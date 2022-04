Hokejisté Sparty zvládli i druhé semifinále, doma porazili Motor 5:1

Praha - Hokejisté Sparty porazili porazili ve druhém semifinále play off extraligy České Budějovice 5:1 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Gólem a asistencí se pod vítězství Pražanů, kteří v play off doma ještě neprohráli, podepsali Michal Řepík, David Tomášek a Filip Chlapík. Boj o postup do finále pokračuje ve čtvrtek na jihu Čech.

Do sestavy domácích se po dvouzápasovém trestu vrátil ruský útočník Stoljarov a trenéři Pražanů tak pozměnili složení hned dvou formací. Zpět složili i útok Tomášek - Vitouch - Chlapík, jenž se výrazně podepsal pod postup Sparty do semifinále přes Liberec.

V první třetině však byli střelecky aktivnější hosté, domácí ale soupeře vyučili z produktivity. V 7. minutě byli blízko prvnímu gólu Jihočeši. Puk, který prošel Hudáčkovi mezi betony, však dokázal včas odvrátit Němeček a následně trefil Gulaš tyč.

Ještě, než byla přerušená hra, se ale prosadili Pražané. Obránce Polášek našel před brankou volného Řepíka a kapitán Sparty si připsal první gól v play off. Poté mohl vyrovnat Vráblík, slovenský gólman ve službách domácích ale jeho pokus vyrazil a v závěru první části navýšil vedení favorita důrazný Thorell.

Do druhé třetiny vstoupili domácí mnohem aktivněji a hned na začátku mohl jejich vedení navýšit Chlapík, Hrachovina byl ale pozorný. Českobudějovický gólman poté svůj tým podržel ještě několikrát. Ve 30. minutě se vyznamenal i jeho protějšek Hudáček, jenž lapačkou zlikvidoval Štencelovu střelu. Velkou šanci duel zdramatizovat měl poté Motor v početních výhodách, dva po sobě jdoucí fauly Řepíka ale nevyužil.

Hned na začátku závěrečné dvacetiminutovky ale překvapil Hudáčka vyjetím zpoza branky Gulaš a snížil na 1:2 z pohledu hostů. Sparta však následnou zvýšenou aktivitu soupeře otupila dvěma góly v rozmezí 50 sekund. Nejprve se přesně trefil Moravčík, poté zakončil do prázdné branky Tomášek.

Následně se na ledě začalo i trochu jiskřit a Sparta bleskově využitou přesilovkou pět na tři vedení navýšila, když Strmeně, který ve 47. minutě nahradil Hrachovinu, překonal Chlapík. Další gól již více než 12 tisíc diváků v O2 areně nevidělo, i když domácí hráli ještě několik přesilovek.

Hlasy trenérů po semifinále play off extraligy

Josef Jandač (Sparta): "Dnes jsme oproti neděli podali zlepšený výkon a dali jsme góly v důležitých momentech. Pro nás je to důležité druhé vítězství. Teď se musíme nachystat na zápasy venku, pořád víme o velké síle soupeře, protože hrají výborně."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a myslím si, že jsme paradoxně odehráli dobrou první třetinu a prohráli jsme ji 2:0. Udělali jsme dvě chyby a Sparta nás potrestala. Pak jsme se nadechovali k obratu, ve třetí třetině jsme měli pasáž pěti minut, kdy jsme hráli dobrý hokej a dali jsme i kontaktní gól. Už to vypadalo, že zápas zdramatizujeme, ale udělali jsme další chybu, dostali gól a kvalitní tým si poté utkání pohlídal. Kluci bojovali, makají, akorát jejich gólman nám stojí v cestě. Chytá výborně a zatím je rozdílovým hráčem. Musíme najít cestu, jak mu to udělat komplikovanější."

HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 8. Řepík (Polášek, T. Pavelka), 19. E. Thorell (Horák), 45. Moravčík (Řepík), 46. Tomášek (Němeček, Chlapík), 49. Chlapík (Tomášek) - 41. Gulaš (M. Hanzl, Vráblík). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 12.116. Stav série: 2:0.

Sestavy:

Sparta: J. Hudáček - Němeček, Matuškin, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Forman - Tomášek, Vitouch, Chlapík - Šmerha, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Stoljarov, Buchtele. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

České Budějovice: Hrachovina (47. Strmeň) - Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich - Gulaš, Pech, Vondrka - Valský, J. Novotný, Pouzar - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - J. Ondráček, Koláček, Holec. Trenér: Modrý.

Rozhodla efektivita a produktivita, litoval Vondrka po druhé prohře Motoru

Slabá produktivita byla podle útočníka Michala Vondrky hlavním důvodem, proč Motor prohrává s Pražany 0:2 na zápasy. Devětatřicetiletý veterán ale věří, že v domácím prostředí dokáží Jihočeši favorita přehrát a sérii výrazně zdramatizovat.

"Jak se to kouše? Je úplně jedno, kolik tým prohraje. Je to 2:0 na zápasy. V neděli jsme prohráli o gól, dnes o více, ale je to prostě porážka," řekl Vondrka novinářům po prohře 1:5. "Dnes bylo vše o produktivitě a efektivitě. Ze začátku jsme měli nějaké šance, mohlo to být po první třetině jinak, ale góly jsme nedali a oni se z protiútoku prosazovali. Bylo to jen o tom," zhodnotil utkání zkušený útočník.

