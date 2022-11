Hokejisté Sparty zdolali i mistra, k výhře nad Třincem jim stačil Horákův gól

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 24. kola extraligy Třinec 1:0. K prodloužení vítězné série po nástupu kouče Miloslava Hořavy na střídačku na čtyři utkání bez ztráty bodu stačil domácím gól útočníka Romana Horáka 92 sekund před vypršením základní hrací doby. Druhé čisté konto v sezoně uhájil brankář Jakub Kovář. Pražané porazili Oceláře poprvé v sezoně. Hosté ve třetím z posledních čtyř vystoupení nedosáhli na body.

Úvodní desetiminutovka třetí reprízy posledního finále extraligového play off nabídla především souboj zajištěných obran a jen pramálo šancí. Dost možná i proto, že oba celky měly dnešního soupeře dobře načteného z posledního vzájemného souboje, jenž se odehrál před necelými dvěma týdny.

První větší příležitost měl v 11. minutě Jandus, gólmana Kacetla však překonat nedokázal. Až teprve v 19. minutě mohli pohnout skórem Třinečtí, Hrňa však se svým zakončením dopadl stejně jako Jandus a ztroskotal na Kovářovi.

V podobném duchu se odvíjelo i druhé dějství, v jehož úvodu sice hráli hosté první přesilovku zápasu po špatném střídání sparťanů, ale domácí tým zvládl oslabení bez problémů. Diváky zvedlo ze sedadel dění ve 26. minutě, kdy nejprve pálil opět Jandus a následně si v krátké bitce vyříkali názory Forman a Čukste.

Když se pak o chvilku později provinil proti pravidlům Růžička, měla Sparta k dispozici bezmála půlminutu přesilovky čtyři na tři, Kempného ránu však Kacetl kryl. V 37. minutě to zkoušel bekhendem ze slibné pozice Gustaf Thorell, Kacetl se ale nenechal překvapit ani v tomto případě.

Čekání na první změnu skóre se nakonec protáhlo až do samého závěru. V 58. minutě se už dostával do sóla na Kováře hostující kapitán Růžička, s obranným zákrokem, jenž se třineckému kanonýrovi příliš nelíbil, však přispěchal Krejčík. Jen o chvilku později na druhé straně našel Tomášek Horáka, která prokázal rychlé ruce a parádním blafákem překonal Kacetla. Poslední minutu to Slezané zkusili ještě bez gólmana, ale neúspěšně.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 59. R. Horák (Tomášek, E. Thorell). Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Brejcha, Malý. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 10.319.

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Moravčík, Krejčík, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, D. Vitouch, Buchtele - Safin, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Třinec: Kacetl - M. Doudera, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Marian Adámek, Jaroměřský, Zahradníček - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - Kurovský, L. Hudáček, Buček - Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski - Hrňa, Haas, Lyszczarczyk. Trenér: Moták.