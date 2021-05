Hokejisté Švédska otočili duel proti Slovákům a udrželi se ve hře o play off

Riga - Hokejisté Švédska otočili na mistrovství světa v Rize zápas proti Slovensku a po výhře 3:1 se udrželi ve hře o postup do čtvrtfinále. Seveřané zatím získali devět bodů a posunuli se na čtvrté místo skupiny A i před Českou republiku, která ale odehrála o utkání méně. Slováci jsou s 12 body třetí, ani oni ale nemají postup do bojů o medaile jistý. Švýcarsko vyhrálo nad Běloruskem 6:0 a postup má na dosah. Ve skupině B Finové výhrou 3:2 v prodloužení nad domácím Lotyšskem potvrdili postup do čtvrtfinále. Naději na postup udržela Kanada, která porazila Itálii 7:1.

Švédové prohrávali 0:1, ale ve druhé třetině se jim krátce po skončení přesilové hry podařilo vyrovnat a ve třetí části zápas zvrátili ve svůj prospěch. Nejprve se prosadil v početní výhodě Victor Olofsson a poté při power play soupeře Isac Lundeström.

Do sestavy Slovenska se po disciplinárním trestu vrátili Rosandič a Pospíšil, v brance k reprezentačnímu debutu nastoupil Húska, který začal turnaj až jako trojka.

Jeho spoluhráči byli i díky první přesilové hře aktivnější, Reideborn ve švédské brance byl ale pozorný. Seveřané si v první třetině výraznější šance nevytvořili a sami 53 sekund před odchodem do kabin inkasovali. Po chybné rozehrávce se k puku dostal Cehlárik a jeho tečovaná střela skončila za brankovou čárou.

Na začátku druhé části Švédové viditelně přidali, tlačili se do útoku, gól se jim ale dlouho nedařilo vstřelit. A osm sekund po skončení přesilové hry překonal Húsku pohotový Sörensen. Ve 32. minutě mohl otočit stav Frödén, šanci ale nevyužil. Stejně jako později na druhé straně Slafkovský s Liškou.

I ve třetí třetině dlouho kralovali brankáři, v 51. minutě byl ale vyloučen Jánošík a Švédové přesilovou hru využili. Souvislý tlak zakončil tvrdou střelou Olofsson. Slováci poté měli několik šancí vyrovnat, nakonec ale 13 sekund před koncem potřetí inkasovali. Přesilovou hru povýšili odvoláním brankáře, ani v šesti proti čtyřem ale neskórovali. Naopak po hraničním ataku Hallandera na Lantošiho uzavřel skóre do prázdné branky Lundeström.

Švýcarsku po vítězství 6:0 nad Běloruskem stačí k postupu i zisk bodu v úterním závěrečném utkání s Velkou Británií či zaváhání Švédska nebo České republiky. Bělorusové o teoretickou naději na play off definitivně přišli.

Švýcaři se ujali vedení hned po 36 sekundách. Využili i toho, že se obránce Kristian Chenkel po předchozím ataku Tristana Scherwey a Fabriceho Herzoga nemohl plně zapojit do hry a Christoph Bertschy po Herzogově přihrávce překonal Konstantina Šostaka. Otřesený Chenkel už do zbytku zápasu nezasáhl.

Vyrovnat mohl v 8. minutě v přesilové hře Michail Stefanovič, kterému nabil Nikita Komarov, ale Leonardo Genoni zasáhl pravým betonem. V závěru úvodní třetiny zvýšil po střele Tima Meiera z dorážky Joël Vermin.

Po 69 sekundách druhého dějství se trefil z levého kruhu Sven Andrighetto a Šostaka vystřídal v brance Alexej Kolosov. Brzy jej prověřil Vincent Praplan a devatenáctiletý gólman Dinama Minsk si poradil i se střelou Andrighetta.

Ve 33. minutě už ale nemohl zasáhnout po spolupráci Enza Corviho s Grégorym Hofmannem, který zamířil do odkryté branky a připsal si pátou branku na turnaji. Další mohl přidat před druhou pauzou v přesilovce, ale tentokrát z úhlu neuspěl.

I v závěrečném dějství měli Švýcaři jasnou převahu a v 53. minutě zvýšil Vermin, který proměnil Meierovu přihrávku a polepšil si v utkání na tři branky a jednu asistenci. Výsledek dovršil v čase 57:43 ve vlastním oslabení po akci Nica Hischiera Fabrice Herzog. Genoni díky 20 úspěšným zákrokům udržel poprvé na turnaji čisté konto.

Finsko bodovalo i v šestém utkání na mistrovství světa v Rize. Po výhře nad týmem domácího Lotyšska 3:2 v prodloužení si připsalo pátý úspěch na turnaji a vede skupinu B. Obhájci titulu potvrdili postup do čtvrtfinále, vítězný gól dal v čase 64:56 útočník Anton Lundell. Lotyši mají i přes porážku ještě naději, obě branky domácích vstřelil útočník Martinš Dzierkals.

Už ve čtvrté minutě poslal Finy do vedení Mäenalanen. Oba týmy si pak zkusily hru v početní výhodě, ale bez úspěchu. Domácí srovnali krok 81 sekund před první pauzou, kdy Dzierkals dokonale využil zakrytého výhledu Säteriho.

Lotyše vyrovnání hodně povzbudilo a v úvodu druhého dějství měli navrch. Autor lotyšského gólu Drzierkals mohl ve 24. minutě přidat další, při bekhendové dorážce zblízka ale nedokázal překonat Säteriho. Parádní individuální akcí se v polovině utkání blýskl Roberts Bukarts, ani on ale vyrovnaným stavem nepohnul.

