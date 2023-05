Hokejisté trénovali s Kubalíkem i Červenkou, ale bez Jiříčka a Horáka

Brno - Čeští hokejisté po srazu v Brně před Českými hrami trénovali už i s posilou z NHL Dominikem Kubalíkem z Detroitu a dalším útočníkem Danielem Voženílkem z mistrovského Třince. Na ledě byl s celoobličejovým krytem i kapitán Roman Červenka, který utrpěl ve čtvrtečním utkání ve Vídni s Rakouskem zranění nosu a zubů. Naopak ještě chyběl po potížích s bokem obránce David Jiříček a po zásahu bruslí do nohy útočník Roman Horák, jenž by se měl k týmu připojit ve středu. V úterý mužstvo doplní také obránce Jakub Jeřábek z Třince.

Červenka nedohrál zápas ve Vídni po naražení zezadu od obránce Thima Nickla a pádu obličejem na hranu mantinelu. Při sobotním ranním rozbruslení před odvetou s Rakušany si na ledě Winning Group Areny vyzkoušel hru s plexisklem na helmě a dnes už trénoval naplno s týmem. "Myslím, že Červus je ok. Musí si jen trošku zvykat na celoobličejový kryt," řekl novinářům kouč Kari Jalonen po dnešním tréninku.

Vítěz produktivity i nejužitečnější hráč minulého šampionátu v Tampere a Helsinkách Červenka je připravený nastoupit do zápasů Českých her, které Češi zahájí ve čtvrtek proti Finsku. O víkendu pak změří síly se Švédskem a Švýcarskem. "Jsem v pohodě a připravený normálně hrát," prohlásil Červenka.

Zadák Columbusu Jiříček odstoupil z duelu ve Vídni už po první třetině a od té doby ještě na ledě netrénoval. "Je to u něj den po dni. Má stále trošku bolesti v oblasti boku. Zítra možná zkusí bruslit, až budou na ledě brankáři, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet," řekl Jalonen.

Horák po zásahu bruslí do kolena ze čtvrtečního ranního rozbruslení zamířil do Prahy na vyšetření magnetickou rezonancí a brzy by se měl do přípravy vrátit. "Měl by se k nám připojit ve středu. Snažil se lehce bruslit, takže se to vyvíjí v tomto případě velmi dobře. U všech to jde správným směrem," konstatoval Jalonen.

Po nočním vyřazení Bostonu v 1. kole play off NHL s Floridou nechce Jalonen specifikovat, o koho by měl zájem. V barvách Bruins působí kanonýr David Pastrňák, centr David Krejčí, další útočníci Pavel Zacha, Tomáš Nosek, Jakub Lauko a obránce Jakub Zbořil. "(Generální manažer) Martin Havlát s nimi zkusí jako první promluvit a uvidíme, jaká bude situace," uvedl Jalonen.

Mužstvo nedoplní brankář Pavel Francouz z rovněž vyřazeného Colorada a útočník Lukáš Jašek z týmu poraženého finalisty finské ligy Pelicans Lahti.

Ze Severní Ameriky má Jalonen v kádru gólmana Karla Vejmelku z Arizony, beky Jiříčka, Ronalda Knota z Tucsonu z AHL a útočníky Martina Kauta ze San Jose a Kubalíka, který se zapojil nyní. Byl rád, že dostal čas na odpočinek.

"Musím říct, že jsem toho měl dost. Ta sezona je prostě náročná, pro mě 81 zápasů a poslední měsíc jsme hráli snad sedmnáct osmnáct zápasů. Jde to rychle za sebou. Byl jsem rád, že jsem měl nějaký čas na odpočinek. S manželkou jsme odjeli na chvilku pryč a opravdu vypnout. To se povedlo, potrénoval jsem a teď jsem rád, že už jsem se připojil," uvedl Kubalík.

Z mistrovského Třince se hlásil zatím jen Voženílek, Jeřábek bude trénovat s týmem až v úterý dopoledne. "Měl nějaké povinnosti. Slíbil něco ještě paní, musel vystěhovat nějaké věci. Připojí se zítra ráno," prohlásil Voženílek.