali hrubými individuálními chybami," připomněl kouč Josef Jandač.

S Východočechy bylo zlepšení patrné. "Herně jsme nechtěli nic moc měnit, šlo spíše o detaily ve hře a osobní zodpovědnost za svůj výkon, abychom neudělali zase fatální chyby, které nás pak stojí zápas. Musíme ze hry odstranit vysoký počet vyloučení, protože pak tím riskujeme, že se může změnit vývoj zápasu," dodal Jandač.

Třinec od 15. prosince a triumfu 6:0 nad Vítkovicemi nevyhrál v normálním čase, ze sedmi utkání jen dvakrát zvítězil v prodloužení. Proti Pardubicím už kouč Václava Varaďa může nasadit obě posily z Kanady - útočníky Taylora Leiera a Jacka Rodewalda. "Věříme, že nám pomůžou, protože s proměňováním šancí a střílením gólů jsme teď trochu na štíru," poznamenal kouč Ocelářů.

Hokejisté Dynama po sérii osmi výher dvakrát za sebou neuspěli a získali ze šesti možných jen bod. "Nedá se nic dělat. I takové zápasy jsou. Samozřejmě jsme rádi za bod, ale měli být tři," ohlédl se za duelem s Mladou Boleslaví útočník Matěj Blümel. Jen bod získali Pardubičtí přesto, že po první třetině vedli 2:0. "Kdybychom nepřestali hrát, mohli jsme vyhrát," dodal Blümel.

Plzeň po sérii pěti porážek protáhla bodovou šňůru na čtyři zápasy. Povzbuzením pro Indiány by měl být čtyřbodový zisk z dvojutkání s Třincem v neděli a v pondělí, kdy Západočeši porazili lídra dokonce s nulou (5:0). Derby dodává náboj postavení obou celků v první šestce, přičemž Plzeňští mají na rivala pět bodů k dobru.

Karlovarští v poslední době ztráceli, za poslední tři kola si připsali jen bod. "Musíme být disciplinovanější, přestat dělat zbytečné chyby a dávat soupeřům tolik zbytečného prostoru na to, aby nám vstřelil branku. Vyvarovat se těchto osobních chyb a nedávat soupeři přesilové hry. Víme, že má Plzeň výbornou přesilovou hru. Zase bude důležité, abychom jim nedali prostor na to, aby hráli. Na to se musíme připravit asi nejvíce. Ofenzivní síla, která nás tam čeká, je velká," uvedl na klubovém webu asistent trenéra Tomáš Mariška.

Vítkovice se i po výměně trenérů potácejí v suterénu tabulky, proto po úterní prohře s Libercem, která byla čtvrtou v řadě, zatřásly sestavou. Na Mladou Boleslav vyrukují s novými posilami Galvinšem a Pyrochtou, naopak už bez jiných beků Tršky, Štencla i útočníka Poláka. "Musíme se rvát o každý bod. Někdy nám k tomu chybí kousek. To jsou ty momenty, kdy věřím, že když se nám podaří, tak se to konečně zlomí. Vítězství je důležité jednak z pohledu bodů, ale jednak z pohledu psychiky mužstva," prohlásil kouč Miloš Holaň.

Mladá Boleslav vydolovala dva body z utkání v Pardubicích, ale odnesla si i tak ponaučení. "V první třetině jsme předváděli strašný hokej, takhle hrát nemůžeme. Teprve pak jsme pokračovali tak, jak bychom chtěli hrát," přiznal útočník David Šťastný, aktuálně druhý nejlepší střelec soutěže.

Pátý Hradec Králové čeká souboj s Litvínovem. "Mají zkušené hráče a tahouny Lukeše s Hüblem, musíme si na ně dát pozor a hlavně hrát tvrdě. Je důležité urvat body každý zápas," řekl útočník Kevin Klíma.

Litvínov má podruhé v sezoně tři výhry za sebou, ale čtvrtou v prvním případě nepřidal. "Nevím, co přesně se změnilo, ale snažíme se jít od zápasu k zápasu. Prohrávali jsme, nedávali góly, ale pracujeme na tom na tréninku, zlepšili jsme přesilovky. Zvedáme se sice pomalu, ale jistě," podotkl obránce Severočechů David Štich.

Liberec vyhrál šest zápasů z posledních sedmi a dotáhl se jen bod za první šestku. Svou pozici mohou navíc Bílí Tygři vylepšit v domácím duelu s posledními Českými Budějovicemi. Jihočeši budou bez hlavního kouče Václava Prospala, který se podrobil menšímu operačnímu zákroku. Tým tak povede jeho asistent Aleš Totter.

