Hokejisté Tampy Bay vyzvou v boji o Stanley Cup Colorado, mohou završit hattrick

Denver (USA) - Poslední překážku mají před sebou v NHL hokejisté Tampy Bay při útoku na vítězný hattrick ve Stanleyově poháru. Týmu Lightning s českými hráči Ondřejem Palátem a Janem Ruttou se ve finále letošního play off postaví do cesty Colorado. V případě úspěchu Avalanche bude slavit Pavel Francouz. Bitva o všechno začne úvodním duelem v noci ze středy na čtvrtek (2:00 SELČ). Výhodu domácího prostředí bude mít Colorado.

Floridský celek prokázal v průběhu vyřazovacích bojů velkou odolnost, díky níž se stal prvním klubem po dlouhých 37 letech, který si zahraje třetí finále v řadě. Naposledy byl takto úspěšný Edmonton. Dynastie Oilers začala třemi finálovými účastmi v letech 1983 až 1985, přičemž první pokus kanadského celku ale tehdy nebyl úspěšný. O čtvrtý rok naopak tehdy prodloužili své kralování na scéně NHL New York Islanders.

Hned v úvodním kole proti Torontu prohrávali Lightning 2:3 na zápasy, nakonec ale vybojovali postup v sedmém utkání na ledě Maple Leafs. Proti Floridě zvítězili 4:0 na zápasy, ale ve finále Východní konference prohrávala Tampa s Rangers 0:2. Sérii ale svěřenci kouče Jona Coopera s velkým přispěním útočníka Paláta, jenž si za poslední čtyři utkání připsal sedm bodů za tři branky a čtyři nahrávky, otočili na 4:2.

"Po celou sezonu se mluvilo různě o tom, jak jsme přišli o několik hráčů, takže nebudeme možná už tak silní. My jsme ale ukázali obrovskou touhu a vůli. Těžko lze vůbec popsat, jak mimořádný a úžasný tenhle tým je," prohlásil po sérii s Rangers kapitán Steven Stamkos. "Náš cíl je ale ještě stále před námi, ten jsme ještě nenaplnili," dodal hvězdný útočník.

"Člověk tak přemýšlí o tom, jak velký úspěch je postoupit do třetího finále Stanley Cupu za sebou. Vyrostete jako dítě, ale nejste ani trochu tak dobří, abyste mohli v téhle lize hrát... Jenže když vyrůstáte v Kanadě, pořád sníte o tom, že vaše jméno bude jednou na Stanley Cupu vyryté. Poprvé se sen proměnil ve skutečnost. Podruhé to bylo prostě celé jako sen. Ale být tam potřetí, to už je něco nemyslitelného," uvedl trenér Cooper.

Colorado na soupeře čekalo, poté co skvělým způsobem potvrdilo pozici nejlepšího týmu Západní konference. Proti Nashvillu, St. Louis a naposledy Edmontonu ztratilo mužstvo vedené trenérem Jaredem Bednarem dohromady pouze dvě utkání, a to shodně se St. Louis. Nezanedbatelný podíl na tom měl Francouz, který dvakrát zaskakoval za Darcyho Kuempera při zdravotních potížích týmové jedničky. Celkem nastoupil v tomto play off do šesti utkání a Avalanche pokaždé zvítězili. Kuemper už je ale nyní zdravý a trenéři řeší dilema, s kterým gólmanem v zahajovací sestavě vstoupí do série.

"Neumím vůbec popsat slovy, co se mi honilo hlavou, když jsme v prodloužení (čtvrtého zápasu s Edmontonem) vstřelili postupový gól. Byl jsem vážně šťastný, udělali jsme další velký krok směrem ke splnění našeho cíle. Hodně tvrdě pracujeme a tohle je pro nás odměna," řekl s vyhlídkou poslední bitvy Francouz.

Lightning čeká celkově páté finále, neuspěli přitom jen s Chicagem před sedmi lety. První triumf slavila Tampa v roce 2004. Colorado si o slavnou trofej zahraje po 21 letech a celkově potřetí, v obou předchozích případech uspělo (1996 a 2001). Palát s Ruttou byli už shodně u obou předchozích triumfů Tampy, pro Francouze by šlo o premiérový Stanley Cup. Podle kurzů sázkových kanceláři je mírným favoritem klub z Denveru, který také vyhrál oba vzájemné souboje v základní části.

"Oni jsou tým, který dobře ví, jak v téhle fázi sezony vyhrávat. Zvládli to dvakrát v předchozích letech a jsou plní touhy dokázat to znovu. Oba ty jejich vítězné týmy se ocitly nesčetněkrát v problémech a obtížných situacích, ale pokaždé z nich našly cestu ven. Je to něco, s čím musíme počítat a s čím se budeme muset vypořádat," zdůraznil obránce Devon Toews z týmu Avalanche.

Nový šampion bude znám nejdříve v noci na čtvrtek 23. června, kdy je na programu čtvrté utkání v aréně Lightning, nejpozději pak po zápase číslo sedm, který se v případě potřeby odehraje na ledě Colorada v noci na středu 29. června.