České Budějovice do zápasu dobře vstoupily, v 7. minutě měly hned dvě velké šance, ale místo, aby šly do vedení, vzápětí inkasovaly. "Škoda, že jsme tam nějaké góly nedali. Milan Gulaš tam trefil horní tyčku, další střídání jsme pak sami inkasovali. Možná tam se to lámalo," uvažoval Vondrka.

Motor následně prohrával 0:2, ale na začátku třetí části se mu podařilo snížit na 1:2 a měl tlak. Místo vyrovnání ale hosté inkasovali dva góly v rozmezí 50 sekund. "Když už to bylo o tři góly, začalo nám to utíkat. Pak už to nebyl náš zápas. Dva slepené góly nás trochu srazily. Ani nevím, kolik to bylo na střely, i když to taky není úplně objektivní ukazatel. Troufám si ale říct, že jsme měli více ze hry. Chyběla nám jen efektivita," zopakoval.

Jihočeši vyslali na Júlia Hudáčka v brance Sparty 27 střel, překonat jej dokázali jen jednou. Gólmani Motoru čelili 21 střelám a inkasovali pětkrát. "Snad se můžeme od střelecké aktivity odrazit do příštího zápasu. Musíme si sednout a něco si říct. Na druhou stranu do stavu 1:3 jsme zas tak moc chyb neudělali. Oni nás ale za všechno potrestali. Další zápas bude zase jiný. Musíme se z toho oklepat," řekl Vondrka.

České Budějovice v základní části doma Spartu dvakrát porazily a Vondrka věří, že se jim to podaří i v play off. "Souhlasím, že herní projev nebyl špatný. Fakt si myslím, že na to se dá navázat. Doma budeme určitě lepší. Věřím, že je porazíme. Dá se s nimi hrát. Každé utkání je jiné, záleží na nabuzení týmu, na vstupu do zápasu," uvedl Vondrka s tím, že Motor se vedle podpory fanoušků může spolehnout i na dobrou hru v přesilových hrách.

Nekoukám na to, kolik gólů bych měl dát, řekl sparťanský kapitán Řepík

Český reprezentant byl rád, že ukončil čekání na gól, přestože přiznal, že nehledí na to, kolik branek se od něho očekává. Pochvaluje si, že Pražané hrají jako tým a že všechny čtyři útočné formace dokážou gólově přispět.

Řepík otevřel skóre v osmé minutě, když ho před brankou našel obránce Adam Polášek. Premiérového zásahu v probíhající vyřazovací části se dočkal v sedmém zápase. "Byl jsem rád, šancí jsem měl spoustu. Nekoukám na to, kolik gólů bych měl dát, ale spíš chci pomoct týmu, a když ty šance jsou, tak abych něco proměnil. Jsem rád, že už tam něco spadlo," řekl novinářům Řepík, který navíc asistoval u třetího zásahu Michala Moravčíka.

Na první pohled jasný výsledek se nerodil lehce. "Nebylo to vůbec jednoduché, obzvlášť jak jsme dostali na 2:1 ve třetí třetině. Budějovice vyvinuly tlak, naštěstí jsme dali třetí a vzápětí čtvrtý gól. Pak jsme zápas kontrolovali a přidal jsme ještě pátý gól v přesilovce pět na tři. Oni se nechávali vylučovat a už to bylo v naší režii," uvedl třiatřicetiletý útočník.

Hru svého celku si pochvaluje. "Od gólmana po beky až útočníky hrajeme dobře a jako tým, což je v play off důležité. Je úplně jedno, kdo dá gól. Musíme se obětovat pro tým, aby nám to fungovalo. Abychom něčeho docílili, musíme fungovat jako tým. Zatím se to daří. Beci hrají dobře, gólmani chytají výborně a útočníci dávají góly, když je to potřeba," konstatoval Řepík, jehož tým v úvodním nedělním duelu zdolal Motor 2:1.

U ofenzivy se ještě zastavil. "Máme vyrovnané čtyři pětky a kdokoli může dát gól. Zatím se to daří, což je pro tým strašně důležité. Doufám, že se to nezasekne a že takhle pojedeme dál," prohlásil někdejší hráč Floridy Panthers, Slovanu Bratislava nebo Liberce, s nímž v roce 2016 vybojoval právě proti Spartě titul.

Ocenil i Jihočechy. "Musím říct, že hrají dobře v útočném pásmu, agresivně, hodně napadají. Kolikrát nás tam zamkli ve třetině a hráli u nás. Pár chyb jsme udělali, musíme si je rozebrat a odstranit," podotkl Řepík.

Třetí zápas je na programu ve čtvrtek na ledě Motoru. "Bude to náročné, jedou domů. Určitě tam budou chtít vyhrát. Budou možná o trošičku agresivnější, než byli tady. Budou nám chtít vnutit jejich styl hokeje, fanoušci je poženou. Tohle nás tam určitě čeká a musíme se tomu přizpůsobit," mínil rodák z Vlašimi.