Hokejisté Třince a Brna mohou v sobotu slavit postup do čtvrtfinále

Praha - Hokejisté Třince a Brna mají v sobotu první šanci zajistit si nejrychlejší možný postup do čtvrtfinále play off extraligy. Oceláři zvládli v předkole oba domácí zápasy s Litvínovem, Kometa dvakrát přehrála Mladou Boleslav a oba týmy nyní dělí jen jedna výhra od účasti v další části soutěže. Zbylé dvě série se budou jistě hrát i v neděli. Souboj Plzně a Liberce je nerozhodný 1:1 na zápasy, Karlovy Vary a Olomouc čeká v sobotu teprve druhé utkání.

Litvínov v závěru základní části šestkrát za sebou vyhrál, na mistrovský Třinec ale zatím recept nenašel. Oba duely ve Werk areně byly ale vyrovnané, v prvním Oceláři upravili na konečných 3:1 při power play Vervy, druhý rozhodl gól Jakuba Jeřábka v prodloužení.

"Jsme připraveni bojovat až do konce a neuhneme," řekl litvínovský útočník Nicolas Hlava po čtvrtečním utkání. Pokud chtějí Severočeši postoupit, musí změnit nelichotivou bilanci v play off, ve kterém prohráli už devětkrát za sebou. Naposledy ve vyřazovací části porazili 13. března 2017 Hradec Králové. Poslední vítěznou sérii odehráli v dubnu 2015, kdy získali titul.

Třinec jako šampion z předešlých třech kompletně odehraných extraligových sezon naopak úspěšně zvládl už devět sérií za sebou. Slezané navíc vyhráli pět z posledních šesti utkání na litvínovském Stadionu Ivana Hlinky, pouze v posledním prohráli 3:4 v prodloužení.

Útočník Andrej Nestrašil si ale uvědomuje, že rozhodnuto není. "V Litvínově musíme hrát bez chyb, s pukem do hloubky, nejlépe v jejich pásmu. Snad budeme mít o trošku lepší oslabení než ve čtvrtek a přesilovka si udrží to, co proměnila dnes," řekl Nestrašil na klubovém webu s poukazem na tři inkasované branky Ocelářů v oslabení.

Mladá Boleslav bude odvracet hrozbu vyřazení opět bez brankářské jedničky Filipa Novotného. "Má na tři týdny nohu v sádře a problémy se svalem," odtajnil trenér Jiří Kalous, který tak musí i nadále spoléhat na Gašpera Krošelje. "Věřím, že nás přijdou podpořit fanoušci, pokusíme se sérii vrátit do Brna, ale bereme to reálně," dodal Kalous.

Kometě se ale na ledě Bruslařů dlouhodobě nedaří, prohráli tam jedenáctkrát v řadě. Naposledy Brno v Mladé Boleslavi vyhrálo v říjnu 2017. "Já jsem tady dva měsíce a vysoko jsme u nich prohráli," poukázal trenér Patrik Martinec na lednovou porážku 3:7. "Budu se opakovat, Boleslav je v sérii velký favorit, my vedeme 2:0 a uděláme vše pro to, abychom postoupili," řekl Martinec.

Plzeň ve čtvrtek ukončila sérii deseti porážek, vyhrála v Liberci 6:0 a v domácím prostředí se bude snažit na tento úspěch navázat. "Trápili jsme se, ale věřili jsme, že by se to nějakým zlomovým zápasem mohlo otočit. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Kluci si ale ověřili, že s takovým nasazením a srdcem se zápasy dají zvládnout s kýmkoliv. Věřím, že to tak bude pokračovat," přál si trenér Petr Kořínek.

Bílí Tygři jsou na tom zcela opačně. Domácí debakl pro ně znamenal první prohru po deseti výhrách. "Nic se neděje. Je to 1:1, nikdo neříkal, že to bude lehké. Důležité je, jak zareagujeme v sobotu," řekl trenér Patrik Augusta. "Tři ze čtyř našich vzájemných zápasů v sezoně byly velmi vyrovnané, takže jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého," doplnil kapitán Petr Jelínek. Jeho tým poslední tři zápasy v Plzni vyhrál.

Karlovy Vary a Olomouc zatím stihly odehrát jen jeden zápas. Středeční první utkání bylo kvůli poškozené ledové ploše po první třetině přerušeno a dohrávalo se ve čtvrtek. Hanáci odcestují na západ Čech s vedením 1:0. "Hrajeme teď dvakrát doma a doufám, že to bude výhoda. Že přijde plná hala a poženou nás naši fanoušci. My necháme na ledě všechno a uděláme vše pro to, abychom dvakrát zvítězili," řekl útočník Energie Ondřej Beránek na klubovém webu.