Na konci 35. minuty přišel velký závar u lotyšské branky a Ojamäki nedokázal přehodit Kalninšův beton. Seveřany to nemuselo dlouho mrzet, neboť o chvilku později šli znovu do vedení, které jim zajistila povedená teč clonícího Pakarinena.

Lotyši se ale nehodlali s porážkou jen tak smířit. Ve 46. minutě se při přesilovce protáhl do šance Jaks, ale nedal. Stejně dopadl při přečíslení tří na dva Mäenalanen, Kalninš se proti jeho ostré ráně bez přípravy stihl přesunout včas. Domácí se dočkali v 54. minutě: Darzinš bekhendem nahazoval puk před branku a fantastickou tečí změnil dráhu jeho letu Dzierkals.

Zápas nakonec došel až do prodloužení. Při hře tři na tři měly oba celky několik možností rozhodnout. Roberts Bukarts se ocitl ve dvou šancích, neuspěl ani finský kapitán Anttila, ale pouhé čtyři sekundy před vypršením nastavení rozhodl Lundell.

Hokejisté Kanady po vítězství 7:1 nad Itálií vyzvou na závěr skupiny obhájce titulu Finy a k účasti ve vyřazovacích bojích budou potřebovat i souhru ostatních výsledků. Italové jsou i po šestém utkání v Lotyšsku bez bodu. Dva góly a dvě asistence si připsal Andrew Mangiapane, čtyři nahrávky nastřádal další útočník Connor Brown.

Zámořský tým neponechal nic náhodě a rychle začal plni úlohu jasného favorita. V třetí minutě vypadl italskému brankáři Faziovi puk po tečované střele přímo před Perfettiho, jenž měl snadnou práci. Na začátku deváté minuty si Mangiapane pohrál v situaci jeden na jednoho s bránícím Glirou a zakončením po ledě zvýšil na 2:0.

Ve 12. minutě zasadili Kanaďané soupeři dva údery během 23 sekund. Nejprve pálil z pozice těsně za kruhy přesně Stecher, jehož střele pomohla ke gólu branková konstrukce. Po něm předvedl parádu Henrique, když se trefil bekhendem pod horní tyčku. Tím skončilo účinkování Fazia v zápase, nahradil ho Fadani.

Po polovině duelu se dočkali gólu také Italové. Miceliho sice vychytal Hill, kanadský brankář ho však následně přidržel v brankovišti a z dorážky ho trefil Pitschieler. Od Miceliho se puk odrazil do branky, platnost gólu potvrdili sudí i po kontrole u videa. Ještě do druhé přestávky odpověděli Mangiapane a v početní výhodě Comtois.

V úvodu třetí části zářil Fadani, proti kterému neuspěli Henrique ani Hagel. Po jeho zakončení nedokázal dorazit Fadanim vyražený kotouč do odkryté branky Anderson-Dolan. Přestože Kanaďané dohrávali v tréninkovém tempu na půl plynu, měli i další příležitosti, ale mezi střelce už se prosadil pouze Pirri v 56. minutě.

Skupina A

Švédsko - Slovensko 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 31. Sörensen (Friberg), 52. Olofsson (Tömmernes), 60. Lundeström (Hallander) - 20. Cehlárik. Rozhodčí: Schrader (Něm.), Tscherrig – Obwegeser (oba Švýc.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Bělorusko - Švýcarsko 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Bertschy (Herzog, Scherwey), 19. Vermin (Meier), 22. Andrighetto (Vermin), 33. Hofmann (Corvi), 53. Vermin (Meier), 58. Herzog (Hischier). Rozhodčí: Björk, Nord (oba Švéd.) - Kroyer (Dán.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 4:4, navíc N. Komarov - Kurashev oba 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Tabulka:

1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. Švédsko 6 3 0 0 3 19:11 9 5. ČR 5 2 1 0 2 18:14 8 6. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 7. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4 8. V. Británie 6 1 0 1 4 10:25 4

Skupina B

Finsko - Lotyšsko 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Mäenalanen (Anttila, Tiivola), 36. Pakarinen (Pokka, Innala), 65. Lundell (Määttä) - 19. Dzierkals, 54. Dzierkals (Darzinš, Sotnieks). Rozhodčí: Fraňo (ČR) , Bruggeman - Oliver (oba USA), McCrank (Kan.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Bez diváků.

Itálie - Kanada 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Miceli (Pitschieler) - 3. Perfetti (Schneider, Foudy), 9. Mangiapane (Connor Brown, Henrique), 12. Stecher (Anderson-Dolan), 12. Henrique (Mangiapane), 35. Mangiapane (Connor Brown, Ferraro), 38. Comtois (Mangiapane, Connor Brown), 56. Pirri (Connor Brown, Henrique). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Vikman (Fin.) - Hynek, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1 Bez diváků.

Tabulka:

1. Finsko 6 4 1 1 0 16:8 15 2. USA 5 4 0 0 1 15:6 12 3. Kazachstán 6 2 2 0 2 21:15 10 4. Německo 5 3 0 0 2 20:11 9 5. Kanada 6 3 0 0 3 17:15 9 6. Lotyšsko 6 2 0 3 1 14:14 9 7. Norsko 6 1 1 0 4 14:20 5 8. Itálie 6 0 0 0 6 9:37 0