Praha - Hokejisté Sparty porazili v 49. kole extraligy Karlovy Vary 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili sérii tří porážek. O prvním úspěchu v O2 areně po čtyřech utkáních rozhodl vítězným nájezdem útočník Roberts Bukarts. Hostům nepomohly ani dva góly čtyřicetiletého kapitána Václava Skuhravého a neuspěli v desátém zápase v řadě.

Sparta byla v úvodním dějství aktivnější, o čemž svědčila i střelecká převaha 16:6. Velkou příležitost si domácí vytvořili v deváté minutě. Pech přistrčil u branky puk mezi kruhy na Formana, který zamířil nahoru, jenže šestnáctiletý gólman Bednář se blýskl výstavním zákrokem lapačkou.

Ve 12. minutě přišel nečekaný úder hostů. Vlach využil volného prostoru, najel si do obranného pásma Pražanů a z prostoru před pravým kruhem prostřelil brankáře Machovského. Blízko k vyrovnání měl Klimek, jenž z levého kruhu nastřelil tyč. Sparťané si nadále udržovali převahu a v 19. minutě se dočkali trefy na 1:1. Kapitán Piskáček zachytil ve středním pásmu karlovarské vyhození, nabruslil si do útočné třetiny a ranou k bližší tyči překonal Bednáře.

Převaha Sparty pokračovala také na začátku prostřední části, ale v 26. minutě zastavil domácí obránce Pavelka útočníka Balána v rozporu s pravidly a rozhodčí nařídil trestné střílení. K němu se postavil sám faulovaný hráč, jenže Machovský si s jeho zakončením poradil.

Energii nemusela promarněná šance dlouho mrzet. Pražané vzápětí poskytli soupeři početní výhodu a to se jim vymstilo. Skuhravý vypálil z pravého kruhu a Machovský kapituloval podruhé. Vedení vydrželo Karlovým Varům jen 42 vteřin.

Kudrna se nenechal v souboji s bekem Podlipnikem obrat o puk a z otočky z levého kruhu našel před brankou najetého Pecha, který bez problému doklepl kotouč do odkryté klece. Ve 33. minutě svěřenci trenéra Uweho Kruppa dokonali v první přesilovce zápasu obrat. K Blainovi se odrazila Klímova střela a kanadský zadák bez potíží překonal ležícího Bednáře. Blain se 11. trefou v ročníku osamostatnil od královehradeckého Zámorského v čele tabulky nejlépe skórujících obránců.

V závěru třetiny byl kousek od srovnání Kverka, jehož střela z mezikruží proklouzla Machovskému pod betonem a těsně minula branku.

Ve třetí dvacetiminutovce šly Karlovy Vary za vyrovnáním a sparťané jim krátce po sobě nabídli dvě přesilové hry. Hosté se prosadili na konci druhé z nich přesně v okamžiku, kdy vypršel Košťálkův trest. Piskáček si srazil Skuhravého střelu do vlastní branky.

V 54. minutě dostala Sparta možnost přesilové hry, ale nejblíže gólu se ocitli hosté. Rachůnek s Kohoutem ujeli v oslabení do přečíslení dvou na jednoho, Machovský však pokus druhého jmenovaného zneškodnil lapačkou.

V prodloužení si Sparta znovu zahrála při hře o jednoho muže navíc. Nadějnou šanci měl z levého kruhu pálící Bukarts, jenže Bednář se stačil přemístit na druhou stranu. Lotyšský útočník od lednového příchodu do Sparty stále čeká na první zásah ze hry.

V rozstřelu na Bednáře vyzráli Černoch a Bukarts, z hostů se prosadil jen Vlach.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Byli jsme aktivnější. Nevím, jestli to znamená být lepší. Víceméně jsme plnili náš 'game plan'. Byli jsme na puku, přehrávali jsme soupeře. Ale nedávali jsme góly, takže tam se to začalo pomalu zasekávat. Dotahovali jsme soupeře, až jsme se dostali do vedení 3:2, které jsme pak neudrželi. Zase nějaká shoda okolností, neviděl jsme to přesně. Jsme rádi, že máme dva body, které mohou být důležité pro ten rozhodující, těžký závěr. Jdeme dál, v neděli je další důležitý zápas."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to těžké a důležité utkání pro obě strany. Od začátku bylo vidět, že na hráče tíha konce základní části doléhá. Domácí byli velmi aktivní v první třetině, zatlačili nás, ale myslím si, že jsme hráli poměrně pozorně a obětavě z obrany a výborně nám zase chytal Honza Bednář. Podařilo se nám dát trochu šťastný gól a dostat se více do zápasu. Bohužel jsme nedokázali třetinu udržet vítězně. Stejně tak jsme vstoupili do druhé části, Sparta zase trošku aktivnější, my jsme se snažili být pozorní v obraně a počkat si na svoji šanci, tu jsme dostali, dali jsme na 2:1. Bohužel hned následně uděláme úplně zbytečnou chybu a pustili jsme domácí zpátky do utkání. Potom musím pochválit mužstvo, že i za stavu, kdy šla Sparta do vedení, tak jsme nesklopili hlavu, bojovali jsme dál a vydřeli jsme bod. Ubránili jsme i dvě minuty oslabení ve třech hráčích a potom jsme byli méně šťastní v dovednostní soutěži. Klobouk dolů předtím, jak to tady dneska hráči ubojovali, získali jsme další důležitý bod a budeme se rvát o další."

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Piskáček, 28. Pech (A. Kudrna, M. Forman), 33. Blain (Rousek, K. Klíma), rozhodující sam. nájezd Roberts Bukarts - 12. R. Vlach (J. Černý), 28. Skuhravý (Kozák, R. Vlach), 49. Skuhravý. Rozhodčí: Pešina, Kika - Bryška, Pešek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 6190.

Sestavy:

Sparta: Machovský - T. Pavelka, Piskáček, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček - M. Forman, Pech, A. Kudrna - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek - Černoch, Sill, Smejkal - Rousek, K. Klíma, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Karlovy Vary: J. Bednář - Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Podlipnik, Šafář, L. Forman - T. Rachůnek, Gríger, O. Beránek - J. Černý, R. Vlach, T. Mikúš - Balán, Skuhravý, Gorčík - Stloukal, Kverka, Kohout. Trenéři: Pešout a Mariška.