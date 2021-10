Hokejisté Sparty vyhráli po nájezdech v Liberci, rozhodl Řepík

Praha - Hokejisté Sparty vyhráli ve 12. kole extralize v repríze semifinále play off minulé sezony na ledě Liberce 3:2 po samostatných nájezdech. Pražané zabrali po dvou porážkách v řadě a na ledě Bílých Tygrů vyhráli počtvrté z posledních pěti duelů. Naopak Bílí Tygři nedokázali navázat na úterní vítězství s Českými Budějovicemi a padli posedmé z posledních osmi zápasů. Hosté v utkání dvakrát vedli, Liberečtí ale vždy dokázali vyrovnat. Rozhodnout tak musely až samostatné nájezdy, ve kterých zaznamenal vítěznou trefu Michal Řepík.

Liberec vstoupil do utkání zostra a první velkou šanci měl Gríger, z dobré pozice ale přestřelil. Poté se do zakončení tlačil Faško-Rudáš, Salák byl ale na místě. Na opačné straně zahrozil Konečný, také Kváča byl připraven. Domácí poté opět převzali iniciativu a nastěhovali se před Saláka, sparťanský brankář si ale se střelami Vlacha a Záborského poradil. Do vedení tak šli v 11. minutě hosté, Konečného střelu dorážel do odkryté branky Chlapík. Bílí Tygři mohli vzápětí odpovědět v přesilové hře, Salák ale svůj tým podržel. Po ubráněném oslabení tak zahrozila znovu Sparta, Buchtelemu však sebral téměř jistý gól skvělým zákrokem Kváča.

Druhé dějství zahájili lépe Pražané a v ideální pozici mezi kruhy byl Zikmund, Kváča ale jeho střelu vyrazil. Vzápětí se po křídle protáhnul Buchtele, liberecký brankář ale sklapnul své betony včas. Poté se ke slovu dostali také Severočeši a hned se mohli radovat z vyrovnání. Odražený kotouč po střele Faška-Rudáše napálil do sítě Filippi.

Sparta si ale své vedení vzala v početní výhodě brzy zpět. Pavelka nabil na kruhy Doležalovi, jehož rána bez příprava propadla Kváčovi mezi rukou a tělem. Liberečtí mohli odpovědět rovněž v přesilovce, nesehráli ji ale vůbec dobře. Udeřit tak mohli opět hosté, Sobotka se chytrým manévrem dostal až před Kváču, ani nadvakrát ho ale nepřekonal.

Úvod třetí části přinesl nápor domácích, kteří si svou aktivitou vybojovali přesilovou hru. V té měli nejprve velké šance Jelínek s Grígerem, Salák ale svůj tým podržel. V závěru početní výhody ale vzal odpovědnost na sebe Vlach a krásnou ranou do horního rohu už nedal Salákovi šanci. Spartě mohl rychle vrátit vedení Thorell, v nadějné pozici ale nedokázal přehodit Kváčův beton. Následně hráli Pražané přesilovku, Liberec se ale výborně ubránil. V závěru třetí třetiny už se oba týmy soustředily spíše na obranu a utkání tak dospělo až do prodloužení.

V nastaveném čase měli nejprve velké šance Šmíd a Záborský, ani jeden však proti Salákovi neuspěl. Na opačné straně zase Kváča vychytal bekhendový blafák Kašeho. Proti Řepíkovi mu následně pomohla dokonce horní tyč. Poté se ke slovu dostali znovu domácí, Klepiš ale tváří v tvář Salákovi neuspěl. O vítězi zápasu tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich se prosadili pouze hostující Řepík s Thorellem a zajistili tak pro Spartu druhý bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "K vidění bylo velice pěkné a kvalitní utkání s velmi dobrým soupeřem. Dvakrát jsme prohrávali, pokaždé jsme ale dokázali vyrovnat, čehož si velmi cením. Bojovali jsme až do konce a v prodloužení pak měly oba týmy šanci zápas ukončit. Penalty už pak šly jednoznačně za soupeřem a mrzí nás, že jsme prohráli. Výkon, který hráči podali má ale vzrůstající tendenci a je od čeho se odrazit.“

Jaroslav Hlinka (Sparta): "Byl to velmi dobrý zápas s hodně šancemi na obou stranách. První i druhá třetina byla z naší strany velmi slušná. Ve třetí třetině byla škoda, že jsme si nechali dát vyrovnávací branku. Chtěli jsme samozřejmě tři body, ale v posledních zápasech se trochu trápíme v koncovce. Bereme tedy i dva body."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 2:3 po sam. náj. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Filippi (Šmíd, Faško-Rudáš), 47. J. Vlach (Rosandič) - 11. Chlapík (Konečný, Sobotka), 30. Z. Doležal (T. Pavelka, Chlapík), rozhodující nájezd Řepík. Rozhodčí: Kika, M. Sýkora - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 5948.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Vitásek, Šmíd, Melancon, Rosandič, M. Ivan, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Záborský - Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Šír. Trenér: Augusta.

Sparta: Salák - Moravčík, Mikliš, T. Pavelka, Polášek, M. Jandus, T. Dvořák, Tomov - Řepík, R. Horák, D. Kaše - Chlapík, Sobotka, E. Thorell - M. Doležal, Zikmund, Buchtele - Konečný, D. Vitouch, Prymula. Trenér: Jandač.