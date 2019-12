Hokejisté Sparty zdolali Plzeň v prodloužení a vedou o tři body

Praha - Hokejisté Sparty zdolali ve 27. kole extraligy Plzeň 2:1 v prodloužení a zvítězili po dvou zápasech, v nichž před reprezentační přestávkou nebodovali. Pražané i ve třetím vzájemném utkání sezony porazili Západočechy v nastavení. O triumfu domácích rozhodl v 63. minutě obránce Jeremie Blain. Pražané vedou tabulku o tři body před Třincem, který navíc sehrál o tři duely více.

"Mám velkou radost, jak jsme dnes hráli. Kluci dneska tvrdě pracovali a odvedli dobrou práci. Za bod navíc jsem šťastný," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Uwe Krupp, jehož svěřenci předtím prohráli v Pardubicích (3:4) a doma s Olomoucí (1:2).

Úvodní dvě třetiny mnoho zajímavých akcí nenabídly. V první části si dvě největší příležitosti vypracovali Pražané, jenže Kudrna s Košťálkem se neprosadili. Z vážnějších šancí to bylo vše.

Ve stejném duchu se pokračovalo i ve druhém dějství. Až v 27. minutě padl první gól. Sparťan Tomášek se na útočné modré čáře ujal puku a střelou z kruhu překonal Frodla. "Bylo to se štěstím trefené. Mířil jsem tam, ale bylo to úplně přesně do 'vinglu'. Jsem rád, že jsem to trefil a nepřestřelil jsem to," líčil Tomášek.

V závěru druhé třetiny mohl zvýšit Košťálek, domácí bek ale znovu neuspěl. Západočeši za 40 minut hry sparťanského gólmana Sedláčka výrazněji neohrozili.

Blízko druhé trefě se zkraje třetí třetiny ocitl Tomášek, ale v nepřehledné situaci na Frodla nevyzrál. A tak padl v 47. minutě gól na druhé straně, když Kantner zužitkoval přesilovou hru. Druhou asistenci si připsal nejproduktivnější hráč extraligy Gulaš, který bodoval pošesté za sebou. Celkově v sezoně posbíral už 45 bodů.

Hosty srovnání nabudilo a o několik minut později se jim naskytla dvojnásobná početní výhoda trvající 93 sekund. Díky obětavé obraně a spolehlivému Sedláčkovi ale domácí plzeňskému tlaku odolali.

"Vzalo nám to hrozně sil, bylo to dlouhé. Hráli jsme skoro na tři lajny, vypadl Vláďa Růžička. Museli jsme to nějak zalepit a to taky vezme síly. Plzeň měla v téhle části utkání více ze hry, ale jinak jsme měli víc gólových šancí. Měli jsme přidat jeden dva góly a mohl to být jiný zápas," konstatoval Tomášek.

Utkání dospělo do prodloužení, které po Kudrnově přihrávce ukončil Blain. Sparta navázala proti Plzni na předchozí výhry v sezoně 7:6 v prodloužení a 3:2 po samostatných nájezdech. Plzeň venku prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů, proti Spartě přesto bodovala už ve třináctém utkání za sebou.

"Dvě třetiny jsme na ledě prakticky neexistovali. Byli jsme pozdě v soubojích a nebruslili. Měřítka snad snese z naší strany jenom poslední třetina, takže bod je pro nás obrovskou výhrou," uvedl asistent plzeňského kouče Jiří Hanzlík.

Hlasy trenérů po utkání:

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 2:1 v prodloužení (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Tomášek (Polášek, Řepík), 63. Blain (A. Kudrna, Sukeľ) - 47. Kantner (Mertl, Gulaš). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 12.160.

Sestavy:

Sparta: J. Sedláček - Blain, Kalina, Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, Piskáček - Řepík, Tomášek, Smejkal - Forman, Pech, Rousek - A. Kudrna, Sukeľ, Říčka - Vitouch, Kropáček. Trenér: Krupp.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, Budík, Jank, L. Kaňák, Moravčík, Vráblík - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, V. Němec, P. Straka - Indrák, Kracík, Rob - Malát, Kodýtek, Eberle. Trenér: Čihák.