Praha - Hokejisté Sparty porazili v 50. kole extraligy v přímém souboji týmů usilujících o 10. místo v tabulce a postup do předkola play off Litvínov 5:3. Pražané se tak Vervě vzdálili na pět bodů a k zajištění účasti ve vyřazovací části jim stačí ve zbývajících dvou kolech získat bez ohledu na výsledky Severočechů bod.

Jako první se v utkání gólově prosadil v 15. minutě Klimek, jenž zakončil akci obránce Pavelky, který objel branku a našel v ideální pozici volného spoluhráče. Následně Pražané nevyužili druhou přesilovou hru, ale dostali se do tlaku, který gólově završili. Po Pechově akci překonal Januse podruhé Forman.

Na přelomu první a druhé třetiny Sparta přežila další oslabení a ve 23. minutě navýšila své vedení. První branky ze hry se v dresu Pražanů dočkal Bukarts. Hosté se ale dokázali vrátit do zápasu. Na 1:3 snížil při hře čtyři na čtyři Mikúš a ve 37. minutě vstřelil kontaktní branku Hübl.

Hned o 16 sekund později mohl domácí uklidnit Černoch, z trestného střílení však Januse nepřekonal. Útočník domácích se ale gólu následně přece jen dočkal, když sedm desetin sekundy před koncem druhé třetiny vrátil Spartě dvoubrankové vedení.

Ve 45. minutě dokázal Kašpar v přesilovce překonat Machovského potřetí, rozhodčí však jeho zásah pro postavení útočícího hráče v brankovišti neuznali. A o pár vteřin později to s šancemi hostů na výhru vypadalo ještě hůře. Trončinského chybu v rozehrávce potrestal Smejkal.

Hosté se ale nevzdali a v 55. minutě vykřesal jiskřičku naděje na obrat Petružálek. Důležitou výhru, teprve desátou v domácím prostředí v sezoně, si ale Sparta pohlídala.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Byl to play off zápas, hodně lidí, parádní atmosféra. Všichni věděli, o co jde. A všichni jsme se na to dva dny připravovali. Zápas jsme odehráli jako celou sezonu. My asi nebudeme hrát hokej na krásu, nemáme tady mezi námi McDavida. Máme tady dvacet bojovníků, pracantů. A jsem rád, že dneska spadly góly klukům jako jsou Černoch, Smejkal, Klimek, od kterých se produktivita tolik nečeká. Tvrdou prací přetlačili litvínovské hráče v brankovištích a dali hrozně důležité góly. Výborně nám zachytal gólman a věřím, že když budeme pokračovat v takových výkonech, tak se můžeme ještě v této sezoně někam podívat."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Prohráli jsme, takže se utkání moc dobře nehodnotí. Začátek jsme ale měli velice slušný, bohužel po individuálních chybách v brankovišti jsme inkasovali a dospělo to tak daleko, že jsme prohrávali 0:3. Podařilo se nám sice snížit na 2:3, ale zase nám soupeř odskočil nešťastným gólem na konci druhé třetiny. To nepomůže. Poté jsme udělali zase individuální chybu, to nás stálo utkání. Nicméně utkání mělo play off náboj, z pohledu diváka mohlo být velice atraktivní. Samozřejmě je nám líto, že jsme Spartu neporazili, protože hrajeme o všechno. Nic ale nevzdáváme, pořád jsou dva zápasy do konce, my je musíme odehrát naplno a pokusit se to zvládnout."

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Klimek (T. Pavelka), 19. M. Forman (Pech), 23. Roberts Bukarts (Klimek, T. Pavelka), 40. Černoch (Sill, Smejkal), 45. Smejkal - 26. J. Mikúš (L. Kašpar), 37. V. Hübl (F. Lukeš, Myšák), 55. J. Petružálek (F. Lukeš, V. Hübl). Rozhodčí: Šír, Hejduk - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.143.

Sestavy:

Sparta: Machovský - T. Pavelka, Piskáček, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček - M. Forman, Pech, Jarůšek - Černoch, Sill, Smejkal - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek - Rousek, Kevin Klíma, A. Kudrna. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Litvínov: Janus - Trončinský, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Strejček - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - L. Kašpar, J. Mikúš, Válek - Jurčík, Havelka, Trávníček - J. Petružálek, M. Hanzl, Gerhát. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek.