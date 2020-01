Hokejisté Sparty zdolali Vítkovice 5:3 a vyhráli popáté za sebou

Praha - Hokejisté Sparty porazili v 35. kole extraligy Vítkovice 5:3. O pátou výhru Pražanů za sebou se dvěma góly postaral Robert Říčka. Sparťané vedou tabulku o tři body před Libercem, který sehrál o čtyři zápasy méně. Vítkovice prohrály pátý z posledních šesti zápasů a jsou dvanáctí.

Kvůli menšímu zranění z tréninku se domácí museli obejít bez Růžičky. Hosté byli v první třetině aktivnější. Obránce Trška brankáře Machovského zblízka nepřekonal, ale v 15. minutě šel ostravský celek do vedení. Roman vyhraným vhazováním přihrál za sebe na Bukartske a lotyšský útočník, který část minulé sezony strávil ve Spartě, se trefil k tyči.

Na začátku druhé třetiny se proti Stránského střele vyznamenal lapačkou Machovský. Sparta srovnala v 31. minutě. Pech v obranném pásmu Vítkovic obral o puk Krenželoka a Svobodu nepřekonal, uspěl však Říčka.

V 36. minutě hosté Spartě znovu odskočili. Domácímu bekovi Košťálkovi utekl v rohu puk a Indrák ho před branku posunul na zakončujícího Stránského.

Jenže Pražané do konce prostřední části dvěma zásahy během 124 sekund otočili skóre. Nejprve kapitán Řepík zakončil samostatný únik a poté se v přesilové hře střelou z kruhu opět prosadil Říčka.

V polovině třetí třetiny se ve svém 14. extraligovém startu premiérově prosadil osmnáctiletý útočník Vitouch, který se dostal před Krenželoka, najel si před branku a zakončil. Jeho trefa se ukázala jako vítězná.

Na druhé straně vzápětí snížil v signalizované výhodě Roman. Konečný výsledek stanovil gólem do prázdné branky při power play hostů Košťálek, s 12 góly nejlepší střelec mezi obránci. Sparta zdolala Vítkovice ve čtvrtém z posledních pěti duelů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Na začátku byl soupeř lepší a jednoznačně hladovější, protože bojuje o bytí a nebytí, zatímco my, v komfortní zóně, jak se dlouhodobě pohybujeme nahoře, jsme hráli z ruky a nebylo to ono. V první třetině jsme měli čtyři střely na branku. O první přestávce jsme si k tomu něco řekli a ve druhé třetině se to projevilo. Hra se vyrovnala a i díky přesilovkám jsme soupeře chvílemi přehrávali. Nevytvořili jsme si ale výrazný náskok, soupeř šel do toho na risk a výsledek jsme bránili. Pro diváka zajímavý zápas, pro nás trenéry stresující. Za nás se šťastným koncem. Určitě si k tomu něco řekneme a na něco se podíváme, protože náš výkon celých 60 minut nebyl ono. Byly části, kdy jsme hráli dobře a naopak kdy nás soupeř přehrával."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Náš tým bojoval, dřel. Vůbec to nevypadalo, že bojuje tým z prvního místa tabulky proti týmu, který je na spodku. Věřili jsme, že můžeme vyhrát a i průběh zápasu ukázal, že by to tak mohlo být. V podstatě tři asistence u branek soupeře znemožnily to, abychom nějaký bod získali. Domácí takhle získali tři body."

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 31. Říčka (Forman, Pech), 38. Řepík (Blain), 40. Říčka (Forman, Kudrna), 50. Vitouch (Košťálek, Dvořáček), 59. Košťálek - 15. Bukarts (Roman), 36. Š. Stránský (Indrák), 51. Indrák (Roman, Trška). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Hlavatý, Špringl. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 7064.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Kalina, Blain, Jurčina, Piskáček, T. Dvořák, Košťálek, Poizl - Řepík, Tomášek, Smejkal - Pšenička, Rousek, Kudrna - Forman, Pech, Říčka - Dvořáček, Sukeľ, Vitouch. Trenér: Krupp.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Výtisk, D. Krenželok, Štencel, R. Černý, Kvasnička, L. Kovář - Lakatoš, Roman, Bukarts - Indrák, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, Veselý, Dej - Razgals, Werbik, T. Kubalík. Trenér: Trličík.