Hokejisté Sparty zahájili přípravu bez Slováků Sukeľa a Kudrny

Praha - Hokejisté Sparty zahájili přípravu na novou extraligovou sezonu. Zapojila se do ní drtivá většina týmu, doma se zatím připravují pouze slovenští útočníci Matúš Sukeľ s Andrejem Kudrnou. S ohledem na opatření spojená s pandemií koronaviru nemohli trenéři Miloslav Hořava s Josefem Jandačem prozatím pozvat více mladých hráčů.

"Někteří hráči se připravují individuálně, ale účastní se zároveň i některých společných cvičení. Tréninky probíhají v omezených skupinkách o maximálně deseti hráčích, během cvičení se snažíme co nejvíce dodržovat rozestupy a hygienická opatření. Trénujeme především v otevřených prostorech, naštěstí nám přeje hezké počasí," uvedl pro ČTK Hořava.

Trenéři se přes některá přetrvávající omezení snaží najet do zaběhnutých kolejí. A věří, že na tom nebudou muset příliš měnit ani v dalších měsících. "Kromě toho, že hráči trénují odděleně a za přísných hygienických podmínek, se vlastně nic nemění oproti běžnému programu. Pouze trénujeme více venku," podotkl Hořava.

Ostříleného kouče tak mrzí hlavně to, že nemá možnost zapojit do přípravy více hráčů z mládeže. "Připojil se juniorský brankář Oldřich Cichoň a obránce Michael Krutil. Není moc prostor na to, aby se přidalo více mladých hráčů, právě kvůli bezpečnostním opatření a menším skupinkám," vysvětlil Hořava.

Velký prostor dostává nový kondiční trenér Martin Šetelík. "Dáváme mu velkou důvěru. Jeho tréninky jsou intenzivní, ale také pestré a zábavné, jsme s ním zatím moc spokojení," pochvaloval si Hořava.

Stejně tak je rád za to, že si trenéři mohou tým připravit podle svého, navíc mají na přípravu dost času. "Vnímám to jako obrovskou výhodu. Máme čas naše hráče dostatečně poznat, což je skvělé. Kostra týmu se oproti uplynulé sezoně tolik nezměnila, kádr je vynikající jak po kvalitní, tak charakterové stránce. Jsme moc rádi, že už můžeme v omezené míře společně trénovat," prohlásil Hořava.

Po minulé zkrácené sezoně skončili ve Spartě mezi obránci Kanaďan Jeremie Blain či zkušený Fin Ville Koistinen a útočníci Jiří Smejkal s Vladimírem Růžičkou. Jako nové posily byli dosud představeni obránce Radek Jeřábek či útočníci Ladislav Zikmund a Tomáš Šmerha.