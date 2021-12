Hokejisté Sparty vyzvou ve čtvrtfinále LM dalšího švédského soka

Praha - Již se třetím švédským celkem se v probíhajícím ročníku Ligy mistrů utkají hokejisté Sparty. V úterý je v úvodním čtvrtfinále play off čeká Rögle. Odveta přijde na řadu o týden později. Zápas v Tipsport areně se bude hrát od 18 hodin a Pražané si v něm touží vybudovat co možná nejlepší pozici do odvety.

Sparťané narazili hned v základní skupině na Växjö. Skupinu vyhráli, se švédským celkem svedli dva velmi vyrovnané souboje, po nichž slavil vždy tým hrající v domácím prostředí, byť Pražanům se to podařilo až díky gólu v prodloužení. Hodně výsledkově vyrovnané bylo i osmifinále proti Skelleftee. Z ledu soupeře si svěřenci koučů Josefa Jandače a Miloslava Hořavy přivezli slibný náskok 3:1, doma pak prohráli 1:2, což jim stačilo.

Rögle, které má ve švédské nejvyšší soutěži manko jediného bodu na vedoucí Frölundu, vyřadilo na úvod play off Curych po výsledcích 4:3 a 3:1. "Je před námi další silný švédský soupeř. Nějakou zkušenost už se švédským hokejem máme, hráli jsme se švédským týmem v létě, teď naposledy v play off jsme přešli přes švédský tým, uvidíme. Každopádně nás čeká velice houževnatý tým, který hraje dobře na puku a má výborné přesilovky. Ta síla, která proti nám bude stát, je velká. Hrají ve Švédsku první druhé místo," řekl Jandač.

"My se pokusíme samozřejmě o to, abychom si vytvořili do možná nejlepší pozici do odvety. Obrátilo se to, začínáme prvním zápasem doma, ale pro nás bude důležité, abychom to v zápase rozložili do celého týmu, protože některé zápasy dohráváme na pár hráčů. Je to trošku jiný hokej, jinak nastavená hlava, ale pochopitelně bychom chtěli uspět, to je jasné," prohlásil Jandač.

Sparťané budou muset přepnout z extraligy zase na tempo mezinárodní scény. Tím spíš, že v posledních dvou utkáních čelili dvěma mužstvům ze dna tabulky Zlínu a Kladnu. Posledním Beranům navíc podlehli v domácím prostředí 4:6. V neděli už si ale v Chomutově proti Rytířům připsali čtvrtou výhru z posledních pěti extraligových vystoupení po přesvědčivém výsledku 6:0.

"Nemyslím si ale, že by teď byla naším problémem nutnost přepnout na jiný hokej. My se musíme soustředit sami na sebe a ne na to, jestli proti nám stojí Zlín, Kladno nebo Rögle. I Zlín s Kladnem umí hrát hokej. Zlín hrál velmi dobře, vůbec nechci snižovat jeho výkon, nicméně to stejně bylo o nás," zdůraznil Jandač.

V dalších dvojicích bude mít v prvním zápase výhodu domácího prostředí i Tappara Tampere, která se utká s Rouen Dragons, Lukko Rauma proti Red Bullu Mnichov a Leksand, jenž se poměří s Frölundou. Pokud bude Sparta znovu úspěšná, postaví se jí do cesty další švédský protivník, neboť na postupujícího z jejího souboje s Rögle bude v semifinále čekat lepší z dvojice Leksand - Frölunda.