Hokejisté Sparty zvládli i druhé semifinále, doma porazili Motor 5:1

Utkání semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice 4. dubna 2022 v Praze. David Tomášek ze Sparty (vpravo) a Petr Šenkeřík z Budějovic. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Hokejisté Sparty porazili porazili ve druhém semifinále play off extraligy České Budějovice 5:1 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Gólem a asistencí se pod vítězství Pražanů, kteří v play off doma ještě neprohráli, podepsali Michal Řepík, David Tomášek a Filip Chlapík. Boj o postup do finále pokračuje ve čtvrtek na jihu Čech.

Do sestavy domácích se po dvouzápasovém trestu vrátil ruský útočník Stoljarov a trenéři Pražanů tak pozměnili složení hned dvou formací. Zpět složili i útok Tomášek - Vitouch - Chlapík, jenž se výrazně podepsal pod postup Sparty do semifinále přes Liberec.

V první třetině však byli střelecky aktivnější hosté, domácí ale soupeře vyučili z produktivity. V 7. minutě byli blízko prvnímu gólu Jihočeši. Puk, který prošel Hudáčkovi mezi betony, však dokázal včas odvrátit Němeček a následně trefil Gulaš tyč.

Ještě, než byla přerušená hra, se ale prosadili Pražané. Obránce Polášek našel před brankou volného Řepíka a kapitán Sparty si připsal první gól v play off. Poté mohl vyrovnat Vráblík, slovenský gólman ve službách domácích ale jeho pokus vyrazil a v závěru první části navýšil vedení favorita důrazný Thorell.

Do druhé třetiny vstoupili domácí mnohem aktivněji a hned na začátku mohl jejich vedení navýšit Chlapík, Hrachovina byl ale pozorný. Českobudějovický gólman poté svůj tým podržel ještě několikrát. Ve 30. minutě se vyznamenal i jeho protějšek Hudáček, jenž lapačkou zlikvidoval Štencelovu střelu. Velkou šanci duel zdramatizovat měl poté Motor v početních výhodách, dva po sobě jdoucí fauly Řepíka ale nevyužil.

Hned na začátku závěrečné dvacetiminutovky ale překvapil Hudáčka vyjetím zpoza branky Gulaš a snížil na 1:2 z pohledu hostů. Sparta však následnou zvýšenou aktivitu soupeře otupila dvěma góly v rozmezí 50 sekund. Nejprve se přesně trefil Moravčík, poté zakončil do prázdné branky Tomášek.

Následně se na ledě začalo i trochu jiskřit a Sparta bleskově využitou přesilovkou pět na tři vedení navýšila, když Strmeně, který ve 47. minutě nahradil Hrachovinu, překonal Chlapík. Další gól již více než 12 tisíc diváků v O2 areně nevidělo, i když domácí hráli ještě několik přesilovek.

HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 8. Řepík (Polášek, T. Pavelka), 19. E. Thorell (Horák), 45. Moravčík (Řepík), 46. Tomášek (Němeček, Chlapík), 49. Chlapík (Tomášek) - 41. Gulaš (M. Hanzl, Vráblík). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 12.116. Stav série: 2:0.

Sestavy:

Sparta: J. Hudáček - Němeček, Matuškin, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Forman - Tomášek, Vitouch, Chlapík - Šmerha, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Stoljarov, Buchtele. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

České Budějovice: Hrachovina (47. Strmeň) - Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich - Gulaš, Pech, Vondrka - Valský, J. Novotný, Pouzar - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - J. Ondráček, Koláček, Holec. Trenér: Modrý.