Statistické údaje před pátečními zápasy extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (1.) - HC Dynamo Pardubice (8.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 6:7 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 27 zápasů/39 bodů (11 branek + 28 asistencí) - Matěj Blümel 27/19 (11+8). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek průměr 2,23 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,63 procenta a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,07 a 90,32 - Pavel Kantor 2,61 a 90,43, Milan Klouček 5,78 a 83,67. Zajímavosti: - Oceláři se vracejí na vlastní led po sérii pěti zápasů venku poprvé od 21. prosince. - Třinec prohrál pět z posledních sedmi zápasů a ani jednou za tu dobu nebodoval naplno. To se mu podařilo naposledy 15. prosince doma proti Vítkovicím (6:0). - Dynamo po sérii osm vítězství prohrálo dvakrát za sebou a získalo jediný bod. - Pardubice venku vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Třinec bodoval ve čtyřech z uplynulých pěti vzájemných soubojů a z toho třikrát vyhrál. HC Olomouc (11.) - HC Sparta Praha (2.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 1:7. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 27/15 (9+6) - Michal Řepík 29/29 (14+15). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,63, 91,68 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,25 a 90,27 - Matěj Machovský 2,17, 91,60 a třikrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,32 a 89,91. Zajímavosti: - Olomouc bodovala čtyřikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. - Doma Hanáci bodovali třikrát v řadě a dvakrát z toho zvítězili. - Sparta prohrála tři z posledních pěti utkání a venku dvakrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Olomouc bodovala čtyřikrát z posledních pěti vzájemných duelů a z toho třikrát vyhrála. HC Škoda Plzeň (4.) - HC Energie Karlovy Vary (6.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 0:1. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 28/37 (11+26) - David Kaše 24/24 (5+19). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,53 a 91,09, Dominik Pavlát 1,40, 95,71 a dvakrát udržel čisté konto - Filip Novotný 2,78, 91,44 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,20 a 87,88. Zajímavosti: - Plzeň bodovala pětkrát za sebou, ale jen dvakrát z toho vyhrála. - Doma Plzeň po sérii čtyř porážek v pondělí porazila Třinec 5:0. - Energie třikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Karlovy Vary v této sezoně vyhrály venku deset z 13 zápasů. - Plzeň porazila doma Karlovy Vary šestkrát za sebou. Energie naposledy v Plzni uspěla 11. prosince 2015, kdy vyhrála 3:1. - Plzeňský útočník Jaroslav Kracík si odpyká třetí díl ze šestizápasového disciplinárního trestu za seknutí čárového rozhodčího Vladimíra Rožánka z utkání v Českých Budějovicích. - Slovenský obránce Dominik Graňák z Karlových Varů může sehrát 500. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (12.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 24/17 (13+4) - David Šťastný 27/31 (18+13). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,70, 92,26 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,02 a 89,95 - Jan Růžička 2,10, 91,44 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,67 a 89,43. Zajímavosti: - Ostravané prohráli čtyřikrát za sebou a získali jediný bod. Na plný bodový zisk čekají osm zápasů, během nichž dvakrát vyhráli v nastavení, jednou prohráli po samostatných nájezdech a pětkrát podlehli v běžné hrací době. - Mladá Boleslav bodovala v osmi z posledních devíti utkání a z toho sedmkrát vyhrála. - Bruslařský klub venku vyhrál pětkrát za sebou a ztratil jen tři body. - Vítkovice v úvodním vzájemném souboji v sezoně vyhrály 22. listopadu v Mladé Boleslavi 4:2 a ukončili sérii šesti porážek s tímto soupeřem. - Vítkovický obránce Lukáš Kovář v neděli oslaví 29. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (5.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek 22/23 (10+13) - Patrik Zdráhal 26/16 (7+9). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 2,08, 92,16 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,41 a 90,85, - Denis Godla 2,37, 91,64 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,28 a 88,72, Šimon Zajíček 3,64 a 66,67. Zajímavosti: - Hradec Králové v úterý prohrál na Spartě 0:3 a nebodoval poprvé po pěti zápasech, z nichž tři vyhrál. - Mountfield doma prohrál tři z posledních čtyř utkání, ale ve třech z nich bodoval. - Litvínov vyhrál třikrát za sebou a ztratil jen dva body. - Verva venku vyhrála dvakrát za sebou a třikrát z posledních pěti utkání. - Hradec Králové bodoval ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. - Slovenský útočník František Gerhát z Litvínova může sehrát 500. zápas v extralize. - Litvínovskému útočníkovi Františku Lukešovi chybí gól ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. Osmatřicetiletý Lukeš se může stát 70. členem. Na kontě má 246 gólů v extralize a tři v národním týmu. Bílí Tygři Liberec (7.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 27/25 (7+18) - Pavel Pýcha 27/21 (6+15). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,19 a 92,19, Jaroslav Pavelka 2,16, 90,60 a jednou udržel čisté konto - Jiří Patera 3,44, 88,97 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 4,05 a 86,26, Jan Strmeň 2,26 a 90,91. Zajímavosti: - Liberec dvakrát za sebou naplno bodoval a prohrál jen dva z posledních deseti zápasů. - Bílí Tygři doma prohráli šest z uplynulých deseti zápasů. - Motor bodoval třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrál. - České Budějovice venku prohrály sedmkrát za sebou a získaly jen dva body. - Liberecký Adam Najman dnes slaví 20. narozeniny, jinému útočníkovi Danielu Špačkovi bude v sobotu 35 let. Další program: -------- Neděle 10. ledna - 34. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 po sam. nájezdech, 1:2), HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera (3:2, 2:1 v prodl.), 16:00 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové (2:1), BK Mladá Boleslav - HC Olomouc (6:1, 3:0), 17:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň (3:7, 2:1), Madeta Motor České Budějovice - PSG Berani Zlín (1:4, 3:2), 18:30 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (3:1, 6:4; ČT sport).