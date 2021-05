Hokejisté Tampy Bay porazili i díky Palátovi v play off NHL potřetí Floridu

Utkání play off NHL Tampa Bay - Florida. Hokejista Tampy Bay Lightning Ondřej Palát (uprostřed) se raduje z gólu, vlevo brankář Floridy Panthers Sergej Bobrovskij.

Utkání play off NHL Tampa Bay - Florida. Hokejista Tampy Bay Lightning Ondřej Palát (uprostřed) se raduje z gólu, vlevo brankář Floridy Panthers Sergej Bobrovskij. ČTK/AP/Chris O'Meara

New York - Hokejisté Tampy Bay i díky gólu Ondřeje Paláta porazili ve čtvrtém utkání série 1. kola play off NHL Floridu 6:2. Úřadující vítězové Stanley Cupu se ujali vedení 3:1 na zápasy a jedna výhra je dělí od postupu do čtvrtfinále.

Palát skóroval v 17. minutě a zvýšil na 3:1, jeho gól byl tedy nakonec vítězný. Český útočník tečoval před brankou střelu slovenského obránce Erika Černáka a v letošním play off se prosadil podruhé. Dvakrát v zápase skóroval Alex Killorn, jenž navíc měl dvě asistence, čtyři body nasbíral také Nikita Kučerov (1+3).

Pátý duel, v němž mohou Lightning sérii ukončit, se hraje v pondělí.

Výsledky 1. kola play off NHL

Centrální divize - 4. zápas:

Tampa Bay - Florida 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Branky: 26. a 28. Killorn, 3. Cirelli, 8. Gourde, 17. Palát, 45. Kučerov - 9. Huberdeau, 39. Verhaeghe. Střely na branku: 26:41. Stav série: 3:1.