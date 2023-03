Hokejisté Sparty v úvodním duelu čtvrtfinále play off přehráli Třinec 3:2

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 19. března 2023, Praha. Hráči Sparty se radují z vítězství.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 19. března 2023, Praha. Hráči Sparty se radují z vítězství. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Hokejisté Sparty porazili v úvodním utkání čtvrtfinále play off extraligy obhájce titulu Třinec 3:2. Pražané vykročili za úspěchem hned v první třetině, kterou po gólech Ostapa Safina a Olaviho Vauhkonena vyhráli 2:0. Další branku přidal ve druhé části Pavel Kousal, teprve pak se prosadili ve třetím dějství Oceláři zásluhou Martina Růžičky a Tomáše Marcinka. Druhý zápas je na programu v pondělí, hrát se bude opět v Praze od 19 hodin.

"Sami jsme si zápas udělali těžký. Nehráli jsme vůbec dobře, až třetí třetinu se to trochu zlepšilo. Sparta vedla 3:0, už se nemusela nikam hnát. Celkově jsme to nebyli my. Sparta hrála dobře, fakt výborně. Musíme se o to lépe připravit na zítra,“ prohlásil třinecký útočník Růžička.

Úvodní minuty reprízy loňského finále, v němž Slezané završili zlatý hattrick, sice velmi rychle ubíhaly, ale hrálo se oboustranně velmi opatrně a bez sebemenšího náznaku šancí. V šesté minutě zkoušel Vauhkonen z nulového úhlu zakončit o beton hostujícího gólmana Mazance, ten si však celou situaci pohlídal.

Němečkovu ránu kryl Mazanec, ale zvýšená aktivita se domácím přesto brzy vyplatila. Mazancův pokus o rozehrávku za brankou dokázal zastavit Gustaf Thorell, záhy našel Safina a Sparta vedla. Zanedlouho navíc fauloval Adámek a poté, co neuspěl v oslabení Nestrašil, našel Tomášek dokonale přesnou střílenou nahrávkou Vauhkonena, jemuž stačilo nastavit čepel a usměrnit puk do odkryté branky. V 18. minutě mohl snížit z dorážky do prázdné branky Kurovský, ale byl faulovaný a poskakující puk nezasáhl.

Brzy po začátku druhé části zkusil po vyhraném buly štěstí ranou od modré čáry Moravčík a bezmocného Mazance zachránila levá tyčka. Ve 26. minutě jásali Pražané potřetí, když z kruhu zavěsil přesnou ranou Kousal. Krátce po polovině zápasu se dostal do sóla proti Kovářovi Růžička, opora domácích však jeho úmysl skvěle přečetla.

Jen krátce na to vyřešil Kovář i nepříjemný závar ve svém brankovišti. Na druhé straně mohli zvýšit Horák a dorážející Kempný. V dobré pozici netrefil přesně Vitouch. Kaňákův pokus schoval pozorný Kovář do lapačky. A když Buchtele po přečíslení dvou na jednoho zakončil po Kousalově nahrávce zblízka vedle, stav 3:0 zůstal i do druhé přestávky.

"I když jsme prohrávali o tři branky, atmosféra na střídačce byla taková, že máme před sebou ještě půlku zápasu a ještě to určitě zkusíme. Pořád jsme chtěli pracovat a dál bojovat s tím, že první gól hlavě potom hodně pomůže," přiblížil třinecký kouč Zdeněk Moták.

Zápletka přišla ve 44. minutě, kdy odemkl v početní výhodě Kovářem střeženou branku kanonýr Růžička. Brzy poté navíc musel na trestnou lavici Jandus a Třinečtí nebyli daleko od kontaktního gólu. Pak však sami hasili náznak nebezpečí faulem při Sobotkově šanci a pokračovalo se ve čtyřech na obou stranách.

V 52. minutě, kdy už byly oba celky v plném počtu, jel sám na Kováře Nestrašil, strážce domácí branky však ustál i tento minisouboj a uhájil dvoubrankový náskok. "Je to hokej a stane se, že pustíte soupeře do sóla, ale Třinec měl těch úniků na jeden zápas opravdu hodně. Můžeme děkovat Kubovi, jak nás podržel, protože jinak by byl zápas úplně jiný," připustil Hořava.

Na druhé straně neuspěli v přečíslení dvou na jednoho Forman s Řepíkem a Pražany to po chvilce muselo mrzet o to víc, když se z dorážky prosadil Marcinko. Sparťané očividně znervózněli, ale první bod v sérii nakonec i přes další šance a power play hostů uhájili.

"Dva týdny se teď nehrálo a herní praxe prostě chybí. Dva týdny jsou hodně. Myslím, že pak se to promítlo i do toho, když Třinec snížil na 1:3, že hráči měli o trochu větší obavy, než by měli mít," všiml si Hořava.

Hlasy trenérů po 1. utkání čtvrtfinále play off hokejové extraligy HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (3:2):

Miloslav Hořava (Sparta): "Byl to výborný zápas dvou polovin. První půlku jsme byli aktivnější, hráli jsme velice dobře a dali jsme tři góly, ale tu druhou byl pak lepší Třinec, který měl daleko více šancí. My jsme zápas nakonec uhráli díky skvělému výkonu Kuby Kováře v brance."

Zdeněk Moták (Třinec): "V první polovině zápasu tam bylo až příliš mnoho ztrát - mnohdy i nevynucených - z našich holí. To je jedna věc. Tou druhou je pak samozřejmě neproměňování šancí, které jsme si vytvořili. V druhé polovině si myslím, že už to bylo v pořádku. Měli jsme šance nejen střelecké, ale i brankové. Bohužel jsme je neproměnili, proto nemůžeme pomýšlet na bod."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Safin (G. Thorell), 15. Vauhkonen (Tomášek, P. Kousal), 26. P. Kousal (Krejčík) - 44. M. Růžička (Marcinko, Nestrašil), 54. Marcinko (Daňo, M. Adámek). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Brejcha, Lhotský. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 13.250.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - Mikliš, Kempný, Moravčík, Polášek, M. Jandus, Němeček, Krejčík - Řepík, Sobotka, M. Forman - D. Kaše, R. Horák, Tomášek - P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Trenéři: Hořava a Wallson.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, M. Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Vrána, Chmielewski - Kurovský, M. Roman, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.