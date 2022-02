Hokejisté Švédska a Finska vyhráli i druhý zápas na OH

Peking - Hokejisté Švédska a Finska znovu vyhráli na olympijských hrách v Pekingu a jsou po dvou zápasech v základní skupině C stoprocentně úspěšní. V neděli čeká oba celky vzájemný souboj o první místo a přímý postup do čtvrtfinále.

Švédové porazili Slovensko a vyhráli i druhý zápas na OH

Švédští hokejisté vyhráli na olympijských hrách v Pekingu nad Slovenskem 4:1 a jsou po dvou zápasech v základní skupině C stoprocentně úspěšní. V neděli je čeká souboj o první místo a přímý postup do čtvrtfinále v severském derby proti Finsku. Slovensko ani napodruhé nebodovalo a bude hrát také za dva dny o lepší nasazení do osmifinále proti Lotyšsku.

"Byl to můj první zápas na olympiádě, takže to bylo plné emocí a byl jsem natěšený. Nechytal jsem téměř měsíc. Užil jsem si to. Myslím, že jsme hráli dobře jako tým. Kluci mi hodně pomohli," řekl webu IIHF švédský brankář Magnus Hellberg, který se při své druhé účasti pod pěti kruhy dočkal premiérového startu.

V úvodních zápasech Švédové zdolali Lotyše 3:2 a Slováci podlehli Finům 2:6. Do slovenské branky se místo olomouckého Konráda postavil další krajánek z české extraligy Tomek z Komety Brno, ale vydržel v ní pouze jednu třetinu. Tým kanadského kouče Ramsayho měl sice do poloviny úvodní části tři šance díky Romanovi, Kelemenovi a Hrivíkovi, ale z vedení se v čase 11:22 radovali Seveřané. Bengtsson našel z pravého kruhu na druhé straně Nordströma, který zamířil do odkryté branky.

V 17. minutě šel pykat za faul Hrivík, za 15 sekund jej následoval za vyhození puku do hlediště Rosandič a přesilovou hru pěti proti třem využil střelou z pravého kruhu Wallmark. Pět sekund před koncem první třetiny udeřili Švédové potřetí - Holmovo nahození tečoval před Tomkem Friberg.

Od druhé třetiny nahradil gólmana Komety Rybár. Slováci se neprosadili při své první přesilovce v utkání během Nordströmova pobytu na trestné lavici. Ve 28. minutě Rybár kryl Bengtssonovu šanci po přečíslení s Wallmarkem a vzápětí neproměnil svou příležitost ani De la Rose.Na druhé straně neměl přesnou mušku Cehlárik a Švédové se ubránili i při Pudasově vyloučení. V oslabení měl další příležitost De la Rose. Slováci se nedočkali snížení ani v tlaku už při plném počtu hráčů na ledě zakončeném Gernátovou střelou.

Na přelomu druhé a třetí části Seveřané ustáli další oslabení. Potom šel pykat na čtyři minuty Regenda, ale stav se neměnil, i když v oslabení mohl snížit Krištof. V 58. minutě při power play Slovenska zamířil do prázdné branky Carl Klingberg a zvýšil už na 4:0. V čase 58:18 sebral Hellbergovi čisté konto Slafkovský, který se trefil z pozice mezi kruhy z otočky. Sedmnáctiletý talent si připsal i třetí branku svého týmu na turnaji.

"Byl to velice těžký zápas. Švédové hráli výborně. Věděli jsme, že jsou na tom skvěle bruslařsky. My musíme hrát jednoduše v našem obranném pásmu a forčekovat," prohlásil slovenský obránce Martin Marinčin.

Finové zdolali Lotyše 3:1 a zůstávají bez ztráty bodu

Hokejisté Finska vyhráli na olympijských hrách v Pekingu nad Lotyšskem 3:1 a vedou skupinu C s plným počtem šesti bodů o skóre před Švédskem. V neděli je čeká v severském derby boj o první místo a přímý postup do čtvrtfinále. Třetí Lotyši zůstali bez bodu stejně jako poslední Slováci, s nimiž budou hrát o lepší nasazení pro osmifinále.

