Hokejisté Sparty v prvním utkání pod Hořavou porazili Brno

Praha - Hokejisté Sparty ve 43. kole extraligy v prvním utkání pod vedením nového trenéra Miloslava Hořavy porazili Brno 4:3 v prodloužení. O první výhře Pražanů po čtyřech zápasech rozhodl v nastavení druhým gólem v utkání Michal Řepík. Domácí útočník Lukáš Rousek si připsal tři asistence. Brno prohrálo poprvé po třech výhrách.

Hořava, který Spartu vedl už v sezoně 2010/2011, se ujal funkce v sobotu po čtvrtečním odvolání německého kouče Uweho Kruppa a jeho asistenta Jaroslava Nedvěda.

Poprvé od října se v domácím dresu představil obránce Pavelka, který do konce ledna hostoval v Litvínově. Sparta byla v první třetině aktivnější, ale všechny její pokusy ztroskotaly na brankáři Vejmelkovi. Nakonec se 25 vteřin před koncem úvodního dějství prosadila Kometa. Stránský vyslal do úniku Zaťoviče a hostující kapitán vyzrál na Machovského.

Sparťané srovnali na začátku druhé části. Rousek využil špatné rozehrávky hostů a zpoza brankové čáry přihrál volnému Sukeľovi, který střelou z první překonal Vejmelku.

V polovině utkání využili Pražané přesilovku. Smejkal našel zadovkou kapitána Řepíka, jenž otočil skóre. O 91 sekund později domácí zvýšili. Kudrnova zpětná nahrávka od zadního mantinelu doputovala k přesně mířícímu Říčkovi.

Kometě vyšel úvod závěrečné třetiny a po 29 vteřinách snížila. Zaťovič přihrál Muellerovi, který stejně jako Řepík s Říčkou zakončil z pokleku ranou bez přípravy.

V 55. minutě Brno vyrovnalo. Svozil se podél hrazení prosmýkl sparťanskou obranou a předložil puk Horkému, jenž se z mezikruží trefil do poloodkryté branky.

Vítězství domácích zařídil v O2 areně před 14.518 diváky Řepík, který se po Rouskově pasu prosadil střelou z první.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Věděli jsme, že Brno má skvělé a zkušené mužstvo, že jak jim dáme minimální šanci, hned ji ztrestají, což se stalo. Snažili jsme se hrát aktivně. Chvilkami nám to šlo, chvilkami to bylo horší, různě jsme propadali. Gól na 3:2 hráče trochu zpražil, ale enormní snahou se to snažili napravit. Remíza po šedesáti minutách je spravedlivá, protože Brno je opravdu nebezpečné, dáte mu tři šance a třikrát to tam visí. Jsme moc rádi za dva body."

Kamil Pokorný (Brno): "Sparta byla v první třetině aktivní, ale myslím si, že jsme hráli slušně v obraně tak jako poslední dva zápasy. Byly tam střely, ale Karel (Vejmelka) je pochytal, nebyly to gólové šance. Myslel jsem si, že vytěžíme víc z gólu do šatny, který je vždycky pro mužstvo, které inkasuje, těžký vstřebat. Bohužel ve druhé třetině jsme hráli příliš komplikovaně a první gól po hrubé chybě domácí nastartoval. Sparta nás potrestala a šla do vedení 3:1. I když jsme dali gól na 2:3 v prvním střídání ve třetí třetině, Sparta dál hrála aktivně. Využili jsme jejího zaváhání pět minut před koncem a zápas srovnali. V prodloužení první varování v situaci dva na jednoho Karel chytil, ale druhé už soupeř trestal a bere dva body. Pozitivum je, že jsme se za stavu 1:3 vrátili zpátky do zápasu a že jsme ho neodevzdali a vybojovali bod."

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 4:3 v prodl. (0:1, 3:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Sukeľ (Rousek), 30. Řepík (Smejkal, Rousek), 31. Říčka (A. Kudrna), 61. Řepík (Rousek, Tomáš Dvořák) - 20. Zaťovič (Š. Stránský), 41. Mueller (Zaťovič, Mlčák), 55. L. Horký (Svozil, Mueller). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 14.518.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Koistinen, Košťálek, Tomáš Dvořák, M. Jandus - Řepík, Sukeľ, Rousek - Říčka, Smejkal, A. Kudrna - M. Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, T. Pšenička. Trenér: Hořava.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Mlčák, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši - Mueller, Š. Stránský, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Vincour - Kusko, Rákos, Kucsera - Plášek, L. Horký, Střondala. Trenér: Zábranský.