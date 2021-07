Hokejisté Sparty už se připravují v kompletním složení

Praha - Už v kompletním složení se hokejisté Sparty připravují na novou sezonu. Kádr Pražanů prošel poměrně výraznou obměnou, a to včetně realizačního týmu, když Miloslava Hořavu po boku Josefa Jandače nahradil Tomáš Hamara. Na tradičně vysokých ambicích týmu se tím ale nic nezměnilo.

"Do 9. července jsme jeli, pak jsme klukům dali volno. Změn bylo dost, obměna kádru prostě přišla. Tak to je. Je to vždycky otázka nějakého vývoje, koncepce a filozofie. Někteří kluci odešli, jiní velmi kvalitní přišli. Až v sezoně se ukáže, jak na tom skutečně jsme," řekl dnes Jandač novinářům.

Sparta má takřka dvě nové formace. Po řadě odchodů ji posílili například reprezentační obránce Michal Moravčík či útočníci David Kaše s Filipem Chlapíkem a další.

"Už jsem na tohle zvyklý. Je to součást naší práce. U nároďáku jsem měl na každém srazu trochu jiný tým, na klubové úrovni se to děje zrovna tak. V Rusku jsem měl v obou letech za úkol nějakou přestavbu, v létě řekli něco, ale v říjnu už to neplatilo. Tohle mě fakt nerozhodí," ujistil Jandač.

Zásadní pro celé mužstvo bylo pokračování kompletní elitní formace s Michalem Řepíkem, Romanem Horákem a Vladimírem Sobotkou. "To je strašně důležité. Jsou to hráči, kteří nám odtáhli minulou sezonu, všichni mají víceleté smlouvy a jsou základní kostrou Sparty," řekl kouč.

"Někteří kluci odešli, což se občas stává. Přišli ale další dobří hráči místo nich, myslím, že je dobře nahradí. Věřím, že vytvoříme opět dobrý tým a partu," přál si kapitán Řepík v rozhovoru na klubovém webu.

Kaše byl na ledě po delší době. "Je skvělé, že trenéři nasadili vysoké tempo. Potřebujeme to. Musíme se pořádně rozjezdit. Dalo se očekávat, že první trénink bude fyzicky náročnější. Myslím si, že to je jedině dobře. Rozhodně lepší začít zostra, není na co čekat," prohlásil.

V následujících dnech se sparťané zaměří na kondici. "Nebudeme polevovat, naopak chceme přidávat. Myslím si, že přibližně za týden budeme nacvičovat náš herní systém. Příprava se pomalu blíží, hrajeme zápasy v Lize mistrů. Věřím, že dobře potrénujeme. Budeme makat dál, abychom byli stoprocentně připravení na novou sezonu," řekl Kaše.

Řepík doufá v diváckou podporu. "Vypadá to, že situace se stále zlepšuje, pandemie snad konečně ustupuje. Na stadion se už teď na přípravu může teoreticky dostat neomezený počet fanoušků. Doufám, že se diváci na tribuny vrátí. Bez fanoušků byla atmosféra nic moc, nebylo to ono. Možná před nimi budeme i trochu nervózní, moc se na to ale těším," prohlásil Řepík.

V přípravě mají Pražané naplánováno na srpen šest zápasů s domácími soupeři, na přelomu měsíce pak vstoupí do Ligy mistrů, kde je ještě před startem extraligy čekají čtyři utkání.

Zápasovou generálkou na extraligovou sezonu by měl být v neděli 5. září domácí duel s Turku. Do nejvyšší domácí soutěže pak vstoupí o týden později soubojem s Olomoucí.