V první šanci se po necelých třech minutách objevili Lotyši, Rihards Bukarts ale nenašel u tyčky Säteriho branky skulinu. Mladší bratr vítkovického útočníka Robertse Bukartse se neprosadil ani zblízka v přesilové hře.

Finové nenavázali na první třetinu ze čtvrtečního zápasu se Slováky, v níž třikrát skórovali. V úvodní dvacetiminutovce sice Lotyše přestříleli 13:9, žádný z jejich pokusů však gólmana Kalninše výrazněji neohrozil.

Od poloviny druhé části svěřenci trenéra Jalonena výrazně přidali na tempu, ale Lotyši odolávali. Zcela osamocený Aaltonen před brankou nezpracoval ideálně puk. Seveřané nezužitkovali ani přečíslení dva na jednoho a Hartikainen v další šanci nastřelil tyčku.

Až 121 vteřin před koncem prostředního dějství se Finové dočkali. Joonas Nättinen vyhrál vhazování, Lehtonen přisunul puk na Kemiläinena, jehož rána z první se od tyčky odrazila za brankovou čáru.

Lotyšům se podařilo vyrovnat ve 44. minutě, kdy se při Vatanenově vyloučení trefil z levého kruhu Abols. Následně sami přečkali dvě finské přesilovky, ale v čase 54:42 vrátil favoritovi vedení Komarov, který tečoval před Kalninšem Hietanenovu střelu od modré čáry.

Vzápětí mohl vyrovnat Indrašis, ale neuspěl s bekhendovým zakončením. Výsledek potvrdil 77 sekund před koncem střelou z pravého kruhu Anttila. Lotyši se ještě snažili trenérskou výzvou přezkoumat domnělý atak Kalninše, jenže neúspěšně a dohrávali tak v oslabení.

Skupina C:

Švédsko - Slovensko 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Nordström (L. Bengtsson, Friberg), 19. Wallmark (Pudas, Tömmernes), 20. Friberg (Holm, Nordström), 58. C. Klingberg (Lander, Bromé) - 59. Slafkovský (Nemec). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Schräder (Něm.) - Obwegeser (Švýc.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 653.

Švédsko: Hellberg - Fantenberg, L. Bengtsson, Folin, Holm, Tömmernes, Pudas, Lennström - C. Klingberg, Lander, Bromé - F. Olofsson, Wallmark, Holmberg - Rydahl, Everberg, J. de La Rose - Friberg, Krüger, Nordström - Linnus Johansson. Trenér: Johan Garpenlöv.

Slovensko: Tomek (21. Rybár) - Čerešňák, Čajkovský, Nemec, Marinčin, Kňažko, Gernát, Rosandič - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Holešinský, L. Hudáček, Takáč - Zuzin, Krištof, Kelemen - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - K. Pospíšil. Trenér: Craig Ramsay.

Lotyšsko - Finsko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 44. Abols (Krastenbergs, D. Smirnovs) - 38. Kemiläinen (M. Lehtonen, Joonas Nättinen), 55. Komarov (Hietanen, Pokka), 59. Anttila (Mäenalanen, Lindbohm). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Nord - Lundgren (oba Švéd.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 904.

Lotyšsko: Kalninš - Cibulskis, Freibergs, Mamčics, Jaks, Balinskis, Zile, Ozolš, A. Kulda - Krastenbergs, Abols, Keninš - L. Darzinš, Daugavinš, Indrašis - Jelisejevs, Meija, Batna - Rihards Bukarts, Dzierkals, D. Smirnovs. Trenér: Harijs Vitolinš.

Finsko: Säteri - M. Lehtonen, Hietanen, Lindbohm, Vatanen, Pokka, Ohtamaa, Kemiläinen - Markus Granlund, S. Manninen, Hartikainen - V. Filppula, Pakarinen, H. Pesonen - M. Aaltonen, Rajala, Joonas Nättinen - Anttila, Björninen, L. Komarov - Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

Tabulka:

1. Finsko 2 2 0 0 0 9:3 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 3. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:6 0 4. Slovensko 2 0 0 0 2 3:10 0