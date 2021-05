Hokejisté Švýcarska porazili Bělorusko 6:0 a jsou krok od čtvrtfinále

Riga - Hokejisté Švýcarska vyhráli na mistrovství světa v Rize nad Běloruskem 6:0 a mají na dosah postup do čtvrtfinále ze skupiny A. Stačí jim k postupu i zisk bodu v úterním závěrečném utkání s Velkou Británií či zaváhání Švédska nebo České republiky. Bělorusové o teoretickou naději na play off definitivně přišli. Ve skupině B Kanada porazila Itálii 7:1 a udržela naději na postup do čtvrtfinále.

Švýcaři se ujali vedení hned po 36 sekundách. Využili i toho, že se obránce Kristian Chenkel po předchozím ataku Tristana Scherwey a Fabriceho Herzoga nemohl plně zapojit do hry a Christoph Bertschy po Herzogově přihrávce překonal Konstantina Šostaka. Otřesený Chenkel už do zbytku zápasu nezasáhl.

Vyrovnat mohl v 8. minutě v přesilové hře Michail Stefanovič, kterému nabil Nikita Komarov, ale Leonardo Genoni zasáhl pravým betonem. V závěru úvodní třetiny zvýšil po střele Tima Meiera z dorážky Joël Vermin.

Po 69 sekundách druhého dějství se trefil z levého kruhu Sven Andrighetto a Šostaka vystřídal v brance Alexej Kolosov. Brzy jej prověřil Vincent Praplan a devatenáctiletý gólman Dinama Minsk si poradil i se střelou Andrighetta.

Ve 33. minutě už ale nemohl zasáhnout po spolupráci Enza Corviho s Grégorym Hofmannem, který zamířil do odkryté branky a připsal si pátou branku na turnaji. Další mohl přidat před druhou pauzou v přesilovce, ale tentokrát z úhlu neuspěl.

I v závěrečném dějství měli Švýcaři jasnou převahu a v 53. minutě zvýšil Vermin, který proměnil Meierovu přihrávku a polepšil si v utkání na tři branky a jednu asistenci. Výsledek dovršil v čase 57:43 ve vlastním oslabení po akci Nica Hischiera Fabrice Herzog. Genoni díky 20 úspěšným zákrokům udržel poprvé na turnaji čisté konto.

Hokejisté Kanady po vítězství 7:1 nad Itálií vyzvou na závěr skupiny obhájce titulu Finy a k účasti ve vyřazovacích bojích budou potřebovat i souhru ostatních výsledků. Italové jsou i po šestém utkání v Lotyšsku bez bodu. Dva góly a dvě asistence si připsal Andrew Mangiapane, čtyři nahrávky nastřádal další útočník Connor Brown.

Zámořský tým neponechal nic náhodě a rychle začal plni úlohu jasného favorita. V třetí minutě vypadl italskému brankáři Faziovi puk po tečované střele přímo před Perfettiho, jenž měl snadnou práci. Na začátku deváté minuty si Mangiapane pohrál v situaci jeden na jednoho s bránícím Glirou a zakončením po ledě zvýšil na 2:0.

Ve 12. minutě zasadili Kanaďané soupeři dva údery během 23 sekund. Nejprve pálil z pozice těsně za kruhy přesně Stecher, jehož střele pomohla ke gólu branková konstrukce. Po něm předvedl parádu Henrique, když se trefil bekhendem pod horní tyčku. Tím skončilo účinkování Fazia v zápase, nahradil ho Fadani.

Po polovině duelu se dočkali gólu také Italové. Miceliho sice vychytal Hill, kanadský brankář ho však následně přidržel v brankovišti a z dorážky ho trefil Pitschieler. Od Miceliho se puk odrazil do branky, platnost gólu potvrdili sudí i po kontrole u videa. Ještě do druhé přestávky odpověděli Mangiapane a v početní výhodě Comtois.

V úvodu třetí části zářil Fadani, proti kterému neuspěli Henrique ani Hagel. Po jeho zakončení nedokázal dorazit Fadanim vyražený kotouč do odkryté branky Anderson-Dolan. Přestože Kanaďané dohrávali v tréninkovém tempu na půl plynu, měli i další příležitosti, ale mezi střelce už se prosadil pouze Pirri v 56. minutě.

Skupina A

Bělorusko - Švýcarsko 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Bertschy (Herzog, Scherwey), 19. Vermin (Meier), 22. Andrighetto (Vermin), 33. Hofmann (Corvi), 53. Vermin (Meier), 58. Herzog (Hischier). Rozhodčí: Björk, Nord (oba Švéd.) - Kroyer (Dán.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 4:4, navíc N. Komarov - Kurashev oba 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Tabulka:

1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 5 4 0 0 1 13:12 12 4. ČR 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4 8. V. Británie 6 1 0 1 4 10:25 4

Skupina B

Itálie - Kanada 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Miceli (Pitschieler) - 3. Perfetti (Schneider, Foudy), 9. Mangiapane (Connor Brown, Henrique), 12. Stecher (Anderson-Dolan), 12. Henrique (Mangiapane), 35. Mangiapane (Connor Brown, Ferraro), 38. Comtois (Mangiapane, Connor Brown), 56. Pirri (Connor Brown, Henrique). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Vikman (Fin.) - Hynek, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1 Bez diváků.

Tabulka:

1. Finsko 5 4 0 1 0 13:6 13 2. USA 5 4 0 0 1 15:6 12 3. Kazachstán 6 2 2 0 2 21:15 10 4. Německo 5 3 0 0 2 20:11 9 5. Kanada 6 3 0 0 3 17:15 9 6. Lotyšsko 5 2 0 2 1 12:11 8 7. Norsko 6 1 1 0 4 14:20 5 8. Itálie 6 0 0 0 6 9:37 0