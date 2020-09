Hokejisté Sparty zdolali Zlín 3:0 a poprvé v sezoně bodovali

Praha - Hokejisté Sparty porazili doma ve 2. kole extraligy Zlín 3:0 a po páteční prohře 3:5 v Plzni poprvé v sezoně bodovali. Výhru Pražanů zařídili Roman Horák a Andrej Kudrna, kteří se trefili při početní výhodě, gólem do prázdné branky pečetil výsledek Milan Jurčina. Berani, kteří v prvním extraligovém zápase podlehli Olomouci 1:4, jsou nadále bez bodu.

V řídce zaplněné O2 areně, kam přišlo jen 2511 fanoušků, se Sparta alespoň mohla spolehnout na vytrvalou podporu "kotle", který kvůli současným omezením v boji proti šíření koronaviru ukázkově seděl.

V úvodní třetině gól nepadl. Sparťané Pech s Kalinou své šance nezužitkovali. Vlastní branku si dal málem zlínský zadák Nosek, ale gólman Kašík holí včas zasáhl. Na opačné straně Ferenc tečoval puk vedle Machovského branky a Šlahař přestřelil.

Ve druhém dějství neuspěl zblízka Forman, ale v 28. minutě se Pražané při početní výhodě prosadili: Rousek našel zadovkou Řepíka, jenž přihrál zakončujícímu Horákovi. Velká letní posila domácích tak navázala na trefu z úvodního kola.

Berani hráli následně přesilovku, jenže obránce Gazda nedovoleně zastavil jednoho z unikajících sparťanů a rozhodčí nařídil trestné střílení. K němu se postavil Tomášek, Kašíka však nepřekonal.

V závěrečném dějství Sparta dlouho dobývala zlínskou branku. Trpělivost se jí vyplatila v 52. minutě, kdy Kudrna vteřinu před koncem přesilovky po Pechově nabídce překonal Kašíka ranou z první. Konečné skóre stanovil při zlínské power play vyhozením puku přes celé kluziště Jurčina.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Chtěl bych poděkovat divákům, kteří tady v této době přišli. Musím říct, že jsme vůbec nečekali, že přijdou v takovém počtu. Jsme rádi a hrozně si toho vážíme. Co se týče zápasu, kdybychom prohrávali první třetinu 0:2 nebo 0:3, nemohli bychom se divit. Zlín začal výborně, hrál daleko líp než my, trošku jsme se tam motali. Druhou třetinu se to trochu vyrovnalo, dali jsme gól a hra byla víceméně nahoru dolů. Šlo jen o to, jestli to bude srovnané, nebo dáme druhý gól. Zaplaťpánbůh jsme dali druhou branku a zápas jsme zvládli, ale musím říct, že to bylo strašně těžké utkání."

Robert Svoboda (Zlín): "Hodnotí se mi to blbě, protože výkon z naší strany nebyl špatný. Eliminovali jsme úvodní tlak domácích, vytvořili jsme si brejkové situace, které byly gólové a mohli jsme je proměnit. Stručně řečeno: trápíme se, dva zápasy, jeden gól, s tím nejde nic moc udělat. Myslíme si, že hra byla dost dobrá na to, abychom si na bod mysleli, ale bez vstřelené branky to nejde a musíme na tom zapracovat, aby to bylo lepší v dalších zápasech."

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. R. Horák (Řepík, Rousek), 52. A. Kudrna (Pech, Jurčina), 59. Jurčina. Rozhodčí: T. Horák, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 2511 (omezený počet).

Sparta: Machovský - Košťálek, Němeček, Piskáček, Tomáš Dvořák, Jurčina, T. Pavelka, Kalina - Řepík, R. Horák, Tomášek - Dvořáček, M. Sukeľ, Rousek - M. Forman, Pech, Buchtele - A. Kudrna, Říčka, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Zlín: Kašík - Gazda, Řezníček, D. Nosek, Suhrada, Ferenc, Matyáš Hamrlík - J. Ondráček, Fořt, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - Dufek, Fryšara, Köhler - Karafiát, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.