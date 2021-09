Hokejisté Sparty vyzvou v předehrávce 7. kola Litvínov

Praha - Čtvrtý ze série šesti domácích zápasů čeká ve čtvrtek hokejisty pražské Sparty. V předehrávce 7. kola extraligy se utkají s Litvínovem, a pokud vyhrají v základní hrací době, nejméně do pátku se posunou do nejvyšších pater tabulky.

"Musím říct, že je to příjemné. Zažil jsem tady, že jsme v prvních deseti kolech hráli doma jen jednou. A start je hrozně důležitý. Liga je vyrovnaná. Je to příjemnější než začínat venku," řekl útočník Miroslav Forman k sérii domácích utkání.

Sparta zatím v O2 areně prohrála s Třincem, v prodloužení porazila po obratu Plzeň a v úterý získala tři body proti Mladé Boleslavi, kterou tak sesadila z čela extraligy. "Chtěli jsme ukázat, že máme taky skvělý tým. A myslím, že jsme to ukázali, k ničemu jsme soupeře nepustili," pochvaloval si Forman po výhře 3:1.

Proti Litvínovu ale Pražany nečeká jednoduché utkání, v minulé sezoně s ním doma navíc dvakrát prohráli. "Čeká nás další těžký soupeř, který k nám přijede bojovat. Bude to opět tuhý boj a doufám, že jej zvládneme," řekl asistent trenéra Jaroslav Hlinka.

Sérii utkání před vlastními fanoušky Hlinka příliš neřeší. "Není to výhoda ani komplikace. Osobně si myslím, že je lepší hrát pravidelně venku - doma, ale je to takhle a my se musíme snažit z domácích zápasů uhrát co nejvíce bodů. Poté přijde série venkovních zápasů, kde to budeme mít těžké," dodal bývalý vynikající útočník.

Litvínov půjde do souboje tradičních soků v odlišném rozpoložení. Úterní domácí porážka s Pardubicemi 4:7, způsobená šesti inkasovanými góly ve druhé třetině, byla třetím neúspěchem po sobě. Lze očekávat, že se hokejisté Vervy budou snažit zapracovat na defenzivě a celkově napravit špatný dojem, který zanechali.

"Musíme si uvědomit, že liga je tak vyrovnaná, že každý zápas je bojem o život. Vyhrajete tři zápasy, můžete se posunout o pět míst nahoru, ale tři zápasy prohrajete a klesnete o pět míst dolů. Musíme jít s vyceněnými zuby do každého zápasu, nejen však dvacet třicet minut, ale šedesát. O každý bod se musíme poprat daleko více, než jsme předvedli s Pardubicemi," prohlásil kouč Vladimír Országh, který byl z dění na ledě v úterním utkání hodně rozladěný.

"Musíme se už soustředit na zápas na Spartě, což je pro nás prioritou, abychom ukončili tu sérii porážek. Po tom dobrém startu je to pro nás sprcha. Extraliga je těžká a my jsme nakročili dobře, ale ty poslední zápasy jsme nedělali věci, které máme, na nichž jsme domluvení a které trénujeme," dodal obránce Patrik Demel.

Statistické údaje před předehrávkou 7. kola Tipsport extraligy: HC Sparta Praha (8.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 4 zápasy/8 bodů (3 branky + 5 asistencí) - Richard Jarůšek 5/4 (4+0). Statistiky brankářů: Alexander Salák průměr 2,34 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,29 procenta, Jakub Neužil 4,09 a 85,00 - Denis Godla 2,86 a 88,76, Šimon Zajíček 4,80 a 82,61. Zajímavosti: - Sparta vyhrála tři ze čtyř zápasů v této sezoně. Doma sehraje čtvrté ze série šesti utkání a zvítězila dvakrát za sebou. - Litvínov po dvou úvodních výhrách třikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Sparta vyhrála osm z posledních deseti zápasů. - Útočník Miroslav Forman ze Sparty může sehrát 500. zápas v extralize. - Obránce Litvínova Matěj Stříteský může nastoupit k 600. utkání v domácí nejvyšší soutěži. - Litvínovský útočník František Lukeš v sobotu oslaví 39. narozeniny.